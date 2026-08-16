पश्चिम बंगाल: नादिया में बदमाशों ने कांग्रेस नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है.
Published : August 16, 2026 at 11:31 AM IST
नकाशीपाड़ा (नादिया): पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कांग्रेस नेता की गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस सभी दृष्टिकोणों से घटना की जांच में जुटी है.
जानकारी के अनुसार खरीदारी के बाद घर लौटते समय बदमाशों ने कांग्रेस के एक नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी. शनिवार रात बदमाशों ने उनकी कार पर बम फेंके और अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
हालांकि उन्हें बेथुआदाहरी स्टेट जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल पहुँचने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में तनाव का माहौल है. आज शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जाएगा. नकाशीपाड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनीसुर शेख लंबे समय से राजनीति से जुड़े थे और मुश्किल समय में भी पार्टी के प्रति वफादार रहे थे.
उनके बेटे अबू सुफियान जो कल्याणी (नदिया) में लॉ के छात्र थे, उस समय घर आए हुए थे. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पिता और पुत्र शनिवार रात अपनी कार से बाहर गए थे. वापसी के दौरान, नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बेथुआडहरी-नागाडी रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया. बदमाशों ने पहले कार पर बम फेंके और फिर दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए.
स्थानीय लोग खून से लथपथ पीड़ितों को तुरंत बेथुआडहरी स्टेट जनरल हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. खबर मिलने पर परिवार के सदस्य अस्पताल पहुँचे. नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन की एक बड़ी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुँची.
नादिया के पुलिस सुपरिटेंडेंट अतुल वी ने कहा, 'हमने पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह घटना किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की जा रही है. मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे.'
मृतक कांग्रेस नेता की रिश्तेदार रोकेया बीबी ने कहा, 'मेरी बहन के पति कांग्रेस समर्थक थे. वे कभी किसी झगड़े में नहीं पड़े और हमेशा लोगों की मदद करते थे.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरी बहन का बेटा लॉ की पढ़ाई कर रहा था. हमने उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की योजना बनाई थी. लेकिन उसकी हत्या क्यों की गई? हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते. उन्होंने पुलिस के देरी से पहुँचने का आरोप लगाया.