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VP से लेकर RBI गवर्नर तक मोदी सरकार में अब तक हुए चौंकाने वाले इस्तीफे, देखें पूरी लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( File Photo/ ANI )

हैदराबाद: केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखने के बाद अपने मंत्रालय और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. अपने पत्र में मुरुगन ने कहा कि वह तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं.

मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में अब तक कई इस्तीफे हो चुके हैं, जिनमें मंत्री और शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी दोनों शामिल हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

डॉ. अरविंद पनगढ़िया: नीति आयोग के पहले वाइस-चेयरमैन डॉ. पनगढ़िया ने 31 अगस्त, 2017 को यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनकी छुट्टी अगस्त 2017 से आगे नहीं बढ़ाई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ डॉ. अरविंद पनगढ़िया (File Photo/ ANI) एमजे अकबर: 17 अक्टूबर 2017 को, कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही, वह भारत में #MeToo आंदोलन के कारण अपनी नौकरी छोड़ने वाले पहले हाई प्रोफाइल व्यक्ति बन गए. इस्तीफा देने से तीन दिन पहले, अकबर ने अपने ऊपर आरोप लगाने वाली 20 महिलाओं में से एक पर मानहानि का केस किया था, जिसमें उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप लगाया गया था. एमजे अकबर (File Photo/ ANI) डॉ. अरविंद सुब्रमणियन: 20 जून, 2018 को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन ने पारिवारिक कारणों से अमेरिका लौटने की इच्छा जताते हुए इस्तीफा दे दिया. उन्होंने मई 2019 में अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले पद छोड़ने का फैसला किया. उर्जित पटेल: 10 दिसंबर 2018 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा दे दिया. उनका कार्यकाल सितंबर 2019 तक था. हालांकि, उन्होंने लगभग 10 महीने पहले ही पद छोड़ दिया. उर्जित पटेल ने आरबीआई गवर्नर के तौर पर 5 सितंबर, 2016 को पद संभाला था, और साल 1992 के बाद उनका यह सबसे छोटा कार्यकाल था. पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने उनके इस्तीफे को सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक बताया था. पूर्व आरबीआई गवर्नगर उर्जित पटेल (File Photo/ ANI) डॉ. सुरजीत भल्ला: डॉ. भल्ला ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था. पी.सी. मोहनन और डॉ. जे.वी. मीनाक्षी: 28 जनवरी 2019 को, पी.सी. मोहनन ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) को प्रकाशित न किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनके साथ सदस्य डॉ. जे.वी. मीनाक्षी ने भी इस्तीफा दे दिया था. दोनों का कार्यकाल जून 2020 में समाप्त होने वाला था. डॉ. विरल आचार्य: 24 जून 2019 को डॉ. आचार्य ने अपना कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले ही RBI के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था. हरसिमरत कौर बादल: 18 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को सहयोगी BJP के तीन कृषि विधेयकों को शुरुआती समर्थन देने पर किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा. हरसिमरत, जो विधेयकों को मंजूरी देने वाली कैबिनेट मीटिंग में शामिल थीं, ने लोकसभा में बिल पास होने से कुछ देर पहले ही इस्तीफा दे दिया, और ट्वीट किया कि उन्हें "किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है". हरसिमरत कौर बादल (File Photo/ ANI)