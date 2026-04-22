ETV Bharat / bharat

'मेरा खून खौल रहा है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जानती हूं..' पप्पू यादव को श्रेयसी ने लताड़ा

सांसद पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी की महिला नेत्रियों ने बिना शर्त माफी मांगने की चेतावनी दी है-

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला नेताओं का पप्पू यादव पर हमला
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला नेताओं का पप्पू यादव पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 7:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिला नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला और उनसे देश की सभी महिलाओं से सार्वजनिक मंच पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर प्रहार : प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता श्रेयसी सिंह, विधायक संगीता कुमारी, विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल और भाजपा विधायक सह लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कांग्रेस, राजद और इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. श्रेयसी सिंह ने पूछा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव पप्पू यादव के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर प्रहार (ETV Bharat)

एनडीए नेत्रियों ने खोला मोर्चा : भाजपा नेता श्रेयसी सिंह ने कहा कि पप्पू यादव को देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका बयान सिर्फ किसी एक क्षेत्र की महिलाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे महिला समाज के सम्मान पर चोट है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता महिलाओं को लेकर इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रहे हैं.

''कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बताएं कि क्या वे पप्पू यादव के इस बयान के साथ हैं या उसका विरोध करते हैं. तेजस्वी यादव को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वे पप्पू यादव के बयान का समर्थन करते हैं या नहीं. कांग्रेस के नेताओं द्वारा पुष्पित-पल्लवित नेता पप्पू यादव आज महिलाओं के सम्मान पर टिप्पणी कर रहे हैं और कांग्रेस की चुप्पी यह बताती है कि उनका मौन समर्थन है. मेरा खून खौल रहा है लेकिन शब्दों की मर्यादा को बीजेपी-एनडीए के कार्यकर्ता जानते हैं.''- श्रेयसी सिंह, विधायक, बीजेपी

'कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार' : श्रेयसी सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पप्पू यादव की पत्नी राज्यसभा सदस्य हैं और इससे पहले लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. अगर आने वाले समय में उनकी बेटी भी किसी पेशेवर क्षेत्र में जाती है, तो क्या वे उस क्षेत्र को भी ऐसे बयानों से बदनाम करेंगे.

'पप्पू यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण' : भाजपा विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि पप्पू यादव मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं. उनके अपने घर में महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं, फिर भी वे इस तरह का घटिया बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत वह देश है जहां महिलाओं की पूजा होती है और महिलाओं को लेकर ऐसा शर्मनाक बयान किसी जनप्रतिनिधि द्वारा दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. यह बयान उनकी सोच और परवरिश दोनों को दर्शाता है. पप्पू यादव को बिना शर्त माफी मांगना होगा.

भाजपा विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल ने कहा कि उन्हें पप्पू यादव के इस बयान से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे उसी कांग्रेस के पोषित नेता हैं, जिसके शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल रही. उन्होंने कहा कि कश्मीर से महिलाओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए पलायन करना पड़ा, महिला अधिकारियों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन तब किसी ने आवाज नहीं उठाई. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव उसी राजनीति के प्रतिनिधि हैं, जहां महिलाओं के सम्मान को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई.

''राजनीति में आने वाली महिलाएं अपने परिवार, बच्चों और सम्मान को साथ लेकर सार्वजनिक जीवन में आती हैं, ऐसे में उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है. उन्हें राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन के लिए बुरा लग रहा है जिनके पति पप्पू यादव हैं और वह महिलाओं को लेकर ऐसा विचार रखते हैं.''- अनामिका सिंह पटेल, विधान पार्षद, बीजेपी

'पप्पू यादव का बयान शर्मनाक' : इस मौके पर भाजपा विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी पप्पू यादव के बयान को बेहद शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि इस बयान को सुनकर उन्हें यह चिंता हुई कि उनके जैसे सार्वजनिक जीवन में काम कर रही लड़कियों के माता-पिता क्या सोच रहे होंगे. उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में बेटियां अपनी प्रतिभा के दम पर पहचान बना रही हैं और इस तरह की ओछी टिप्पणी महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है.

''पप्पू यादव और इंडिया गठबंधन हमेशा से महिला अस्मिता के खिलाफ रहे हैं. नारी शक्ति वंदन विधेयक के दौरान भी महिला विरोधी विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ था. यह बयान सिर्फ एक क्षेत्र की महिलाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस महिला के खिलाफ है जो सार्वजनिक जीवन और पेशेवर दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है.''- मैथिली ठाकुर, बीजेपी विधायक

बिना शर्त माफी मांगे पप्पू यादव : भाजपा नेताओं ने एक स्वर में मांग की कि पप्पू यादव सार्वजनिक मंच पर आकर बिना शर्त माफी मांगें. साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वे इस बयान का समर्थन करते हैं या उसका विरोध. भाजपा ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर किसी भी तरह की चुप्पी स्वीकार नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव
SHREYASI SINGH
MAITHILI THAKUR
PAPPU YADAV OBJECTIONABLE REMARK
BJP PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.