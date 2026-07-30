Shravani Mela 2026: बाबा धाम में श्रावणी मेले की शुरुआत, जलाभिषेक के लिए सुबह से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें
श्रावणी मेला आज से शुरू हो गया है. मेले के पहले दिन सुबह से ही बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई.
Published : July 30, 2026 at 10:40 AM IST
देवघर: 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है. मेले के पहले दिन अहले सुबह से ही बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी. जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं के स्वागत और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा रहा. जिले के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया तथा मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम
अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर और मेला क्षेत्र में जगह-जगह पेयजल केंद्र, सूचना केंद्र, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.
मंदिर परिसर में मौजूद एक पंडा ने बताया कि मेले के पहले दिन प्रशासनिक व्यवस्था संतोषजनक और मजबूत नजर आ रही है. हालांकि, व्यवस्थाओं की वास्तविक परीक्षा 3 अगस्त को पहली सोमवारी के दिन होगी, जब लाखों श्रद्धालुओं के बाबा धाम पहुंचने की संभावना है. वहीं, बाबा मंदिर पहुंचे श्रद्धालु ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यवस्थाएं बेहतर दिख रही है.
संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत अधिक श्रद्धालुओं के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है. वहीं, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मेले के पहले दिन सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
मेले के पहले दिन मंदिर परिसर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. सुबह से ही शिवभक्त "हर-हर महादेव" के जयघोष के साथ बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उत्साहपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते रहे. प्रशासन को उम्मीद है कि पहले दिन हजारों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे.
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