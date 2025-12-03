'फर्जी महिला IAS' के कारनामे! पूर्व VC से सांसद तक बने शिकार, दिल्ली धमाके से जुड़ रहे तार
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के फाइव स्टार होटल से पुलिस ने 25 नवंबर को कल्पना भागवत नामक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया था.
Published : December 3, 2025 at 2:20 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र में एक महिला द्वारा खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर ठगी करने के नए-नए मामले सामने आए हैं. उसने पूर्व वीसी का विश्वास जीतकर उनसे पैसे वसूले. इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक नेताओं को राज्यसभा में भेजने और कुछ को पद्म श्री दिलवाने का लालच देकर उनसे लाखों रुपये ठगने का चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है. दिल्ली ब्लास्ट से भी उसके तार जुड़ रहे हैं.
बता दें कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के फाइव स्टार होटल से पुलिस ने 25 नवंबर को कल्पना भागवत नामक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया था. वह लगभग छह महीने से वहां रह रही थी. जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड का सहारा लेकर वो रुकी थी. जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, तो कई संदिग्ध दस्तावेज मिले.
पुलिस की जांच तब शुरू हुई, जब उसके बारे में कुछ संदिग्ध बातें सामने आईं. इस बात का भी संदेह है कि उसका संबंध दिल्ली बम धमाके से है. उसके बैंक खाते की डिटेल्स खंगालने पर भी कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं. उपायुक्त प्रशांत स्वामी ने बताया कि फर्जी आईएएस कल्पना भागवत से एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) और आईबी (खुफिया ब्यूरो) जैसी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.
पूर्व कुलपति से ऐंठे पैसे
कल्पना भागवत की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि उसने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. शहाबुद्दीन पठान को भी ठगा था. इस मामले में मंगलवार को सिडको पुलिस ने डॉ. पठान से पूछताछ की.
जांच के अनुसार, वह शहाबुद्दीन पठान से एक आईएएस अधिकारी के तौर पर मिली थी. इस मुलाकात के दौरान उसने कई प्रभावशाली लोगों की पहचान बताई, जिसकी वजह से पूर्व कुलपति डॉ. पठान ने उस पर भरोसा कर लिया. डॉ. पठान ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ पैसे लिए थे.
सांसद से भी ठगी
जांच में खुलासा हुआ है कि आईएएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाली भागवत ने कई राजनेताओं को भी धोखा दिया. हिंगोली से शिवसेना (यूबीटी) के सांसद नागेश पाटिल अष्टेकर को भी एक लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया. सांसद अष्टेकर ने भी इस मामले की पुष्टि की है. सांसद अष्टेकर ने बताया, "यह महिला मेरे पास एक अधिकारी के रूप में आई थी. उसने मंदिर के लिए 1 लाख रुपये मांगे थे, जिस पर मैंने मदद कर दी."
स्थानीय पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) बनकर संपर्क में रहने वाले डिम्पी देवेंद्र कुमार हरजई और उसके अफगान मित्र अशरफ की गहन जांच शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब तलाश रही हैं कि वे तीनों संपर्क में कैसे आये? अशरफ ने अपने भाई गिल को कल्पना के संपर्क में क्यों लाया? इसके पीछे उसका क्या मकसद था? पुलिस उपायुक्त प्रशांत स्वामी ने बताया कि वे मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.
इसे भी पढ़ेंः छह महीने से फाइव स्टार होटल में रह रही थी महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार