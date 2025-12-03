ETV Bharat / bharat

'फर्जी महिला IAS' के कारनामे! पूर्व VC से सांसद तक बने शिकार, दिल्ली धमाके से जुड़ रहे तार

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र में एक महिला द्वारा खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर ठगी करने के नए-नए मामले सामने आए हैं. उसने पूर्व वीसी का विश्वास जीतकर उनसे पैसे वसूले. इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक नेताओं को राज्यसभा में भेजने और कुछ को पद्म श्री दिलवाने का लालच देकर उनसे लाखों रुपये ठगने का चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है. दिल्ली ब्लास्ट से भी उसके तार जुड़ रहे हैं. बता दें कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के फाइव स्टार होटल से पुलिस ने 25 नवंबर को कल्पना भागवत नामक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया था. वह लगभग छह महीने से वहां रह रही थी. जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड का सहारा लेकर वो रुकी थी. जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, तो कई संदिग्ध दस्तावेज मिले. पुलिस की जांच तब शुरू हुई, जब उसके बारे में कुछ संदिग्ध बातें सामने आईं. इस बात का भी संदेह है कि उसका संबंध दिल्ली बम धमाके से है. उसके बैंक खाते की डिटेल्स खंगालने पर भी कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं. उपायुक्त प्रशांत स्वामी ने बताया कि फर्जी आईएएस कल्पना भागवत से एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) और आईबी (खुफिया ब्यूरो) जैसी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं. पूर्व कुलपति से ऐंठे पैसे कल्पना भागवत की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि उसने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. शहाबुद्दीन पठान को भी ठगा था. इस मामले में मंगलवार को सिडको पुलिस ने डॉ. पठान से पूछताछ की.