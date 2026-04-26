ETV Bharat / bharat

Bhubaneswar: छत्तीसगढ़ की MBA छात्रा से रेप की कोशिश, 67 साल का दुकानदार गिरफ्तार

लड़की कमरे में घुसकर रेप की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में फिर शर्मसार करने वाली घटना हुई. शहर में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही एक गैर-ओडिया लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई. 67 वर्षीय व्यक्ति पर पीड़ित लड़की के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है. यह घटना इंफो वैली पुलिस स्टेशन के तहत गंगपाड़ा इलाके में हुई. आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया कि लड़की कमरे में अकेली थी. पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी दीपक चंद्र प्रधान (67) इंफो वैली पुलिस स्टेशन के तहत गंगपाड़ा का रहने वाला है. उसकी किराना की दुकान है. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.