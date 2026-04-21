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कयासों पर लगा विराम, जानें कौन हैं नीतीश के खास जिन्हें बनाया गया JDU जदयू विधायक दल का नेता

श्रवण कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं. नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत किया गया था. पढ़ें खबर

SHRAVAN KUMAR
श्रवण कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 3:03 PM IST

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पटना : जिस बात को लेकर कल से कयास लगाया जा रहा था, आखिरकार उसपर विराम लग गया है. जेडीयू ने बड़ा फैसला लिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है.

श्रवण कुमार बने JDU विधायक दल के नेता : दरअसल, कल यानी 20 अप्रैल को जेडीयू विधान मंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया था. ऐसे में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज श्रवण कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है.

'इमानदारी से निभाऊंगा जिम्मेदारी' : श्रवण कुमार फिलहाल राजगीर में हैं. जेडीयू विधायक दल के नेता बनाए जाने पर ईटीवी भारत से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा, ''राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे पूरे ईमानदारी के साथ निभाऊंगा.''

SHRAVAN KUMAR
निर्गत किया गया पत्र (ETV Bharat)

8 बार से लगातार विधायक : श्रवण कुमार नालंदा से विधायक हैं और नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं. नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाते हैं. श्रवण कुमार नालंदा से 1995 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं. 2025 में आठवीं बार विधायक बने हैं.

नीतीश कुमार के हैं खास : जब से नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई है, तब से श्रवण कुमार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं. श्रवण कुमार जेडीयू के विधानसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभाते रहे हैं. सरकार और पार्टी के बीच सेतु का काम श्रवण कुमार करते रहे हैं.

कई विभागों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी : इसके अलावा गठबंधन में भी श्रवण कुमार बड़ी भूमिका निभाते हैं. विधानसभा में चुनाव से लेकर सभी महत्वपूर्ण कार्य को निभाने में भी उनकी भूमिका साफ दिखाई पड़ती हैं. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में श्रवण कुमार लगातार ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं. अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी मिलती रही है.

डिप्टी सीएम की चल रही था चर्चा : बिहार में इस बार एनडीए सरकार (मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद) में श्रवण कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में श्रवण कुमार को एक बार फिर से सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार ने विधायक दल का नेता बनाया है. जेडीयू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गई है. इसे विधानसभा को भेज दिया गया है.

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