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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन ( Etv Bharat )

भोपाल : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता का भोपाल एम्स में निधन हो गया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता काशी बाई ने आज प्रातः उपचार के दौरान भोपाल एम्स में अंतिम सांस ली. स्वर्गीय काशी बाई चौहान का अंतिम संस्कार आज अपरान्ह 3 बजे ग्राम जैत, सीहोर में किया जाएगा. अंतिम दर्शन के लिए स्वर्गीय काशी बाई का पार्थिव शरीर भोपाल साकेत नगर में निवास 9बी में प्रातः 11 से 12 बजे तक रहेगा. इसके बाद अंतिम यात्रा ग्राम जैत के लिए प्रस्थान करेगी.

शिवराज सिंह की दूसरी मां थीं काशीबाई, बचपन में पहली मां को खोया केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पहली मां को बचपन में ही खो दिया था, उनका नाम सुंदरबाई था. इसके बाद बच्चों की देखभाल के लिए उनके पिता प्रेम सिंह चौहान ने काशीबाई से दूसरी शादी की थी. काशीबाई ने इसके बाद परिवार का लालन-पालन किया. शिवराज सिंह चौहान के चार भाई-बहन हैं और उनकी दूसरी मां काशीबाई भोपाल के साकेत नगर में रहती थीं. परिजनों के मुताबिक बीमारी के चलते पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत नासाज थी. श्वास संबंधी परेशानियों के बाद उन्हें एम्स भोपाल में एडमिट कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था.