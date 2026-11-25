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पुणे के शिवाजी नगर में कोर्ट के बाहर गोलीबारी, हत्या के आरोपी पर चाकू से हमला

पुणे के शिवाजी नगर में कोर्ट के बाहर गोलीबारी. ( प्रतीकात्मक फोटो- IANS )

पुणे (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजीनगर कोर्ट के बाहर बुधवार दोपहर कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या के एक आरोपी पर चाकू से हमला कर दिया. हमलावरों ने पिस्तौल से गोलियां भी चलाईं. हालांकि शुरुआती जांच में पीड़ित को गोली लगने का कोई निशान नहीं मिला.

घटना को लेकर किसी पुराने झगड़े से जुड़े होने का शक है. घटना भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई. वहीं घायल की पहचान मंदार किवाड़े के रूप में हुई है, जिस पर 2025 में एक हत्या का केस दर्ज हुआ था और वह हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, करीब चार हमलावरों ने दोपहर करीब 1.15 बजे शिवाजीनगर कोर्ट परिसर के बाहर मंदार पर हमला किया. उसे धारदार हथियार से चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. हालांकि शुरू में रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हमले के दौरान गोलियां चली थीं, लेकिन किवाडे का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि शुरुआती जांच में गोली लगने के कोई निशान नहीं मिले हैं. पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर ली है और मौके से दो पिस्तौलें जब्त कर ली हैं. आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं. यह हमला शिवाजीनगर कोर्ट के बाहर हुआ, जहां दिन भर वकीलों समेत बड़ी संख्या में लोग आते-जाते रहते हैं. इस घटना ने कानूनी समुदाय के सदस्यों और लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि यह घटना दिन के समय एक व्यस्त पब्लिक एरिया में हुई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के तौर पर पंचनामा बनाना शुरू किया. वहीं दो पिस्तौल और एक धारदार हथियार के इस्तेमाल की बरामदगी ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से ध्यान खींचा है. मंदार किवाड़े कौन है?

मंदार मारुति किवाड़े, शुभम सुभाष चव्हाण की हत्या में आरोपी था, जो 20 अप्रैल, 2025 को पुणे के कटराज के संतोषनगर इलाके में हुई थी. खबर है कि यह हत्या जमीन और पैसे के झगड़े से जुड़ी थी. किवाड़े हमले से ठीक चार दिन पहले जेल से रिहा हुआ था. वह बुधवार को कानूनी कार्रवाई के लिए शिवाजीनगर कोर्ट गया थे, तभी कथित तौर पर कोर्ट परिसर के बाहर उन पर हमला हुआ. सुप्रिया सुले ने पुणे की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई

बारामती की सांसद और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने इस घटना पर चिंता जताई और पुणे की कानून व्यवस्था के हालत पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सुले ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुणे, जो कभी शिक्षा का केंद्र, सांस्कृतिक राजधानी और एक सुरक्षित शहर के रूप में जाना जाता था, अब अपराध और डर के लिए बदनाम हो रहा है.