VP से लेकर RBI गवर्नर तक मोदी सरकार में अब तक हुए चौंकाने वाले इस्तीफे, देखें पूरी लिस्ट
मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में कई चौंकाने वाले इस्तीफे हुए, जिसमें मंत्री और शीर्ष पदों पर बैठे लोग शामिल हैं.
Published : October 14, 2026 at 3:16 PM IST
हैदराबाद: केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखने के बाद अपने मंत्रालय और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. अपने पत्र में मुरुगन ने कहा कि वह तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं.
मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में अब तक कई इस्तीफे हो चुके हैं, जिनमें मंत्री और शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी दोनों शामिल हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.
डॉ. अरविंद पनगढ़िया: नीति आयोग के पहले वाइस-चेयरमैन डॉ. पनगढ़िया ने 31 अगस्त, 2017 को यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनकी छुट्टी अगस्त 2017 से आगे नहीं बढ़ाई है.
एमजे अकबर: 17 अक्टूबर 2017 को, कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही, वह भारत में #MeToo आंदोलन के कारण अपनी नौकरी छोड़ने वाले पहले हाई प्रोफाइल व्यक्ति बन गए. इस्तीफा देने से तीन दिन पहले, अकबर ने अपने ऊपर आरोप लगाने वाली 20 महिलाओं में से एक पर मानहानि का केस किया था, जिसमें उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश का आरोप लगाया गया था.
डॉ. अरविंद सुब्रमणियन: 20 जून, 2018 को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन ने पारिवारिक कारणों से अमेरिका लौटने की इच्छा जताते हुए इस्तीफा दे दिया. उन्होंने मई 2019 में अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले पद छोड़ने का फैसला किया.
उर्जित पटेल: 10 दिसंबर 2018 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा दे दिया. उनका कार्यकाल सितंबर 2019 तक था. हालांकि, उन्होंने लगभग 10 महीने पहले ही पद छोड़ दिया. उर्जित पटेल ने आरबीआई गवर्नर के तौर पर 5 सितंबर, 2016 को पद संभाला था, और साल 1992 के बाद उनका यह सबसे छोटा कार्यकाल था. पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने उनके इस्तीफे को सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक बताया था.
डॉ. सुरजीत भल्ला: डॉ. भल्ला ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था.
पी.सी. मोहनन और डॉ. जे.वी. मीनाक्षी: 28 जनवरी 2019 को, पी.सी. मोहनन ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) को प्रकाशित न किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनके साथ सदस्य डॉ. जे.वी. मीनाक्षी ने भी इस्तीफा दे दिया था. दोनों का कार्यकाल जून 2020 में समाप्त होने वाला था.
डॉ. विरल आचार्य: 24 जून 2019 को डॉ. आचार्य ने अपना कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले ही RBI के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था.
हरसिमरत कौर बादल: 18 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को सहयोगी BJP के तीन कृषि विधेयकों को शुरुआती समर्थन देने पर किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा. हरसिमरत, जो विधेयकों को मंजूरी देने वाली कैबिनेट मीटिंग में शामिल थीं, ने लोकसभा में बिल पास होने से कुछ देर पहले ही इस्तीफा दे दिया, और ट्वीट किया कि उन्हें "किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है".
केवी सुब्रमणियन: 08 अक्टूबर 2021 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) केवी सुब्रमणियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया. सरकार ने दिसंबर 2018 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (SIB) हैदराबाद के प्रोफेसर सुब्रमणियन को CEA की जिम्मेदारी सौंपी थी. उन्होंने अरविंद सुब्रमणियन की जगह ली थी.
गिरीश चंद्र मुर्मू: सूत्रों के मुताबिक, 6 अगस्त 2020 को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. मुर्मू का इस्तीफा अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर आया था, जिससे तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को खास दर्जा मिला था. सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने केंद्र को अपना इस्तीफा भेजने के साथ ही अपना पद छोड़ दिया था.
राजीव कुमार: 23 अप्रैल 2021 को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. राजीव कुमार एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अगस्त 2017 में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का पद संभाला था, जब तत्कालीन वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया शैक्षणिक क्षेत्र में लौटने के लिए सरकारी थिंक-टैंक से चले गए थे.
कैबिनेट में फेरबदल से पहले 12 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा
07 जुलाई 2021 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 महामारी से निपटने के तरीके की बहुत ज्यादा आलोचना के बाद अपनी सरकार की छवि सुधारने के उद्देश्य से 12 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया था. इनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कानून और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल थे, जिन्होंने कैबिनेट में फेरबदल से कुछ घंटे पहले इस्तीफा दे दिया था.
केएस जेम्स: अक्टूबर 2023 में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) तैयार करने वाले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS), मुंबई के डायरेक्टर पद से केएस जेम्स का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था. जेम्स को 28 जुलाई, 2023 को सस्पेंड किया गया था, अगस्त 2023 में उनके इस्तीफा देने के बाद निलंबन आदेश वापस ले लिया गया था.
अरुण गोयल: 09 मार्च 2024 को 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उनका कार्यकाल 2027 तक था.
जगदीप धनखड़: 21 जुलाई 2025 को, उपराष्ट्रपति (VP) जगदीप धनखड़ ने "स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने" के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
धर्मेंद्र प्रधान: 25 जुलाई 2026 को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जो कथित पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए एक बड़ी जीत थी. प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे के बिना हटने से इनकार कर दिया था, जबकि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वह उनकी दूसरी मांगों को मान लेगी, जिसमें NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना और उस समय प्रदर्शन के दौरान संसद तक मार्च में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना शामिल था.
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