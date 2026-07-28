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भूख, नाच गाने का शौक और बंदूक, सरेंडर के बाद नक्सलियों की हैरान करने वाली कहानियां

नक्सलियों के सरेंडर के बाद अब हैरान करने वाली कहानियां सामने आ रही हैं. रांची प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Naxalites surrender in Ranchi
सरेंडर करने वाली नक्सली सलोमी मुंडा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 7:22 PM IST

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रांची: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में 16 नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण ने सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता दी. इस घटना ने उन परिस्थितियों को भी उजागर किया जिनके कारण ये लोग नक्सली संगठन से जुड़े थे. किसी ने बचपन की भूख और मजबूरी में बंदूक उठाई, तो किसी को नाच-गाने के शौक ने संगठन तक पहुंचाया.

भूख ने बना दिया नक्सली

आत्मसमर्पण करने वालों में 15 लाख रुपये का इनामी पूर्व नक्सली कमांडर संतोष भी शामिल है. संतोष ने बताया कि बचपन में ही उसके माता-पिता का निधन हो गया था. परिवार का सहारा छिन जाने के बाद दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था. इसी दौरान गिरिडीह क्षेत्र में आने-जाने वाली नारी मुक्ति संघ की महिला सदस्यों से उसकी मुलाकात हुई. संतोष उन्हें खाना खिलाने का काम करता था. नारी मुक्ति संघ नक्सलियों का महिला विंग था. संघ की महिला नक्सलियों ने संतोष को विश्वास दिलाया कि संगठन में भरपेट भोजन मिलेगा और रहने की व्यवस्था भी होगी. मजबूरी में संतोष ने संगठन का दामन थाम लिया.

सरेंडर कर चुके नक्सली संतोष और सलोमी मुंडा का बयान (ETV Bharat)

संतोष ने बताया कि संगठन में उसका मुख्य काम नए लोगों को जोड़ना और संगठन का विस्तार करना था. लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए. सुरक्षा बलों के लगातार अभियान से संगठन कमजोर होता गया और जंगल में रहना बेहद जोखिम भरा हो गया. उसने बताया कि सारंडा के घने जंगलों में रहने के कारण उसे बाहर की दुनिया का रास्ता तक नहीं पता था. काफी कोशिशों के बाद उसने किसी वाहन चालक से संपर्क किया और जंगल से बाहर निकलने में सफल रहा. इसके बाद उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया.

Naxalites surrender in Ranchi
सरेंडर करने वाला नक्सली संतोष (ETV Bharat)

नाच-गाने का शौक ले गया संगठन तक

आत्मसमर्पण करने वालों में महिला नक्सली सलोमी मुंडा की कहानी भी अलग है. सलोमी ने बताया कि बचपन से ही उसे नाचने और गाने का शौक था. जब भी नक्सली संगठन के सदस्य गांव आते थे, वे उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते थे. एक बार बड़ी संख्या में महिला नक्सलियां गांव पहुंचीं. उन्होंने सलोमी को संगठन के सांस्कृतिक मंच से जुड़ने का प्रस्ताव दिया. उसे बताया गया कि वह गीत और नृत्य के माध्यम से संगठन का प्रचार-प्रसार करेगी. इसी लालच और आकर्षण में वह संगठन का हिस्सा बन गई.

सलोमी ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ अलग लगा, लेकिन धीरे-धीरे जंगल की जिंदगी कठिन होती चली गई. लगातार सुरक्षा बलों के अभियानों के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई. खाने-पीने तक का संकट खड़ा हो गया. ऐसे हालात में उसने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने का फैसला किया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

जंगल में बढ़ीं मुश्किलें, टूटता गया संगठन

आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सलियों ने स्वीकार किया कि पहले की तुलना में अब नक्सली संगठन काफी कमजोर हो चुका है. सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और विकास कार्यों के कारण संगठन का जनाधार तेजी से घटा है. जंगलों में रहना, भोजन और दवाइयों की व्यवस्था करना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचना बेहद कठिन हो गया है.

अब जंगल नहीं

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की आपबीती यह बताती है कि कई बार गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक परिस्थितियां और संगठन द्वारा किए गए झूठे वादे लोगों को हिंसा के रास्ते पर धकेल देते हैं. हालांकि वर्षों तक जंगलों में रहने के बाद इन्हीं लोगों ने माना कि अब नक्सली संगठन कमजोर पड़ चुका है और जंगल की जिंदगी बेहद कठिन हो गई है.

मंगलवार को 16 नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि बंदूक का रास्ता अंततः विनाश की ओर ले जाता है, जबकि मुख्यधारा में लौटकर ही सम्मान और सुरक्षित भविष्य की राह खुलती है.

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