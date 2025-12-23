ETV Bharat / bharat

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नई जानकारी अपडेट की

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर तीर्थयात्रियों के लिए लेटेस्ट जानकारी अपडेट की है.

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board
श्री माता वैष्णो देवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 3:50 PM IST

श्रीनगर: नए साल के जश्न से पहले भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद के बीच श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर तीर्थयात्रियों के लिए नई जानकारी अपडेट की है. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कटरा पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को सबसे जरूरी काम यात्रा के लिए रजिस्टर करवाना होता है.

यात्रा रजिस्ट्रेशन कटरा के बस स्टैंड के पास यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर (YRC) पर किया जाता है. बिना किसी अपवाद के सभी तीर्थयात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले खुद को रजिस्टर करना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन का काम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है, जो इस काम के लिए एकमात्र कानूनी अथॉरिटी है.

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board
श्री माता वैष्णो देवी (ETV Bharat)

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्री
कोई दूसरी प्राइवेट या सरकारी संस्था यात्रा रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए ऑथराइज़्ड नहीं है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से फ्री है और पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है. यह प्रोसेस कटरा के बस स्टैंड पर मौजूद यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर किया जाता है, जिसे (YRC) के नाम से जाना जाता है,

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board
श्री माता वैष्णो देवी (ETV Bharat)

इसके तहत हर यात्री का नाम और बेसिक जानकारी रजिस्टर करने के बाद मौके पर ही उसकी फोटो खींची जाती है और उसे एक RFID यात्रा एक्सेस कार्ड दिया जाता है, जो मुख्य मंदिर तक की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए उसकी डॉक्यूमेंट्री परमिशन होती है.

यात्री को RFID कार्ड मिलने के 6 घंटे के अंदर बाणगंगा (YRC से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर) पर मौजूद पहला चेक पोस्ट पार करना होता है, ऐसा न करने पर उसका यात्रा एक्सेस कार्ड चेक पोस्ट पर जब्त कर लिया जाता है और यात्री को एक नया यात्रा एक्सेस कार्ड लेना होता है.

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board
श्री माता वैष्णो देवी (ETV Bharat)

प्रोसेस पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड
यात्रा रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, जिससे यह आसान, कुशल और आसान हो जाता है. यह ध्यान रखना चाहिए कि जो यात्री FRID यात्रा एक्सेस कार्ड के बिना आगे बढ़ेंगे, उन्हें बाणगंगा चेक पोस्ट से वापस भेजा दिया जाएगा और आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर कोई यात्री भवन/रास्ते में बिना RFID यात्रा एक्सेस कार्ड के पाया जाता है, तो उसे न छोड़कर वापस भेजा जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी ली जाएगी.

ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है जानकारी
दूसरी जरूरी जानकारी श्री वेष्णोव देवी माताविस की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. हर भक्त/यात्री को एक अलग RFID यात्रा एक्सेस कार्ड जारी किया जाता है, जो यात्रा काउंटर नंबर पर उपलब्ध है. मुख्य YRC में इंतजार का समय कम करने के लिए, दूसरे बस स्टैंड के पास एक दूसरा यात्रा काउंटर चालू किया गया है. यह उधमपुर रोड पर मुख्य यात्रा काउंटर से लगभग एक किमी दूर है और इसे YRC-II कहा जाता है.

इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि YRC-II के पास का एरिया ट्रैवल और लग्जरी कोच की खाली पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है और इन कोच से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, YRC-II से यात्रा एक्सेस कार्ड लेना ज्यादा आसान होता है. वेटिंग स्लिप क्योंकि पवित्र त्रिकूट पर्वत की वहन क्षमता सीमित है, इसलिए एक दिन में दर्शन करने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या लगभग 30,000-35,000 है.

लेकिन, पीक रश के समय यात्रियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होती है. ऐसे में यात्रियों को कटरा में ही इंतजार करने के लिए कहा जाता है. इस चीज को वेटिंग कहते हैं और इंतजार के दौरान कोई यात्रा रजिस्ट्रेशन जारी नहीं किया जाता है. इंतजार करने की चीज असुविधाजनक है लेकिन पवित्र पहाड़ी की भौगोलिक सीमाओं के कारण यह जरूरी है.

यात्रियों को सलाह
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले इस वेबसाइट से यात्रा का स्टेटस देख लें. आम तौर पर मई, जून और दिसंबर के दूसरे हिस्से में वीकेंड या स्कूल/कॉलेज/ऑफिस की छुट्टियों के किसी भी दूसरे ब्लॉक में हमेशा बहुत भीड़ होती है, जिससे वेटिंग करनी पड़ती है.

रजिस्ट्रेशन की जरूरत और अहमियत YRC में रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्योंकि ऊपर बताए गए सभी कारणों से, ट्रैक पर और मुख्य श्राइन कॉम्प्लेक्स में यात्रियों की संख्या को रेगुलेट करने की जरूरत है. यह रेगुलेशन भीड़भाड़ और हादसों से बचने में मदद करता है और यह भी पक्का करता है कि उन सभी को खाना और पानी जैसी बेसिक सुविधाएं मिलें.

संपादक की पसंद

