बिहार में वोटिंग के बाद गड्ढे में मिली VVPAT की पर्चियां, DM बोले- एक्शन लिया जा रहा है

समस्तीपुर में बड़ी संख्या में पोल्ड वीवीपैट पर्ची से जुड़ा वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई. डीएम ने जांच का निर्देश दिया है.

VVPAT FOUND IN SAMASTIPUR
समस्तीपुर में गड्ढे में मिला वीवीपैट पर्ची (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read
समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में पहले चरण के तहत मतदान हो चुका है. इसी बीच जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केएआरएस कालेज के पास शनिवार को गड्ढे में पोल्ड वीवीपैट का पर्ची मिलने की खबर से हड़कंप मच गया.

तुरंत एक्शन में आए DM-SP : मामले की जानकारी के बाद खुद जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, डीएम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की. इस मामले पर उन्होंने कहा कि सरायरंजन के डिस्पैच सेंटर के पास यह पर्चियां मिली हैं. इसमें सील्ड व कई अनसील्ड पर्ची भी पायी गयी है. प्रशासन ने एहतियातन सभी को सीज किया है. जांच के बाद ही पूरा मामला साफ होगा.

लापरवाह अधिकारियों पर होगा एक्शन-DM : डीएम ने कहा कि जिनकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. यह पूरा टेक्निकल मामला है. इसमें किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाया जाए. वैसे हर मशीन पर करीब एक हजार मॉक पोल्ड किया जाता है.

''विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में उक्त Shredded एवं Unshredded पर्चियों को विधिवत जप्त करवाया गया है. उक्त स्थल सरायरंजन विधानसभा स्थित Dispatch Centre से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है. घटना के संदर्भ में सरायरंजन थाना में विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान करायी जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है. यह सभी पर्चियां कमिश्निंग के दौरान की माक पोल से संबंधित है, अतः इसका चुनाव की शुचिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.''- रोशन कुशवाहा, डीएम, समस्तीपुर

विपक्ष ने उठाया सवाल : इधर, भाकपा माले जिला स्थाई समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने पर्ची मिलने की मामले पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया. कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच, हो और दोषियों पर कारवाई की जाए. इसमें कौन-कौन शामिल हैं आयोग इसका पर्दाफाश करे.

विजय चौधरी आजमा रहे भाग्य : दरअसल, सरायरंजन विधानसभा वीआईपी सीट है. सह बिहार के सियासत में भी काफी खास है. इस सीट से नीतीश कैबिनेट के मंत्री व जदयू नेता विजय कुमार चौधरी चौथी पर अपनी जीत को लेकर चुनावी मैदान में हैं.

