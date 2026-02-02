ETV Bharat / bharat

बच्ची बस के नीचे आने से बाल-बाल बची, ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, देखें CCTV फुटेज

केरल के कोझिकोड में एक बच्ची तेज रफ्तार बस के सामने आने से बाल-बाल बची. इस घटना का दृश्य चौंकाने वाला है.

shocking CCTV footage how girl escaped from speeding bus in Kozhikode Kerala
बस के नीचे आने से बाल-बाल बची बच्ची, ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ, देखें CCTV फुटेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 3:37 PM IST

कोझिकोड (केरल): जाको राखे साइयां मार सके ना कोय, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी. इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंच सकता है. कुछ ऐसा ही केरल के कोझिकोड में देखने को मिला. यहां एक बच्ची तेज रफ्तार बस के सामने आने से बाल-बाल बची. इस चमत्कारिक घटना का दृश्य चौंकाने वाला है. हालांकि, अगर समय रहते बस ड्राइवर की नजर बच्ची पर नहीं जाती तो कुछ भी हो सकता था.

जानकारी के अनुसार, यह घटना पिछले बुधवार 28 जनवरी को कोझिकोड के कोडियाथुर हेल्थ सेंटर के सामने हुई. बच्ची अपने परिवार के साथ हेल्थ सेंटर आई थी, लेकिन ऑटो-रिक्शा से उतरने के बाद वह सड़क पर दौड़ने लगी, इस दौरान सड़क पर बस भी आ गई. हालांकि, ड्राइवर ने समय रहते बस को संभाला और बच्ची की जान बच गई.

देखें CCTV फुटेज (ETV Bharat)

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की सड़क के किनारे खड़े एक ऑटोरिक्शा से उतरी और दूसरी तरफ भागी. बच्ची की मां, जो ऑटो से उतरी थी, पहले दूसरी तरफ पहुंच गई थी. उस समय बच्ची के पिता ऑटो का किराया दे रहे थे. बच्ची, जो अपने पिता के साथ खड़ी थी, अचानक अपनी मां के पीछे भागी. लेकिन इसी बीच, एक प्राइवेट बस सड़क पर तेजी से आ गई.

बच्ची को देखकर ड्राइवर ने बस को दूसरी तरफ मोड़ा और अचानक ब्रेक लगाया. इसके बाद बस की गति कम होती है और बच्ची को बाल-बाल बचाते हुए आगे बढ़ती है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. अच्छी बात यह थी कि उस समय सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी.

घटना का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद स्थानीय लोगों को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ. लोगों को कहना है कि माता-पिता को यात्रा करते समय बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में पल भर में हो सकता है. लोग बस ड्राइवर की भी तारीफ कर रहे हैं.

