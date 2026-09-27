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मुंबई : पब्लिक टॉयलेट के अंदर संदिग्ध जहरीले रसायन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत

मुंबई में पब्लिक टॉयलेट में जहरीले कैमिकल के रिसने की वजह से दो लोगों की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया.

Two people died after inhaling suspected toxic chemical inside a public toilet.
पब्लिक टॉयलेट के अंदर संदिग्ध जहरीले रसायन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 3:31 PM IST

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मुंबई: मुंबई के पश्चिमी उपनगर में रविवार को सार्वजनिक शौचालय के अंदर कथित तौर पर जहरीले रसायन की चपेट में आने के बाद दो लोगों की दम घुट जाने से मौत हो गई.

यह जानकारी नगर निकाय अधिकारियों ने दी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा राम मंदिर ईस्ट इलाके में मृणालताई पुल के पास पारसी पंचायत गेट के निकट स्थित एक सार्वजनिक शौचालय में हुआ.

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस, 108 एंबुलेंस सेवा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निकाय के वार्ड कर्मचारी मौके पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों के अनुसार सार्वजनिक शौचालय के अंदर तेज रासायनिक गंध फैलने के बाद दोनों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और उनका दम घुटने लगा. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और प्रभाकर धनिवार (24) और भाविन देसाई (18) को जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन इलाज से पहले ही दोनों की मौत हो गई.

अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस सार्वजनिक शौचालय में जहरीली गैस कैसे फैली और इस जहरीली गैस की वजह क्या थी. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.

घटना से इलाके में मचा हड़कंप
पब्लिक टॉयलेट के अंदर दो लोगों की मौत की खबर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया. जहरीले केमिकल की चपेट में आने से हुई इस घटना ने सार्वजनिक शौचालयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध रसायन के रिसाव की प्रकृति और स्रोत का तत्काल पता नहीं चल सका है .

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पब्लिक टॉयलेट में केमिकल लीक से मौत
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