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भूख, नाच गाने का शौक और बंदूक, सरेंडर के बाद नक्सलियों की हैरान करने वाली कहानियां

रांची: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में 16 नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण ने सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता दी. इस घटना ने उन परिस्थितियों को भी उजागर किया जिनके कारण ये लोग नक्सली संगठन से जुड़े थे. किसी ने बचपन की भूख और मजबूरी में बंदूक उठाई, तो किसी को नाच-गाने के शौक ने संगठन तक पहुंचाया.

भूख ने बना दिया नक्सली

आत्मसमर्पण करने वालों में 15 लाख रुपये का इनामी पूर्व नक्सली कमांडर संतोष भी शामिल है. संतोष ने बताया कि बचपन में ही उसके माता-पिता का निधन हो गया था. परिवार का सहारा छिन जाने के बाद दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था. इसी दौरान गिरिडीह क्षेत्र में आने-जाने वाली नारी मुक्ति संघ की महिला सदस्यों से उसकी मुलाकात हुई. संतोष उन्हें खाना खिलाने का काम करता था. नारी मुक्ति संघ नक्सलियों का महिला विंग था. संघ की महिला नक्सलियों ने संतोष को विश्वास दिलाया कि संगठन में भरपेट भोजन मिलेगा और रहने की व्यवस्था भी होगी. मजबूरी में संतोष ने संगठन का दामन थाम लिया.

सरेंडर कर चुके नक्सली संतोष और सलोमी मुंडा का बयान (ETV Bharat)

संतोष ने बताया कि संगठन में उसका मुख्य काम नए लोगों को जोड़ना और संगठन का विस्तार करना था. लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए. सुरक्षा बलों के लगातार अभियान से संगठन कमजोर होता गया और जंगल में रहना बेहद जोखिम भरा हो गया. उसने बताया कि सारंडा के घने जंगलों में रहने के कारण उसे बाहर की दुनिया का रास्ता तक नहीं पता था. काफी कोशिशों के बाद उसने किसी वाहन चालक से संपर्क किया और जंगल से बाहर निकलने में सफल रहा. इसके बाद उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया.

सरेंडर करने वाला नक्सली संतोष (ETV Bharat)

नाच-गाने का शौक ले गया संगठन तक

आत्मसमर्पण करने वालों में महिला नक्सली सलोमी मुंडा की कहानी भी अलग है. सलोमी ने बताया कि बचपन से ही उसे नाचने और गाने का शौक था. जब भी नक्सली संगठन के सदस्य गांव आते थे, वे उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते थे. एक बार बड़ी संख्या में महिला नक्सलियां गांव पहुंचीं. उन्होंने सलोमी को संगठन के सांस्कृतिक मंच से जुड़ने का प्रस्ताव दिया. उसे बताया गया कि वह गीत और नृत्य के माध्यम से संगठन का प्रचार-प्रसार करेगी. इसी लालच और आकर्षण में वह संगठन का हिस्सा बन गई.