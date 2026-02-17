ETV Bharat / bharat

शिवराज ने राहुल गांधी को बताया पार्ट टाइम नेता और फुल टाइम ड्रामेबाज, जयपुर में भारत विस्तार का आगाज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से किया भारत विस्तार का आगाज. कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना.

Bharat Vistaar Program
शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी की तस्वीर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 2:58 PM IST

7 Min Read
जयपुर: अमेरिका से हुई ट्रेड डील पर सवाल उठा रही कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को जयपुर से करारा जवाब दिया. उन्होंने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ड्रामेबाज बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें न तो ट्रेड की समझ है और न ही ट्रेडिशन की.

उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की नीतियों को लेकर भी कांग्रेस और राहुल गांधी से कड़े सवाल पूछे. शिवराज सिंह चौहान आज भारत विस्तार योजना का आगाज करने जयपुर पहुंचे. दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों को कठघरे में खड़ा किया.

शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री (ETV Bharat Jaipur)

राहुल को ट्रेड और ट्रेडिशन की समझ नहीं : शिवराज सिंह चौहान ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. किसानों की भलाई के लिए एआई आधारित भारत विस्तार का आगाज करने जैसा क्रांतिकारी शंखनाद किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पीएम मोदी की नीतियों में खामियां निकालते हैं. एक नेता यूएस ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहे हैं. वे पार्ट टाइम नेता और फुल टाइम ड्रामेबाज हैं. उन्हें न तो ट्रेड की समझ है और न ही ट्रेडिशन की. उन्होंने खेत, फसल, कीचड़ नहीं देखा. उन्हें तो यह भी पता नहीं की गेहूं की बाली कैसी दिखती है. वो ट्रेड डील में खामियां निकाल रहे हैं.

राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल : शिवराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मानने से क्यों इनकार कर दिया. जबकि उसमे किसानों की लागत को आधार बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की बात कही गई थी. कांग्रेस सरकार ने एमएसपी लागू करने के लिए लागत को आधार मानने से क्यों इनकार किया. वे बोले- साल 2009-10 में कांग्रेस की सरकार ने विदेश से 36 रुपये किलो में चीनी आयत की और फिर उसी चीनी को 12.50 रुपये किलो की दर पर निर्यात कर दिया. इसमें किसका फायदा था.

Bharat Vistaar Program
कार्यक्रम में मौजूद शिवराज सिंह चौहान और अन्य (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस ने खाद्य तेलों में देश की आत्मनिर्भरता खत्म की : उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे. उस समय देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर था, लेकिन सरकार ने खाद्य तेलों को ओपन जनरल लाइसेंस में डालकर खाद्य तेलों में भारत की आत्मनिर्भरता को खत्म कर निर्यात पर निर्भर होने पर बाध्य किया. कांग्रेस सरकार में हजारों टन सरकारी गोदामों में पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों को बांटने को कहा तो सरकार ने इनकार कर दिया. पीएम मोदी खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों को अनाज दे रहे हैं. वे बोले- कांग्रेस सरकार में जब देश के लोग 20 रुपये किलो में आटा खरीदने को मजबूर थे, तब सस्ते दाम पर आटा निर्यात किया गया.

अमेरिका से समझौते में किसानों के हित सुरक्षित : शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि अमेरिका से ट्रेड डील में भारत के किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. भारत में गेहूं, चावल और मक्का जैसे उत्पाद भरपूर होते हैं, जो अमेरिका से नहीं आएंगे. देश दलहन के उत्पाद में अभी आत्मनिर्भर नहीं है. ऐसे में दाल अगर बाहर से आए तो क्या दिक्कत है. सेब अभी तुर्किए और ईरान से आता है. तुर्किए ने ऑपेरशन सिंदूर में भारत का विरोध किया था.

अब सेब अमेरिका से आए तो क्या परेशानी है. इससे देश में पैदा होने वाली सेब पर आयत का कोई असर नहीं पड़ेगा. भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपास कम पड़ता है और बाहर से कपास आए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा. वे बोले- ट्रेड डील पर सरकार पर रोज नए आरोप लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मोदी ने कभी भी देश को झुकने नहीं दिया.

खेती, मौसम और मंडी की जानकारी एक जगह : शिवराज सिंह चौहान ने कहा- किसान कल्याण के लिए भारत विस्तार जैसी तकनीक का जयपुर से आगाज हुआ है. किसान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को खेतों और गांव की गलियों में जाना होगा. सूक्ष्म सिंचाई योजना में आज राजस्थान पहले पायदान पर है. हमारा लक्ष्य फसल उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना है, ताकि किसानों का लाभ बढ़े. अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सपना है. खेती के साथ पशुपालन और मछली पालन को भी जोड़ना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में फार्मर आईडी को भारत विस्तार से जोड़ा जाएगा. किसानों को योजनाओं का फायदा मिलने में बाबू और अधिकारी परेशान नहीं करे. इस सोच के साथ किसानों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है. भारत विस्तार एक नई क्रांति का शंखनाद है.

सीएम भजनलाल बोले- किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला कदम : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह किसान के जीवन में बदलाव लाने वाला कदम है. किसानों को नई तकनीक समझने में मदद मिलेगी. किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी. यह भारत की तकनीकी ताकत और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता की ताकत है. किसान इसका भरपूर उपयोग करे. किसानों को सभी जानकारी मिलेगी. शिवराज सिंह चौहान ने इसकी लॉन्चिंग के लिए जयपुर को चुना. यह सौभाग्य की बात है. उपज बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य. इसका तकनीक का उद्देश्य किसान को उनकी भाषा में जानकारी देना है.

कॉल पर अपनी भाषा में मिलेगी किसान को जानकारी : कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि नए डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म भारत विस्तार और एआई फॉर ऑल की लॉन्चिंग हुई है. राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य और भरपूर कृषि भूमि है. इस तकनीक से सेवाएं सीधे कॉल के माध्यम से अलग-अलग भाषाओं में मिलेगी. यह कृषि क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज है, जिसमें सरकारी योजना, खेती के बेहतर तरीके, मौसम की जानकारी, बाजार भाव की जानकारी और मत्स्य व पशुपालन की जानकारी मिलेगी. शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा मिलेगी. स्मार्टफोन वाले किसान चैटबॉट से जानकारी ले सकते हैं. साधारण मोबाइल वाले किसान कॉल करके जानकारी ले सकते हैं.

किसान का मददगार बनेगी एआई : भारत विस्तार एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है, जहां किसानों को हर प्रकार की जानकारी मुहैया करवाने का इंतजाम किया गया है. स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले किसान चैटबॉट के जरिए सरकारी योजनाओं, अपनी जमीन की गुणवत्ता के आधार पर फसल के चयन, बीमारियों से फसल की सुरक्षा, पशुपालन, मत्स्य पालन, मौसम का हाल और अलग-अलग मंडियों के भाव की जानकारी ले सकते हैं. जो किसान कीपेड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. वे टोल फ्री नंबर 155261 पर कॉल कर अपनी भाषा में जानकारी हासिल कर सकते हैं. फिलहाल, हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी मिलेगी. अगले छह महीने में इसे 11 भाषाओं से जोड़ने का लक्ष्य है.

