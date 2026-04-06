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नोएडा में LPG किल्लत: मुसीबत में मजदूर वर्ग, सिलेंडर न मिलने से बढ़ी परेशानी, लकड़ियां बीनकर जला रहे चूल्हा-देखें हालात

सिलेंडर ना मिलने से मजूदरों की रसोई में सन्नाटा पसर गया है, लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाने को मजबूर

रसोई गैस ना मिलने से बढ़ी परेशानी
रसोई गैस ना मिलने से बढ़ी परेशानी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 1:25 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी और अचानक हुई किल्लत ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. मिडिल क्लास तो जैसे तैसे घर चला ही रहा है लेकिन संकट मजदूर क्लास के लिए है. जिनका काम हर दिन कमाना और हर दिन खाना है उनके लिए गैस की किल्लत ने दयनीय हालात पैदा कर दिए हैं.

एक तरफ जहां सरकार घर-घर गैस पहुंचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. नोएडा में मजदूर वर्ग गैस ना मिलने से परेशान है हालात ये है कि लकड़ियां इक्टठा करने के लिए कई परिवार सड़कों पर घूम रहे हैं और चूल्हा जलाकर बच्चों को खाना खिला रहे हैं.

नोएडा में LPG किल्लत (ETV BHARAT)

नोएडा के सेक्टर 70 स्थित बसई गांव से चल कर सेक्टर 54 के सिटी फारेस्ट से जलावन की लकड़ी चुनने पहुंचे लोग उसी पुराने युग में लौटने को मजबूर हैं, जहां लकड़ियां जलाकर पेट की आग बुझाई जाती थी. सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं.

पूनम जैसी कई महिलाएं आज काम छोड़कर सड़कों के किनारे सूखी लकड़ियां तलाश रही हैं, उनका कहना है कि गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मध्यम और निम्न वर्ग के लिए इसे खरीदना अब सपने जैसा हो गया है. ऊपर से जो सिलेंडर मिल भी रहे हैं, उनके लिए लंबी लाइनें और हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ रहा है.

मोटर साइकिल पर खाली सिलेंडर लिए एक उपभोक्ता ने बताया खाली सिलेंडर लेकर भटक रहे हैं लेकिन गोदामों में गैस खत्म है, "गोदाम में गैस नहीं है, बोल रहे हैं 8 तारीख को आएगा. तब तक घर में खाना कैसे बनेगा? किसी तरह इंतजाम करना पड़े दाल चावल तो बन जाएगा, पर सब्जी-रोटी का क्या करें?"

जहां प्रशासन दावा करता है कि उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के जरिए रसोई गैस की सुलभता बढ़ी है, वहीं 2026 के इस दौर में भी लोगों का चूल्हा लकड़ियों पर जल रहा है. क्या यह व्यवस्था की विफलता है या कालाबाज़ारी का नतीजा? बढ़ती महंगाई और गैस की किल्लत ने आम जनता को बेबस कर दिया है.

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NOIDA LPG SHORTAGE
SHORTAGE OF LPG GAS IN NOIDA

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