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चोरी के शक में कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, जख्मों पर रगड़ दिया हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

मछलीपट्टनम: आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से एक परेशान करने वाली और अमानवीय घटना सामने आई है, जहां एक कर्मचारी को उसके मालिक और अन्य लोगों ने मिलकर सिर्फ चोरी के शक में बेरहमी से पीटा है. यह घटना पोथेपल्ली इलाके में हुई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पीड़ित परिमी रविकुमार का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. उन्होंने लोगों को आपबीती सुनाई. रविकुमार के मुताबिक, वह पिछले एक साल से पोथेपल्ली में एक ज्वेलरी यूनिट में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था. मंगलवार सुबह, उसके मालिक ने उस पर रोल्ड गोल्ड आइटम बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के चोरी करने का आरोप लगाया. हालांकि, रवि ने चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उसके बावजूद दुकान के मालिक और उसके तीन अन्य लोगों ने मिलकर उसे बेरहमी से उनके साथ मारपीट की. रवि ने बताया कि, कैसे आरोपियों ने उन्हें डंडों से बेरहमी से पीटा. रवि के मुताबिक, उसके मालिक और लोगों ने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट उसके जख्मों और प्राइवेट पार्ट पर मल दिया.