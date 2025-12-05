ETV Bharat / bharat

मोदी-पुतिन डायलॉग: पीएम बोले- देशों की भलाई, शांति के रास्ते में; दुनिया को उस रास्ते पर ले जाएंगे हम सब

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बाइलेटरल बातचीत हुई. अपने शुरुआती टेलीविजन भाषण में PM मोदी ने पुतिन की लीडरशिप की तारीफ की और कहा कि यूक्रेन में संकट की शुरुआत से ही रूसी प्रेसिडेंट ने "एक सच्चे दोस्त की तरह" उन्हें डेवलपमेंट से अपडेट रखा है.

पुतिन, जिन्हें उन्होंने "मेरा दोस्त" कहा, के "बहुत ऐतिहासिक" दौरे का स्वागत करते हुए, PM मोदी ने कहा कि भारत चल रहे रूस-यूक्रेन विवाद के "शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है."

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर "शांति" का अपना संदेश देते हुए कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बाइलेटरल समिट में अपनी शुरुआती बात में शांति के साथ खड़ा है.

प्रधानमंत्री ने कहा, "जब से यूक्रेन संकट शुरू हुआ है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं." प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,

"समय-समय पर, आपने भी, एक सच्चे दोस्त की तरह, हमें हर चीज की जानकारी दी है. मेरा मानना ​​है कि भरोसा एक बड़ी ताकत है, और मैंने इस मामले पर आपसे कई बार चर्चा की है और इसे दुनिया के सामने भी रखा है. देशों की भलाई, शांति के रास्ते में है. हम सब मिलकर दुनिया को उस रास्ते पर ले जाएंगे. मुझे पूरा भरोसा है कि हाल के दिनों में की जा रही कोशिशों से दुनिया एक बार फिर शांति की दिशा में लौटेगी." PM मोदी ने आगे कहा, "हाल के दिनों में, जब भी मैंने ग्लोबल कम्युनिटी के लीडर्स से बात की है और इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा की है, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है. भारत का एक क्लियर स्टैंड है, और वह स्टैंड शांति के लिए है. हम शांति की हर कोशिश का समर्थन करते हैं."

PM मोदी ने कहा, "भारत शांति के पक्ष में है और दुनिया को शांति की ओर लौटना चाहिए" "रूस, यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौते पर काम कर रहा है. अगर हम शांति के रास्ते पर चलेंगे, तो दुनिया को तभी फायदा होगा."

बाइलेटरल समिट पर PM मोदी ने कहा, "आज हमारी समिट कई नतीजों के साथ आगे बढ़ रही है. एक्सीलेंसी, आपकी विजिट बहुत हिस्टोरिक है. इस साल आपकी पहली इंडिया विजिट के 25 साल पूरे हो रहे हैं. आपकी पहली विजिट के दौरान ही हमारे दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी गई थी. मुझे खुशी है कि हमारे रिश्ते के भी 25 साल पूरे हो रहे हैं."

पुतिन गुरुवार को नेशनल कैपिटल नई दिल्ली पहुंचे थे और PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर टरमैक पर उनका वेलकम किया. पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, PM मोदी ने पुतिन को गले लगाकर वेलकम किया. मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों लीडर्स के बीच "दोस्ती" "टाइम-टेस्टेड" है और वह चार साल बाद पुतिन का इंडिया में वापस वेलकम करके बहुत खुश हैं.

दोनों लीडर्स एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी के लोक कल्याण मार्ग वाले घर गए, जहां पुतिन को पवित्र भगवद गीता की एक कॉपी गिफ्ट की गई.

पुतिन इंडिया-रशिया बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे और प्रेसिडेंट मुर्मू द्वारा उनके सम्मान में दिए गए भोज में हिस्सा लेने से पहले इंडिया में RT चैनल लॉन्च करेंगे. आज देर शाम उनका देश से निकलने का कार्यक्रम है.