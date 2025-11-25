ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई आर्मी ऑफिसर की बर्खास्तगी को सही ठहराया, कहा - ‘अपनी कमांड के सामूहिक आस्था का सम्मान करना चाहिए’

वकील ने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है कि जब कोई आर्मी में शामिल होता है, तो वह संविधान के आर्टिकल 25 के तहत गारंटी वाले अपने विश्वास के निशान खो देता है.

वकील ने जोर देकर कहा कि उनके क्लाइंट ने कहा कि पवित्र जगह में घुसना मेरे अपने धर्म का उल्लंघन है और उनके किसी भी सैनिक को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके सीनियर को इससे दिक्कत है. बेंच ने वकील का ध्यान उनके क्लाइंट द्वारा भेजे गए मैसेज की ओर दिलाया और कहा कि अगर कोई कार्रवाई जरूरी नहीं थी, तो उसे सिर्फ इसी आधार पर निकाल देना चाहिए था. CJI ने कहा, “ये यह एक आर्मी अधिकारी की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता दिखाता है.” वहीं पादरी ने कहा था कि उनके विश्वास का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.

वकील ने कहा, “रेजिमेंट के अनुसार, वहां सर्वधर्म स्थल होता है, एक हॉल, जिसमें अलग-अलग धर्मों के निशान रखे होते हैं. पंजाब के मामून में यह एक जगह, जहां रेजिमेंट तैनात थी, वहां सर्वधर्म स्थल (सभी धर्मों का स्थान) नहीं था. उनके पास एक गुरुद्वारा और एक मंदिर था, और कुछ नहीं... ऐसी तस्वीरें हैं, जिनमें वह पवित्र जगह के ठीक बाहर खड़ा है...”

आर्मी ऑफिसर की सबसे बड़ी अनुशासनहीनता: आज सुनवाई के दौरान, वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट को एक ही गलती के लिए निकाल दिया गया था. वह उस पवित्र जगह में नहीं जाता, जहां उसके सैनिक पूजा कर रहे होते हैं.

उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसमें कहा गया था कि कमांडिंग ऑफिसर को मिसाल कायम करते हुए यूनिट की एकता को अपनी-अपनी धार्मिक पसंद से ऊपर रखना चाहिए.

लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन को 11 मार्च, 2017 को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर 3rd कैवलरी रेजिमेंट में कमीशन मिला था, जिसमें सिख, जाट और राजपूत जवानों के तीन स्क्वॉड्रन हैं. उन्हें स्क्वॉड्रन B का ट्रूप लीडर बनाया गया, जिसमें सिख जवान हैं.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. इसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे. सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायणन ने बेंच के सामने पिटीशनर सैमुअल कमलेसन की तरफ से केस लड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहीं. जिसने भारतीय सेना के एक ईसाई ऑफिसर की बर्खास्तगी को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जो रेजिमेंटल परेड के हिस्से के तौर पर होने वाली पूजा में शामिल नहीं हुआ था.

"संविधान का आर्टिकल 25 पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और सेहत के अधीन, जमीर की आजादी और धर्म को आजादी से मानने, प्रैक्टिस करने और फैलाने की गारंटी देता है."

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्टिकल 25 के उल्लंघन को धर्म की जरूरी बातों के नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि धर्म की हर भावना के नजरिए से, और ऑफिसर को अपनी कमांड के ज़्यादातर लोगों की सामूहिक आस्था का सम्मान करना चाहिए था, जिसकी वह कमान संभाल रहा है.

जस्टिस बागची ने कहा, “पादरी ने उन्हें सलाह दी और पादरी ने कहा कि अगर आप पवित्र जगह के अंदर जाते हैं तो आपके विश्वास का कोई उल्लंघन नहीं होता है…इसका भी उनका अपना मतलब है. अगर पादरी, जो आपके विश्वास के मुखिया हैं, कहते हैं कि इससे आपके विश्वास की जरूरी बात पर कोई असर नहीं पड़ता है. तो क्या किसी मानने वाले की अपनी समझ अलग होगी? क्या पादरी के विचार को नजरअंदाज किया जाएगा?”

वकील ने कहा कि पादरी के साथ बातचीत सिर्फ सर्वधर्म स्थल तक ही सीमित थी और यह मंदिर और गुरुद्वारे के बारे में नहीं थी. CJI ने कहा कि यह रेजिमेंटल सर्व धर्म स्थल है और कहा, “आप ट्रूप लीडर हैं… वहां सिख सैनिक हैं और सिख सैनिकों की वजह से वहां एक गुरुद्वारा है… गुरुद्वारा घूमने के लिए सबसे सेक्युलर जगहों में से एक है. जिस टोन और अंदाज में वह काम कर रहे हैं, क्या वह अपने ही सैनिक की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? उनका अपना धार्मिक ईगो है, इतना बड़ा कि उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है. और अपने सैनिकों की भी. वह लीडर हैं.”

आर्मी ऑफिसर ने बार-बार सर्वधर्म स्थल में जाने से मना किया: वकील ने कहा कि रेजिमेंट का लीडर होने के नाते उन्हें रस्म पूरी करनी जरूरी है. CJI ने कहा कि गुरुद्वारे में कोई रस्म नहीं होती. बेंच ने कहा कि ऑफिसर ने बार-बार सर्व धर्म स्थल में जाने से मना किया, भले ही उसके अंदर चर्च हो. वकील ने कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं है और वह पहले भी जा चुके हैं.

CJI ने कहा, “बदकिस्मती से, इस तरह के मामलों पर भी हमें बात करनी होती है. उनके लिए, यह गुरुद्वारा, मंदिर या चर्च का सवाल नहीं था…उन्होंने कहा कि अगर सर्वधर्म स्थल में चर्च भी है, तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां दूसरे धार्मिक ढांचे भी हैं. यह एक आर्मी ऑफिसर का रवैया और नजरिया है जो ग्रुप लीडर है.”

वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने यह साफ कर दिया है कि उनका प्रोटेस्टेंट, एकेश्वरवादी विश्वास मुझे दूसरे लोगों की पूजा करने की इजाजत नहीं देता है और उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि संविधान इसकी इजाजत देता है. इसका मतलब यह नहीं है कि क्योंकि आपने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली है…”

अपने कमांड के ज़्यादातर लोगों की सामूहिक आस्था का सम्मान करना होगा: वकील ने कहा कि आपके विचार के लिए सवाल बस यह है. "क्या आर्टिकल 25 के तहत लोगों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हैं…" बेंच ने कहा, "लेकिन आपके धार्मिक अधिकारों का आपका मतलब यह है कि मैं किसी गुरुद्वारे में फूल या हवन नहीं चढ़ाने जा रहा हूं. हम समझते हैं कि यह आपके ईसाई धर्म की समझ की भावना हो सकती है, लेकिन यह पादरी या आपके धर्म के दूसरे सदस्यों द्वारा मानी गई जरूरी बातें नहीं हैं."

जस्टिस बागची ने कहा, "आर्टिकल 25 के उल्लंघन को किसी धर्म की जरूरी बातों के नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि किसी धर्म की हर भावना से. किसी धर्म की हर भावना के लिए आर्टिकल 33 लागू होगा. इस स्थिति में, जब हम आर्टिकल 25 को आर्टिकल 33 से मिलाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से, जैसा आपने सही कहा, आपकी जरूरी बातों को मानना ​​होगा और उनका सम्मान करना होगा... आपको अपने कमांड के ज़्यादातर लोगों की सामूहिक आस्था का सम्मान करना होगा, जिसकी आप कमांड कर रहे हैं."

CJI ने कहा कि पिटीशनर अपने ही सैनिकों का अपमान कर रहा है और नेताओं को उदाहरण पेश करना होगा. जस्टिस बागची ने पूछा, “ईसाई धर्म में, किसी दूसरे धर्म के मंदिर या धार्मिक जगह पर जाने पर रोक कहां है? वकील ने पहले आदेश का जिक्र किया.

जस्टिस बागची ने कहा कि पहला आदेश कहता है कि आपको एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और बताया कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर में विश्वास है, और दोनों में ओवरलैप है, और “पादरी ने आपको ऐसा करने की सलाह दी थी, लेकिन आपकी अपनी समझ है.” जस्टिस बागची ने कहा, “जब कोई पादरी आपको यह कहते हुए सलाह देता है कि कोई उल्लंघन नहीं है…तो इसे वहीं रहने दें. आप अपनी निजी समझ नहीं बना सकते कि आपका धर्म क्या रोकता है या धर्म क्या इजाजत देता है…”

मामले में डिटेल में दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.