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श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस; सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

इससे पहले रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सभी को तीन दिन की हिरासत में भेजा था.

अयोध्या राम मंदिर.
अयोध्या राम मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 4:08 PM IST

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अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के सभी आठ आरोपियों को सोमवार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इससे पहले बीते शुक्रवार को इन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था. जहां कोर्ट ने सभी को 3 दिन की न्यायिक अभिरक्षा भेजा था. बता दें कि गबन मामले में अभी तक करीब 80 लाख रुपये की बरामदगी हो चुकी है.

बता दें कि राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है. एक दिन पहले रविवार को अयोध्या में सभी आरोपियों के घर पुलिस ने छापेमारी की थी. साथ ही परिजनों से जरूरी सवाल पूछे थे. इस मामले में राम जन्मभूमि थाने में 305 ए, 306, 317 (2) 317(5) 316(5) 61(2) ए 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 13(1) (A) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है. जबकि मामले के तूल पकड़ने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है.

इससे पहले शुक्रवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किए गए 79 लाख 85493 रुपए भी पेश किए गए थे.

ये हैं आठ आरोपी

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू: अयोध्या धाम के स्वर्ग द्वार मोहल्ले निवासी. इनकी जिम्मेदारी थी दानपात्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना. आरोप है कि दानपात्र से करोड़ों रुपए गबन किए गए. अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाईं.अनुकल्प मिश्रा: निवासी कौशलपुरी कॉलोनी मानस डेंटल के बगल थाना कोतवाली नगर. इनकी जिम्मेदारी गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहना था. आरोप है कि चढ़ावे की चोरी करके रुपये बाथरूम में छिपाता था. लाखों की संपत्तियां बनाई.

लवकुश मिश्रा: निवासी ठकुराइन खगोली कोतवाली रुदौली. चढ़ावे-नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य रहा. आरोप है कि चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाईं, घर से 12 लाख बरामद.सुभाष चंद्र श्रीवास्तव: बैंक कॉलोनी अंजनीपुरम कोतवाली नगर के निवासी. बैंक से रिटायर्ड, यूनियन नेता भी रहे. इनकी जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ को संभालना. आरोप है कि निगरानी में लापरवाही बरती. दान में आए रुपयों की चोरी में शामिल.

मनीष यादव: टिन्नू यादव का भतीजा है, स्वर्गद्वार में रहता है. इनकी जिम्मेदारी दानपात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना. मंदिर के चढ़ावे की चोरी करने का आरोप, घर से 36 लाख बरामद.करुणेश पांडेय: निवासी जयराजपुर थाना खंडासा. इनकी जिम्मेदारी दान के रुपये को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना. आरोप है कि दान में आए रुपयों को चोरी करता था. अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदीं.

अविनाश शुक्ला: निवासी कौशलपुरी मधुबन डेरी के पास थाना कोतवाली नगर. इनकी जिम्मेदारी दान के रुपयों को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना था. आरोप है कि घपला कर अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदीं.रमाशंकर मिश्रा: निवासी प्राचीन सीताराम मंदिर नया घाट कोतवाली अयोध्या. इनकी जिम्मेदारी दानपात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना व उनकी निगरानी करना था. आरोप है कि आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेराफेरी करता था.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आठों आरोपियों के घर पर पुलिस की रेड, सियासत भी जारी - RAM MANDIR DONATION CASE

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