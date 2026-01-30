ETV Bharat / bharat

कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से मारपीट केस में नया मोड़, आरोपी दुकानदार की पत्नी ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

विकासनगर: उत्तराखंड के विकासनगर में दो कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से मारपीट का मामला गरमाया हुआ है. इसी बीच मामले में नया मोड़ आ गया है. कश्मीरी युवकों पर दुकानदार की पत्नी ने छेड़छाड़ और अभद्रता के आरोप लगाए हैं. इस संबंध ने महिला ने विकासनगर कोतवाली में लिखित तहरीर भी दी है.

क्या था मामला? गौर हो कि बीती 28 जनवरी को कश्मीर के दो शॉल विक्रेता युवकों की दुकान से सामान खरीदने के दौरान एक स्थानीय दुकानदार से कहासुनी और विवाद हो गया था. इस दौरान गाली गलौज और मारपीट हो गई थी. आरोप है कि दुकान में मौजूद लोगों ने उनके साथ धार्मिक और जातिगत टिप्पणियां की.

कश्मीरी युवकों के साथ की गई मारपीट: कश्मीरी युवकों का कहना था कि पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ते हुए उन पर आपत्तिजनक बयान दिए गए. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें एक कश्मीरी युवक के सिर पर गहरी चोटें आ गई थी.

उनके पिता पांवटा साहिब में किराए पर रहते हैं और आस पास के क्षेत्र में फेरी लगाने का काम करते हैं. ऐसे में दोनों युवक छुट्टियों की वजह से कश्मीर से पांवटा साहिब आए थे. फिर वो कंबल और सूट बेचने विकासनगर मार्केट गए थे. जहां उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया.

एक दुकानदार को किया जा चुका गिरफ्तार: वहीं, पीड़ित कश्मीरी युवकों की शिकायत पर घटना में शामिल आरोपी एक दुकानदार और एक अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. जिस पर दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब उनकी पत्नी ने दोनों कश्मीरी युवकों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है.

अब दुकानदार की पत्नी ने कश्मीरी युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ की तहरीर दी: दरअसल, दुकानदार की पत्नी ने 30 जनवरी को विकासनगर कोतवाली में लिखित तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि वो विकासनगर बाजार में दुकान चलाती हैं. उनके साथ उसके पति भी रहते हैं. पिछले 25 सालों से वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. आसपास के लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध है.