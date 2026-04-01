चोरी के शक में कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, जख्मों पर रगड़ दिया हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट
चोरी के शक में कर्मचारी को बेरहमी से पीटने के बाद आरोपियों ने जख्मों पर हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मल दिया.
Published : April 1, 2026 at 2:43 PM IST
मछलीपट्टनम: आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से एक परेशान करने वाली और अमानवीय घटना सामने आई है, जहां एक कर्मचारी को उसके मालिक और अन्य लोगों ने मिलकर सिर्फ चोरी के शक में बेरहमी से पीटा है.
यह घटना पोथेपल्ली इलाके में हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पीड़ित परिमी रविकुमार का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. उन्होंने लोगों को आपबीती सुनाई.
रविकुमार के मुताबिक, वह पिछले एक साल से पोथेपल्ली में एक ज्वेलरी यूनिट में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था. मंगलवार सुबह, उसके मालिक ने उस पर रोल्ड गोल्ड आइटम बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के चोरी करने का आरोप लगाया. हालांकि, रवि ने चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.
उसके बावजूद दुकान के मालिक और उसके तीन अन्य लोगों ने मिलकर उसे बेरहमी से उनके साथ मारपीट की. रवि ने बताया कि, कैसे आरोपियों ने उन्हें डंडों से बेरहमी से पीटा. रवि के मुताबिक, उसके मालिक और लोगों ने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट उसके जख्मों और प्राइवेट पार्ट पर मल दिया.
इतना सबकुछ करने के बाद उन लोगों ने रवि को कथित तौर पर धमकाया और 2 लाख रुपये की मांग की गई. रवि के मुताबिक, उनके मालिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर पैसा नहीं दिया गया तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा.
खबर के मुताबिक, रविकुमार की पत्नी को शक हुआ कि, उनके पति का मोबाइल फोन लगातार बंद है. इस पर वह अपने भाई के साथ मौके पर पहुंची तो पाया कि, उसके पति को लोगों ने कैद कर रखा है. उसके बाद पत्नी ने अपने घायल पति को इलाज के लिए मछलीपट्टन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.
पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कहा है कि पूरी जांच चल रही है. इस घटना ने काम की जगह की सुरक्षा और मालिकों द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे हिंसा के ऐसे कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तुरंत जरूरत है.
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