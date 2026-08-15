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श्रवण सूर्यवंशी पुलिस कस्टडी डेथ केस: सीबीआई की टीम पहुंची बिलासपुर सेंट्रल जेल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तीन सदस्यीय टीम ने पुलिस कस्टडी में हुई डेथ मिस्ट्री को सुलझाने का काम शुरू कर दिया है.

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श्रवण सूर्यवंशी पुलिस कस्टडी डेथ केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 12:03 PM IST

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बिलासपुर: श्रवण सूर्यवंशी, उम्र 34 साल की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए अब इस केस में सीबीआई की एंट्री हो गई है. जांच के लिए सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार को सेंट्रल जेल, बिलासपुर पहुंची और इंक्वायरी शुरू की.

बिलासपुर कस्टडी डेथ केस में SC सख्त

श्रवण सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में हुई डेथ को लेकर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को मृतक के परिवार को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख देने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में हिरासत में हिंसा के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार पाया जाता है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए.

श्रवण सूर्यवंशी पुलिस कस्टडी डेथ केस (ETV Bharat)

साल 2024 में हिरासत में हुई थी मौत

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को युवक श्रवण सूर्यवंशी की मौत की परिस्थितियों के साथ यह भी जांचने का निर्देश दिया गया है कि न्यायिक जांच में सिर पर चोट की बात सामने आने के बावजूद राज्य के अधिकारियों ने समय पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया परिवार

दरअसल. मामला बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पुलिस ने 18 जनवरी 2024 को श्रवण सूर्यवंशी को कच्ची महुआ शराब रखने के आरोप में हिरासत में लिया. इसके तीन दिन बाद 21 जनवरी को अस्पताल में उसकी मौत हो गई. पुलिस का आरोप था कि श्रवण अपनी किराना दुकान के सामने करीब 1,200 की शराब बिक्री के लिए रखी थी. मौत के बाद जेल अधीक्षक ने 22 जनवरी 2024 को सेशन जज को पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग की. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जांच की और जुलाई 2024 में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की. जांच रिपोर्ट में बताया गया कि मौत की वजह सिर पर किसी भारी चीज से लगी चोट के चलते हुई.

मृतक की पत्नी और 2 बेटियों ने निष्पक्ष जांच और 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर अपने अधिवक्ता राजीव दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने परिवार को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन FIR दर्ज करने या स्वतंत्र जांच का निर्देश नहीं दिया. जिसके बाद परिवार अधिवक्ता राजीव दुबे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 1 लाख के मुआवजे को मामले की गंभीरता की तुलना में बेहद कम माना.

30 जुलाई 2026 को FIR दर्ज की गई

सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य भी आया कि श्रवण सूर्यवंशी की मौत के करीब ढाई साल बाद 30 जुलाई 2026 को FIR दर्ज की गई. FIR में देरी को लेकर कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. कोर्ट ने CBI को नियमित आपराधिक केस दर्ज कर जांच करने और किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिए. जांच में यह भी तय किया जाएगा कि हिरासत में हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है और न्यायिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई.

DGP ने बताया FIR में देरी का कारण

बीती सुनवाई के दौरान DGP की ओर से FIR में देरी का कारण बताया गया है और कहा कि न्यायिक जांच रिपोर्ट पुलिस विभाग को नहीं मिली थी. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि रिपोर्ट राज्य की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे के साथ पहले ही पेश की जा चुकी थी. DGP की ओर से यह भी कहा गया था कि रिपोर्ट में कोई संज्ञेय अपराध सामने नहीं आया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई थी और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी सौंप दी.

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सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत का मामला सीबीआई को भेजा, ₹25 लाख मुआवजे का आदेश दिया

बिलासपुर कस्टडी डेथ केस में SC सख्त, CBI जांच के दिए आदेश, पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश

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