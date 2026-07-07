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श्री रामजन्म भूमि चढ़ावा चोरी केस; आरोपों के बीच सामने आए चंपत राय, कहा-SIT रिपोर्ट आने के बाद बात करुंगा

अयोध्या राम मंदिर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्र्स्ट की एक दिन पहले सोमवार को हुई बैठक में महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था. इसके साथ ही अंतरिम महासचिव के तौर कृष्ण मोहन का नाम सामने आया. अब चंपत राय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं. एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही वे इस मुद्दे पर बात करेंगे. क्या कहा चंपत राय ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने 'एक्स' पर लिखा है- 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दान पेटी से दान की गिनती के दौरान कथित चोरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कई लोगों ने मुझ पर बेबुनियाद निजी आरोप लगाए हैं, फिर भी मैंने चुप्पी साधे रखी है. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मैं उठाए जा रहे मुद्दों पर बात करुंगा और पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी'.