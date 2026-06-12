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आज मिलने वाली थी अस्पताल से छुट्टी, पर दुनिया छोड़ गए शूटिंग लेजेंड जसपाल राणा

नई दिल्ली: भारतीय निशानेबाजी के चमकते सितारे और अर्जुन पुरस्कार विजेता जसपाल राणा की शुक्रवार को 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया. खेल जगत के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है. शुक्रवार सुबह दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस लेने वाले जसपाल राणा की मौत का कारण भी बेहद दुखद रहा. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी (डिस्चार्ज) मिलने वाली थी, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर ही अचानक आए कार्डियक रप्चर (Cardiac Rupture) ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया.

तीन दिन बाद अस्पताल पहुंचे, बन गया था जटिल मामला

मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत के कार्डियक साइंसेज ग्रुप चेयरमैन डॉ. बलबीर सिंह ने उनके निधन पर विस्तृत मेडिकल स्टेटमेंट जारी किया है. डॉ. सिंह के अनुसार, जसपाल राणा को जब अस्पताल लाया गया, तब उन्हें दिल का दौरा पड़े हुए तीन दिन बीत चुके थे. वे 1 जून को एडमिट हुए थे. उस स्थिति में भी उन्होंने लंबी यात्रा की और लगातार सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद वे अस्पताल पहुंचने में देरी कर चुके थे.

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, "जब वे अस्पताल पहुंचे, उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी. जांच में पता चला कि हृदय की धमनियों में से एक पूरी तरह ब्लॉक थी. हार्ट अटैक के कारण हृदय की पंपिंग क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई थी और वे हार्ट फेल्योर की स्थिति में पहुंच चुके थे." उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने के बाद अचानक 'कार्डियक रप्चर' हुआ था. डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और इलाज के बाद जसपाल राणा की स्थिति में सुधार हुआ था. उन्हें खतरे से बाहर माना जा रहा था और अस्पताल ने उन्हें आज डिस्चार्ज करने की पूरी तैयारी कर ली थी.

हालांकि, शुक्रवार सुबह लगभग 6:00 बजे जब वे सो रहे थे, तभी उनके हृदय में अचानक 'कार्डियक रप्चर' हो गया. यह स्थिति हार्ट अटैक के काफी समय बाद आने वाले रोगियों में एक दुर्लभ लेकिन बेहद गंभीर जटिलता के रूप में देखी जाती है, जो अक्सर अचानक मौत का कारण बनती है.