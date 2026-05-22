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'तुम हमारे टारगेट, तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा', पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को आ रहे धमकी भरे कॉल्स

विक्रम को शक है कि ये धमकी भरे मैसेज किसी दूसरे देश, शायद बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं.

Shopkeeper who sold Jhalmuri to PM Modi gets bomb threats
झालमुड़ी विक्रेता बिक्रम कुमार साऊ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 10:34 PM IST

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झारग्राम: पश्चिम बंगाल के झारग्राम में विधानसभा चुनाव प्रचार से लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलेज मोड़ पर एक साधारण झालमुड़ी विक्रेता बिक्रम कुमार साऊ के दुकान पर झालमुड़ी खाने के लिए रुके थे. वहां रुककर पीएम मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद लिया था. उसके बाद से विक्रम सुर्खियों में आ गए थे. अब खबर है कि, झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम को वाट्सऐप मैसेज और फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है.

उन्हें खास तौर पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस धमकी से झारग्राम कॉलेज मोड़ इलाके में बहुत हंगामा हुआ है. इस घटना से डरे हुए विक्रम ने झारग्राम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले चुनाव प्रचार के लिए झारग्राम आए थे. अपना प्रचार खत्म करके लौटते समय, उनका काफ़िला सड़क पर रुका, और प्रधानमंत्री कॉलेज मोड़ पर "चाबल लाल स्पेशल झालमुड़ी" नाम की एक दुकान में गए. वहां, पीएम नरेंद्र मोदी ने दस रुपये में झालमुड़ी खरीदी और खाई. इस घटना का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

खास बात यह है कि दुकान के मालिक विक्रम कुमार साऊ उस दिन के कुछ समय बाद ही गायब हो गए थे. उन्हें इलाके में नहीं देखा गया. उनकी जगह उनके माता-पिता ने दुकान संभाल ली थी. यह खबर ईटीवी भारत ने दी थी. हालांकि, चुनाव के नतीजे आने के बाद, वह एक बार फिर अपनी दुकान पर बैठने लगे. लेकिन अब, एक नया खतरा मंडरा रहा है. आरोप है कि विक्रम के मोबाइल फोन पर धमकी भरे मैसेज आने लगे हैं.

विक्रम को शक है कि, उन्हें बांग्लादेश या पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल आए हैं. फोन पर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई. उसके बाद उन्हें वाट्सऐप पर एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, 'तुम हमारे टारगेट, तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा.'

विक्रम ने बताया कि, वह इस धमकी भरे कॉल्स के बाद पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की. उसके बाद पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज और दूसरे पुलिस वाले उनसे मिलने पहुंचे.

इस बारे में, झारग्राम के पुलिस अधीक्षक मानव सिंगला ने कहा कि, झालमुड़ी बेचने वाले को एक अनजान फोन नंबर से भेजे गए वाट्सऐप मैसेज से धमकी दी गई थी. घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है. मामले की अभी जांच चल रही है.

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