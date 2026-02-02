ETV Bharat / bharat

बच्ची बस के नीचे आने से बाल-बाल बची, ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, देखें CCTV फुटेज

बस के नीचे आने से बाल-बाल बची बच्ची, ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, देखें CCTV फुटेज ( ETV Bharat )

कोझिकोड (केरल): जाको राखे साइयां मार सके ना कोय, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी. इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंच सकता है. कुछ ऐसा ही केरल के कोझिकोड में देखने को मिला. यहां एक बच्ची तेज रफ्तार बस के सामने आने से बाल-बाल बची. इस चमत्कारिक घटना का दृश्य चौंकाने वाला है. हालांकि, अगर समय रहते बस ड्राइवर की नजर बच्ची पर नहीं जाती तो कुछ भी हो सकता था. जानकारी के अनुसार, यह घटना पिछले बुधवार 28 जनवरी को कोझिकोड के कोडियाथुर हेल्थ सेंटर के सामने हुई. बच्ची अपने परिवार के साथ हेल्थ सेंटर आई थी, लेकिन ऑटो-रिक्शा से उतरने के बाद वह सड़क पर दौड़ने लगी, इस दौरान सड़क पर बस भी आ गई. हालांकि, ड्राइवर ने समय रहते बस को संभाला और बच्ची की जान बच गई. देखें CCTV फुटेज (ETV Bharat)