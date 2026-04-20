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डिजिटल गिरफ्तारी मामलों में पढ़े-लिखे लोगों के ठगे जाने पर CJI ने कहा, 'यह चौंकाने वाला है'

सीजेआई ने कहा, 'यह चौंकाने वाला है कि पढ़े-लिखे लोग इस तरह ठगे जा रहे हैं.'

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
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By Sumit Saxena

Published : April 20, 2026 at 4:25 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि पढ़े-लिखे लोग भी डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में ठगे जा रहे हैं. अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों से जुड़े खुद से लिए गए केस का जिक्र किया.

सीजेआई ने हाल ही में एक बूढ़ी औरत के मामले का जिक्र किया, जिसके साथ ऐसे ही एक मामले में उसके पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स ठगे गए. बेंच ने कहा, “यह चौंकाने वाला है कि पढ़े-लिखे लोग भी इस तरह ठगे जा रहे हैं.”

सुनवाई के दौरान एजी ने कहा कि एक अंतर-विभागीय आंतरिक बैठक हो चुकी है और फाइनल मीटिंग जल्द ही होगी. एजी ने कहा कि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह 12 मई को इस स्वत: संज्ञान केस की सुनवाई करे.

सीजेआई ने एक बुज़ुर्ग महिला के मामले का जिक्र किया, जिन्हें वे अपनी ऑफिशियल हैसियत से जानते थे. बेंच ने कहा, “बदकिस्मती से, उनके पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हड़प लिए गए हैं.”

न्याय मित्र और वरिष्ठ वकील एनएस नैपिनाई ने कहा कि जब पुलिस और प्रवर्तन अधिकारी बनकर धोखेबाजों से धमकी भरे कॉल आते हैं, तो पीड़ित अक्सर “हैरान” हो जाते हैं. वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि ऐसी स्थितियों में उनके लिए समझदारी से जवाब देना मुश्किल हो जाता है.

न्याय मित्र ने सुझाव दिया कि बिचौलियों को ऐसे लेनदेन को खत्म करने के लिए एक "किल-स्विच" शुरू करना चाहिए और बिचौलिए द्वारा किए गए तकनीकी सुरक्षा उपाय ऐसे वित्तीय नुकसान को रोकने में मदद कर सकते हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता.

एक वकील ने बेंच के सामने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद से केस की सुनवाई के बावजूद, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

सीजेआई ने कहा, "यह चौंकाने वाली बात है कि पढ़े-लिखे लोग इस तरह ठगे जा रहे हैं." दलीलें सुनने के बाद बेंच ने मामले की सुनवाई 12 मई को तय की.

डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का एक बढ़ता हुआ रूप है जिसमें धोखेबाज पुलिस अधिकारी, कोर्ट के अधिकारी या सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी बनकर ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को डराते हैं. वे पीड़ितों को बंधक बनाते हैं और उन पर पैसे देने का दबाव डालते हैं.

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