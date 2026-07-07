ETV Bharat / bharat

श्री रामजन्म भूमि चढ़ावा चोरी केस; आरोपों के बीच सामने आए चंपत राय, कहा-SIT रिपोर्ट आने के बाद बात करुंगा

सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, एक दिन पहले स्वीकार किया गया था इस्तीफा

अयोध्या राम मंदिर.
अयोध्या राम मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 6:34 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्र्स्ट की एक दिन पहले सोमवार को हुई बैठक में महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था. इसके साथ ही अंतरिम महासचिव के तौर कृष्ण मोहन का नाम सामने आया. अब चंपत राय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं. एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही वे इस मुद्दे पर बात करेंगे.

क्या कहा चंपत राय ने

ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने 'एक्स' पर लिखा है- 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दान पेटी से दान की गिनती के दौरान कथित चोरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कई लोगों ने मुझ पर बेबुनियाद निजी आरोप लगाए हैं, फिर भी मैंने चुप्पी साधे रखी है. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मैं उठाए जा रहे मुद्दों पर बात करुंगा और पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी'.

बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अयोध्या में सोमवार को बैठक हुई थी. ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने लिए गए निर्णयों से अवगत कराया था. बताया कि चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए. राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सभी सदस्य आहत हैं. कार्यवाहक के रूप में कृष्ण मोहन को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा मंदिर परिसर में सीईओ तैनात किए जाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है.

कोषाध्यक्ष ने कहा था कि महासचिव के तौर पर काम कर रहे चंपत राय बैठक में बहुत आहत थे. उन्हें लगा कि जब तक न्याय पूरी तरह से नहीं हो जाता, यानी दोषियों को पकड़ा नहीं जाता और उन्हें उचित सज़ा नहीं मिलती, तब तक अपने पद पर बने रहना ठीक नहीं है. इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया.

चंपत राय के इस्तीफे के बाद ज़िम्मेदारी कृष्ण मोहन को सौंपी गई है, जो यहां अंतरिम जनरल सेक्रेटरी रहेंगे. कोषाध्यक्ष ने कहा कि चढ़ावे और दान की गई चीजों के गायब होने के आरोप हैं. इन सभी चीज़ों विवरण पेश करेंगे. हमारे पास ऐसी 2800 चीज़ों की सूची वाला एक रजिस्टर है और वे सभी सुरक्षित हैं.

यह भी पढ़ें: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से बाहर हुए चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार

Last Updated : July 7, 2026 at 6:52 PM IST

TAGGED:

श्री राम जन्म भूमि दान गबन केस
AYODHYA CHAMPAT RAI X POST
CHAMPAT RAI DENIES ALLEGATIONS
RAM MANDIR SIT
CHAMPAT RAI CLARIFICATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.