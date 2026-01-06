ETV Bharat / bharat

जमीन पर कितनी बदली किसानों की किस्मत? अब कमियां दूर करने के लिए सरकार करेगी समीक्षा

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की शुरुआत के छह साल बाद, सरकार अब इसकी समीक्षा करने की योजना बना रही है. इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर आने वाली कमियों और चुनौतियों की पहचान करना है, ताकि इस योजना को किसानों के प्रति अधिक जवाबदेह और मददगार बनाया जा सके.

इस समीक्षा के तहत, संबंधित अधिकारी विभिन्न राज्यों के किसान समूहों के साथ चर्चा करेंगे ताकि उनके दैनिक कामकाज में आने वाली समस्याओं को समझा जा सके. इस दौरान कृषि मशीनरी का रखरखाव, खाद (उर्वरक) की अनियमित आपूर्ति, बैंक ऋण लेने में आने वाली बाधाएं और कृषि इकाइयां स्थापित करने के लिए उचित मार्गदर्शन की कमी जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

किसानों के साथ चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मैंने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विस्तार से चर्चा की. मैंने जमीनी स्तर पर FPOs द्वारा झेली जा रही वास्तविक समस्याओं, उनके सुझावों और अनुभवों को बहुत गंभीरता से सुना है."

चौहान ने आगे कहा, "यह बैठक केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है. यह देश के अन्य हिस्सों में भी FPOs द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को हल करने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था (Mechanism) बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है."

किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान खींचते हुए एक FPO सदस्य संजीव कुमार प्रेमी ने ईटीवी भारत को बताया, "एक FPO समूह में 300 किसान जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उदाहरण के लिए, हमारे पास किसानों के इस्तेमाल के लिए मशीनें तो हैं, लेकिन उनका रखरखाव करने वाला कोई नहीं है, और न ही इस बात का कोई रिकॉर्ड है कि कितना डीजल इस्तेमाल हुआ."

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि FPO के लिए खाद, बीज और कीटनाशकों को स्टोर करने का लाइसेंस लेने का प्रावधान है, लेकिन सप्लाई अनियमित होने के कारण अक्सर समय पर खाद नहीं मिल पाती. बैंक से कर्ज लेना एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें आसानी से लोन नहीं मिलता. ये लगातार बनी रहने वाली समस्याएं FPO के कामकाज में बाधा डाल रही हैं और इनका व्यवस्थित तरीके से समाधान होना ज़रूरी है."

हरियाणा के एक अन्य FPO सदस्य सतबीर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "किसानों के बीच जागरूकता की कमी अभी भी एक चिंता का विषय है. कई समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि किसान अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सहायता या विभागीय सहयोग नहीं मिलता. यही कारण है कि ऐसी पहल अक्सर केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती है."

विशेषज्ञों की राय:

कृषि विशेषज्ञ और किसान धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "देश में लगभग 50,000 FPO हैं, जिनमें से करीब 10,000 सरकार द्वारा बनाए गए हैं. लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन किसानों के पास इसे चलाने के लिए पर्याप्त कौशल नहीं है. सरकार ने जो मॉडल बनाया है, उसमें एजेंसियां 'क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों' (CBBOs) के जरिए FPOs को पेशेवर मदद देती हैं, फिर भी FPOs में इसे चलाने की प्रोफेशनल स्किल की भारी कमी है."

मलिक ने आगे कहा, "CBBOs केवल समूह बनाते हैं और उनका पंजीकरण कराते हैं, लेकिन उसके बाद वे जरूरी ट्रेनिंग या सहायता नहीं देते. लगभग 40-45 प्रतिशत FPOs ने अभी तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के पास अपने खातों की रिपोर्ट जमा नहीं की है, जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है. करीब 40 प्रतिशत FPOs तो चलने की स्थिति में ही नहीं हैं या बंद पड़े हैं. मुश्किल से 10 प्रतिशत FPOs ही सही से काम कर रहे हैं. इन्हें चलाने के लिए स्टार्टअप्स की तरह विशेष कौशल और अतिरिक्त फंड देने की जरूरत है."