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पश्चिम बंगाल: नादिया में बदमाशों ने कांग्रेस नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की

नकाशीपाड़ा (नादिया): पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कांग्रेस नेता की गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस सभी दृष्टिकोणों से घटना की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार खरीदारी के बाद घर लौटते समय बदमाशों ने कांग्रेस के एक नेता और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी. शनिवार रात बदमाशों ने उनकी कार पर बम फेंके और अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

हालांकि उन्हें बेथुआदाहरी स्टेट जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल पहुँचने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में तनाव का माहौल है. आज शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जाएगा. नकाशीपाड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनीसुर शेख लंबे समय से राजनीति से जुड़े थे और मुश्किल समय में भी पार्टी के प्रति वफादार रहे थे.

उनके बेटे अबू सुफियान जो कल्याणी (नदिया) में लॉ के छात्र थे, उस समय घर आए हुए थे. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पिता और पुत्र शनिवार रात अपनी कार से बाहर गए थे. वापसी के दौरान, नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बेथुआडहरी-नागाडी रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया. बदमाशों ने पहले कार पर बम फेंके और फिर दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए.