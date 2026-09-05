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बदरीनाथ में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कान्हामय हुआ नारायण का धाम

चमोली: बीती रात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई. भगवान बदरी विशाल के धाम में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास चरम पर रहा. मंदिर परिसर कृष्ण भजनों और धार्मिक गीतों से गुंजायमान रहा. देश-विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होकर पूजा-अर्चना की और भजन-कीर्तन में भाग लिया.

बदरीनाथ धाम में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम: जन्माष्टमी के अवसर पर बदरीनाथ धाम में देर रात तक धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए और भक्तिमय माहौल में जन्मोत्सव मनाया. श्रद्धालुओं ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के समय भगवान बदरी विशाल की पावन नगरी में मौजूद रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

मंदिर परिसर को रंग-बिरेंगे गुब्बारे, झालरों और जगमग लाइटों से सजाया गया था. आधी रात जैसे ही कान्हा का जन्म हुआ, भक्त झूम उठे. 'जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में बाजे बधाई और जय कन्हैया लाल की' के जयकारों से बदरीनाथ धाम गूंज उठा.