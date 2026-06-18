शिवसेना (UBT) की बैठक में सिर्फ तीन सांसद पहुंचे, राउत बोले- जो नहीं आएंगे वे बेईमान-गद्दार
संजय राउत ने कहा कि जो सांसद नहीं आएंगे उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 18, 2026 at 12:20 PM IST
नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति भी इन दिनों काफी गर्मा गई है. जानकारी के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) ने आज गुरुवार को पुराने संसद भवन में पार्टी सांसदों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सिर्फ तीन सांसद ही पहुंचे. बाकी के 6 सांसद गायब रहे. यह बैठक 11 बजे बुलाई गई थी.
बागी सांसदों ने पार्टी की इस मीटिंग से दूरी बनाई. वहीं, बैठक में शामिल होने वाले सांसदों में राज्यसभा सदस्य संजय राउत के अलावा लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे शामिल हैं. बैठक के बीच संजय राउत ने कहा कि जो सांसद बैठक में शामिल होंगे वे हमारे हैं और जो शामिल नहीं हुए हैं वे बेईमान और गद्दार हैं. शिवसेना (UBT) ने अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया था, जिसमें उन्हें दिल्ली में पार्टी के पार्लियामेंट ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया गया था.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena MPs Sanjay Raut, Arvind Sawant and Rajabhau Parag Prakash Waje arrive at the Parliament for party's meeting here.— ANI (@ANI) June 18, 2026
Sanjay Raut says, " jo aayenge wo hamare, nahi aayenge wo beimaan-gaddar."
arvind sawant shows a thumbs up when asked if he think all mps… pic.twitter.com/UnwK0bXtg3
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भरोसा है कि पार्टी के सभी सांसद मीटिंग में आएंगे, तो अरविंद सावंत ने थम्स अप करके जवाब दिया. इस बीच, दिल्ली में पार्टी सांसद अरविंद सावंत के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा कि शिंदे की शिवसेना कब से असली शिवसेना बन गई? असली शिवसेना यहीं है. जहां ठाकरे वहां शिवसेना.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MPs Sanjay Raut, Arvind Sawant and Rajabhau Parag Prakash Waje arrive at the Parliament for the parliamentary party meeting. pic.twitter.com/yGBBnEsCnJ— ANI (@ANI) June 18, 2026
शिवसेना (UBT) में दलबदल की कोशिशों की अफवाहों पर न्यूज एजेंसी (ANI) के सवाल का जवाब देते हुए, राउत ने कड़े लहजे में कहा कि जो लोग कथित तौर पर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चुनौती दी. उन्हें लगता है कि उन्होंने यह एक बार किया है. मैं उनसे कहूंगा, करके दिखाओ. आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे. हमारे बाप का नाम बालासाहेब ठाकरे है. क्या आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या आपके पास इतना पैसा है? आप ईडी (ED)- सीबीआई (CBI) से किसे धमका रहे हैं? हमें? हम पहले भी जेल जा चुके हैं और हम फिर से जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सबक सिखाकर ही जेल जाऊंगा.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Anil Desai arrived for parliamentary party meeting. pic.twitter.com/DlAbHTU8KM— ANI (@ANI) June 18, 2026
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