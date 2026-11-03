ETV Bharat / bharat

रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, आगरा से हुआ गिरफ्तार

रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी और मृतक के केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, भोपाल लाते समय मंगलवार सुबह करीब 5 बजे मुगलिया छाप के पास आरोपी ने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी की और भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया, इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई.

भोपाल से आबिद मुमताज की रिपोर्ट (Etv Bharat) भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती है आरोपी