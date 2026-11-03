रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, आगरा से हुआ गिरफ्तार
भोपाल के पास मुगलिया छाप में शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस से झूमाझटकी कर भागने की कोशिश, पैर में लगी गोली, भोपाल के हमीदिया अस्पताल लाया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:52 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी और मृतक के केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, भोपाल लाते समय मंगलवार सुबह करीब 5 बजे मुगलिया छाप के पास आरोपी ने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी की और भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया, इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई.
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती है आरोपी
भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी वरुण कुमार के पैर मे गोली लगी है. गोली लगने के बाद पुलिस की विशेष टीम आरोपी को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी को आगरा से गिरफ्तार करने के बाद भोपाल लाया जा रहा था. इसी दौरान मुगलिया छाप के पास वह भागने लगा, जिसके बाद पुलिस को शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा.
30 सितंबर की रात हुई थी रिटायर्ड IAS की हत्या
30 सितंबर की रात भोपाल के सूरज नगर स्थित घर में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने उनके केयरटेकर वरुण कुमार को मुख्य आरोपी माना था. घटना के बाद से ही वरुण फरार था और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी. करीब एक महीने से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया.
कई राज्यों में पुलिस ने दी थी दबिश
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भोपाल पुलिस की कई टीमें लगातार अलग-अलग राज्यों में दबिश दे रही थीं. पुलिस ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन और पंजाब सहित कई स्थानों पर आरोपी की तलाश कर चुकी थी. इस दौरान पुलिस को उसके कुछ CCTV फुटेज भी मिले थे, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था.
50 हजार का इनाम, SIT का किया गया था गठन
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 50 हजार रु का इनाम भी घोषित किया गया था. SIT की कमान PHQ में पदस्थ AIG उमेश तिवारी को सौंपी गई थी.
IAS एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात
रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी में देरी को लेकर IAS एसोसिएशन ने पहले मुख्य सचिव और फिर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी. एसोसिएशन ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और मामले में प्रभावी कार्रवाई की मांग उठाई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए SIT के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की थी.
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थाना प्रभारी ने की गिरफ्तारी की पुष्टि
रातीबड़ थाना प्रभारी रास बिहारी शर्मा ने आरोपी वरुण कुमार की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, '' आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया गया है. भोपाल लाते समय मुगलिया छाप के पास उसने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. फिलहाल आरोपी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर हत्या से जुड़े पूरे घटनाक्रम और वारदात के पीछे की वजहों का पता लगाएगी.''