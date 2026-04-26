Bhubaneswar: छत्तीसगढ़ की MBA छात्रा से रेप की कोशिश, 67 साल का दुकानदार गिरफ्तार
भुवनेश्वर में MBA की पढ़ाई कर रही छत्तीसगढ़ की लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : April 26, 2026 at 10:31 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में फिर शर्मसार करने वाली घटना हुई. शहर में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही एक गैर-ओडिया लड़की के साथ रेप की कोशिश की गई. 67 वर्षीय व्यक्ति पर पीड़ित लड़की के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है.
यह घटना इंफो वैली पुलिस स्टेशन के तहत गंगपाड़ा इलाके में हुई. आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया कि लड़की कमरे में अकेली थी.
पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी दीपक चंद्र प्रधान (67) इंफो वैली पुलिस स्टेशन के तहत गंगपाड़ा का रहने वाला है. उसकी किराना की दुकान है. गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
रात में दीवार फांदकर घर में घुसा आरोपी दुकानदार
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित लड़की छत्तीसगढ़ की रहने वाली है. वह गंगाधर में अपने क्लासमेट्स के साथ किराए के घर में रहती है और एक प्राइवेट कॉलेज से MBA कर रही है. पीड़िता कभी-कभी दीपक की दुकान पर सामान खरीदने जाती थी. उस समय आरोपी उस पर बुरी नजर रखता था. शुक्रवार 24 अप्रैल को पीड़िता का कोई रूममेट नहीं था. घर पर कोई नहीं था, इसका फायदा उठाकर दीपक दीवार फांदकर रात में घर में घुस गया. उसने युवती के साथ रेप करने की कोशिश की. अचानक पीड़िता की नींद टूट गई. उसकी चीखें सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए.
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की जानकारी के आधार पर इंफो वैली पुलिस स्टेशन ने BNS की धारा 64(1), 62 के तहत केस (नंबर 140/2026) दर्ज करके जांच की. इंफो वैली पुलिस थाने के ऑफिसर ज्ञानंद साहा ने कहा, "पीड़िता की शिकायत के बाद शनिवार को केस दर्ज किया गया. आरोपी ने रेप की कोशिश तब की जब घर पर कोई नहीं था. पुलिस ने घटना के संबंध में तुरंत कानूनी कार्रवाई की है."
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