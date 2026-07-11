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श्रद्धा हत्या मामले में आरोपी आफताब की अर्जी पर 20 जुलाई की सुनवाई निरस्त

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 9 मई 2023 को इस मामले के आरोपी आफताब के खिलाफ हत्या करने का आरोप तय कर दिया था.

दिल्ली की साकेत कोर्ट
दिल्ली की साकेत कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 8:25 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में इस मामले के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को राहत दी है. एडिशनल सेशंस जज हरगुरविंदर सिंह जग्गी ने आफताब की 20 जुलाई को इग्नू की होने वाली परीक्षा की वजह से 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई की पहले से नियत तिथि को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने 21 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया.

दरअसल, आफताब ने अर्जी दायर कर कहा था कि 20 जुलाई को उसकी एमए सोशियोलॉजी की परीक्षा होनी है. ये परीक्षा जेल परिसर में ही बने सेंटर पर होनी है. आफताब की परीक्षा 11 जुलाई से शुरु होकर 20 जुलाई तक चलेगी. इसके पहले 29 मई को साकेत कोर्ट ने इस मामले की तेजी से सुनवाई के लिए 20 जुलाई से 27 जुलाई तक रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया था. ये मामला अभी ट्रायल के चरण में है. दिल्ली पुलिस की ओर से गवाहों की गवाही करायी जा रही है.

आरोपी आफताब की अर्जी पर 20 जुलाई की सुनवाई निरस्त

साकेत कोर्ट ने 9 मई 2023 को इस मामले के आरोपी आफताब के खिलाफ हत्या करने का आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201( सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किये थे. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि आफताब ने सोच समझ कर इस घटना को अंजाम दिया है. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि परिस्तिथिजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था.

कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयाल

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि श्रद्धा प्रैक्टो ऐप के जरिये डॉक्टरों से परामर्श भी ले रही थी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो प्ले कर दिखाया था, जिसमें श्रद्धा कह रही है कि आफताब उसको खोज लेगा और मार देगा. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव इन रिलेशन हिंसक था. इतना ही नहीं श्रद्धा ने आरोप भी लगाया था कि आफताब उसको मारता और गाली देता था. श्रद्धा को मारकर टुकड़ों में काटने की भी धमकी देता था और तो और आफताब ने उसे मारने की भी कोशिश की थी. दिल्ली पुलिस ने कहा था जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़ा, और खून के निशान मिले. श्रद्धा के खून फ्रीज और कमरे की अलमारी में लगे हुए मिले.

7 फरवरी 2023 को साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट 6629 पेजों का है. चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है. बता दें कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे. उसके शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा हुआ था. वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था. बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया.

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