SPECIAL: रांची में डॉग बाइट के चौंकाने वाले खुलासे, पढ़िए आवारा कुत्तों पर नगर निगम की क्या है तैयारी?
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद रांची में आवारा कुत्तों पर निगम ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 18, 2026 at 5:51 AM IST
रांची: राजधानी रांची में आवारा कुत्तों को लेकर लोगों की परेशानी के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. निगम की ओर से शहर में कई जगहों पर फीडिंग जोन बनाए गए हैं, जबकि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम तैयार करने को लेकर जमीन की तलाश लगातार जारी है.
सिस्टम को चलाने के लिए निगम के पास कितने संसाधन?
ऐसे में अब सवाल यह है कि निगम की तैयारी कितनी आगे बढ़ी है. शेल्टर होम के लिए जगह कहां तय होगी, कितने कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए निगम के पास क्या संसाधन मौजूद हैं?
शेल्टर होम और फीडिंग जोन की व्यवस्था पर काम
रांची नगर निगम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शेल्टर होम और फीडिंग जोन की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. फीडिंग जोन को लेकर कई जगहों पर व्यवस्था शुरू भी की गई है. वहीं शेल्टर होम के लिए ऐसी जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है, जहां पर्याप्त जगह उपलब्ध हो और वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को भी परेशानी न हो.
योजना को धरारत पर उतारने में लगेगा समय: नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सुशांत गौरव का कहना है कि योजना काफी व्यापक है, इसलिए इसे पूरी तरह जमीन पर उतारने में समय लग सकता है. उन्होंने बताया कि शेल्टर होम के लिए जगह चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण अड़चन भी सामने आई है. निगम का प्रयास है कि ऐसी जगह का चयन किया जाए, जहां व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके और आसपास के लोगों को भी परेशानी न हो.
सबसे बड़ी चुनौती
शेल्टर होम की जमीन को लेकर यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है. निगम के लिए केवल जमीन तलाशना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करना होगा कि वहां कितने कुत्तों को रखा जा सकेगा और किस तरह की व्यवस्था विकसित की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाने वाले कुत्तों को रखने की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी. ऐसे में शेल्टर की क्षमता का निर्धारण भी जमीन के चयन के साथ ही जुड़ा हुआ है. अभी निगम की ओर से शेल्टर की अंतिम क्षमता का आंकड़ा सामने नहीं रखा गया है. इसका निर्धारण जमीन और प्रस्तावित व्यवस्था के आधार पर किया जाना है. यही वजह है कि निगम के सामने शेल्टर होम बनाने के साथ उसके संचालन की चुनौती भी होगी.
संसाधनों की आवश्यकता जरूरी
कुत्तों को रखने के लिए जगह के अलावा खाना, पानी, साफ-सफाई, देखभाल और पशु चिकित्सा से जुड़ी व्यवस्था की जरूरत होगी. नसबंदी और टीकाकरण से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था को भी इससे जोड़ना होगा. इसके लिए कर्मचारियों और दूसरे संसाधनों की आवश्यकता होगी यानी शेल्टर होम तैयार होने के बाद भी इसे लगातार संचालित करने के लिए संसाधन जुटाने होंगे. जमीन और निर्माण के साथ संचालन पर आने वाला खर्च भी निगम के लिए महत्वपूर्ण विषय होगा.
फीडिंग जोन की दिशा में काम शुरू
दूसरी तरफ नगर निगम ने फीडिंग जोन की दिशा में काम शुरू कर दिया है. शहर में कई जगहों पर इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है. इसका उद्देश्य आवारा कुत्तों को खुले में अलग-अलग जगहों पर खाना खिलाने के बजाय निर्धारित स्थान उपलब्ध कराना है, हालांकि इस व्यवस्था को भी व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जगह, साफ-सफाई और निगरानी जैसे पहलुओं पर काम करना होगा, आने वाले समय में फीडिंग जोन की संख्या और इनके संचालन की व्यवस्था को लेकर निगम की ओर से आगे की योजना स्पष्ट की जानी है.
डॉग शेल्टर होम निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध
नगर निगम की तैयारी को लेकर मेयर रोशनी खलखो का भी कहना है कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया है, हालांकि कुछ जगहों पर विवाद के कारण दिक्कत आ रही हैं. उनका कहना है कि नगर निगम इस दिशा में व्यवस्था तैयार करने में सक्षम है यानी निगम के स्तर पर शेल्टर होम को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन जमीन का अंतिम चयन और स्थानीय स्तर पर सहमति बनाना अभी महत्वपूर्ण पड़ाव है.
स्थानीय लोगों की परेशानी
इस बीच शहर के लोगों की शिकायतें भी बनी हुई हैं. कई इलाकों में लोगों का कहना है कि रात के समय सड़क पर आवारा कुत्तों के झुंड की वजह से परेशानी होती है. बच्चों और बुजुर्गों को लेकर परिवारों में ज्यादा चिंता रहती है. स्थानीय लोगों की मांग है कि निगम की ओर से बनाई जा रही व्यवस्था जल्द जमीन पर दिखाई दे, ताकि सड़कों पर कुत्तों को लेकर बनी परेशानी कम हो सके. दूसरी तरफ पशु प्रेमियों की ओर से भी ऐसी व्यवस्था की जरूरत बताई जाती रही है, जिसमें कुत्तों के लिए व्यवस्थित प्रबंधन हो.
निगम का प्रयास जारी
अब निगम के सामने अगला कदम शेल्टर होम के लिए उपयुक्त जमीन को अंतिम रूप देना, उसकी क्षमता तय करना और निर्माण एवं संचालन की व्यवस्था तैयार करना होगा. इसके साथ ही फीडिंग जोन को भी व्यवस्थित करना होगा. सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने की स्थिति में उन्हें कहां रखा जाएगा? इसकी व्यवस्था पहले से तैयार करनी होगी. इसके लिए निगम को जमीन, बजट, कर्मचारियों और पशु चिकित्सा से जुड़े संसाधनों की पूरी रूपरेखा तैयार करनी होगी. निगम का कहना है कि इन सभी पहलुओं पर काम चल रहा है और जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है.
डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़े
रांची में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों ने इस समस्या की गंभीरता को भी सामने रखा है. सदर अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जून 2026 के बीच छह महीनों में 52,669 डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए. इस दौरान अस्पताल में नए और पुराने मरीजों को मिलाकर हर दिन औसतन करीब 290 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं. कुछ दिनों में यह संख्या बढ़कर 300 से 500 तक भी पहुंच जाती है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, रांची में हर महीने औसतन 6,200 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं.
पिछले आंकड़ों से तुलना करें तो 2024 में रांची में 19,604 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 24,572 हो गई यानी एक साल में ही मामलों में 4,968 की बढ़ोतरी हुई. 2024 और 2025 के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो पिछले दो सालों में कुल 44,176 मामले सामने आए हैं.
इन मामलों में बच्चे और बुजुर्ग भी प्रभावित हो रहे हैं. डॉक्टरों और विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी के दौरान तापमान बढ़ने और पानी की कमी जैसी स्थितियों का कुत्तों के व्यवहार पर असर पड़ सकता है. बारिश के मौसम में भी डॉग बाइट के मामलों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ जाती है.
प्रशासनिक गतिविधि
रांची नगर निगम की ओर से भी कार्रवाई जारी है. रांची नगर निगम शहर के सभी 53 वार्डों में आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाने का अभियान चला रहा है. इसके साथ ही कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट की व्यवस्था भी की जा रही है. निगम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में 57 फीडिंग पॉइंट चिह्नित किए हैं, ताकि कुत्तों को निर्धारित जगह पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके. निगम की ओर से शेल्टर होम की व्यवस्था को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
रांची नगर निगम की तैयारी पर नजर
इन आंकड़ों के बीच रांची नगर निगम की तैयारी पर नजर है. फीडिंग जोन का काम शुरू हो चुका है, शेल्टर होम के लिए जमीन तलाशने की प्रक्रिया चल रही है और निगम का कहना है कि इस पूरी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन असली तस्वीर तब साफ होगी, जब शेल्टर होम की जमीन तय होगी, उसकी क्षमता सामने आएगी और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी यह व्यवस्था पूरी तरह जमीन पर दिखाई देगी.
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