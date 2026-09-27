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मुंबई : पब्लिक टॉयलेट के अंदर संदिग्ध जहरीले रसायन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत

पब्लिक टॉयलेट के अंदर संदिग्ध जहरीले रसायन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

मुंबई: मुंबई के पश्चिमी उपनगर में रविवार को सार्वजनिक शौचालय के अंदर कथित तौर पर जहरीले रसायन की चपेट में आने के बाद दो लोगों की दम घुट जाने से मौत हो गई.

यह जानकारी नगर निकाय अधिकारियों ने दी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा राम मंदिर ईस्ट इलाके में मृणालताई पुल के पास पारसी पंचायत गेट के निकट स्थित एक सार्वजनिक शौचालय में हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस, 108 एंबुलेंस सेवा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निकाय के वार्ड कर्मचारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों के अनुसार सार्वजनिक शौचालय के अंदर तेज रासायनिक गंध फैलने के बाद दोनों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और उनका दम घुटने लगा. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और प्रभाकर धनिवार (24) और भाविन देसाई (18) को जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन इलाज से पहले ही दोनों की मौत हो गई.