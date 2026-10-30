केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस
बीमारी के बाद उपचार के दौरान काशी बाई चौहान का निधन, आज ग्राम जैत में होगा अंतिम संस्कार. शिवराज बोले- आज अत्यंत पीड़ा का दिन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:51 AM IST
भोपाल : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता का भोपाल एम्स में निधन हो गया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता काशी बाई ने आज प्रातः उपचार के दौरान भोपाल एम्स में अंतिम सांस ली. स्वर्गीय काशी बाई चौहान का अंतिम संस्कार आज अपरान्ह 3 बजे ग्राम जैत, सीहोर में किया जाएगा. अंतिम दर्शन के लिए स्वर्गीय काशी बाई का पार्थिव शरीर भोपाल साकेत नगर में निवास 9बी में प्रातः 11 से 12 बजे तक रहेगा. इसके बाद अंतिम यात्रा ग्राम जैत के लिए प्रस्थान करेगी.
आज हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुःख और पीड़ा का दिन है। हमारी पूज्य माताजी श्रीमती काशी बाई जी हमें छोड़कर अनंत की यात्रा पर प्रस्थान कर गई हैं। माँ का जाना जीवन में एक ऐसी रिक्तता छोड़ जाता है, जिसे कोई भर नहीं सकता। आज उनकी स्मृतियाँ मन को भावुक कर रही हैं। परमपिता परमेश्वर के श्रीचरणों में प्रार्थना है कि माताजी को अपने दिव्य धाम में स्थान प्रदान करें। पूज्य माताजी का अंतिम संस्कार दोहपर 03 बजे गृह ग्राम जैत, जिला सीहोर में होगा। ॐ शांति! शोकाकुल परिवार शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह चौहान शशि सिंह चौहान रोहित सिंह चौहान वरुण सिंह चौहान— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 30, 2026
शिवराज सिंह की दूसरी मां थीं काशीबाई, बचपन में पहली मां को खोया
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पहली मां को बचपन में ही खो दिया था, उनका नाम सुंदरबाई था. इसके बाद बच्चों की देखभाल के लिए उनके पिता प्रेम सिंह चौहान ने काशीबाई से दूसरी शादी की थी. काशीबाई ने इसके बाद परिवार का लालन-पालन किया. शिवराज सिंह चौहान के चार भाई-बहन हैं और उनकी दूसरी मां काशीबाई भोपाल के साकेत नगर में रहती थीं. परिजनों के मुताबिक बीमारी के चलते पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत नासाज थी. श्वास संबंधी परेशानियों के बाद उन्हें एम्स भोपाल में एडमिट कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था.
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूजनीय माताजी श्रीमती काशीबाई जी के देहावसान का समाचार अत्यंत दुखद है। मातृशोक जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। दुख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके एवं परिवारजनों के साथ हैं। परमपिता परमेश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं परिवारजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि, ॐ शान्तिः।— Bhuppendra Siingh (@bhupendrasingho) October 30, 2026
शिवराज बोले- आज अत्यंत पीड़ा का दिन
शिवराज सिंह चौहान ने मां काशीबाई के निधन पर कहा, '' आज हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुःख और पीड़ा का दिन है. हमारी पूज्य माताजी श्रीमती काशी बाई जी हमें छोड़कर अनंत की यात्रा पर प्रस्थान कर गई हैं. मां का जाना जीवन में एक ऐसी रिक्तता छोड़ जाता है, जिसे कोई भर नहीं सकता. आज उनकी स्मृतियां मन को भावुक कर रही हैं. परमपिता परमेश्वर के श्रीचरणों में प्रार्थना है कि माताजी को अपने दिव्य धाम में स्थान प्रदान करें. पूज्य माताजी का अंतिम संस्कार दोहपर 03 बजे गृह ग्राम जैत, जिला सीहोर में होगा। ॐ शांति!''
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी श्रीमती काशी बाई जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकमय परिजनों को दुःख की असीम घड़ी में संबल प्रदान करें। || ॐ शांति || @ChouhanShivraj @OfficeofSSC— विश्वास कैलाश सारंग (@VishvasSarang) October 30, 2026
वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं 76 वर्षीय काशीबाई
एम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता काशीबाई करीब 76 वर्ष की थीं और एक सप्ताह पहले ही यहां एडमिट किया गया था. उनकी हालत गंभीर होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने का फैसला किया था. काशीबाई चौहान के निधन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं. शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान सम्मेलन में भी शिवराज शामिल होने वाले थे. एम्स के पीआरओ डॉ. केतन मेहरा ने कहा,'' काशीबाई का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं था. डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए थी और बेहतर उपचार के प्रयास किए जा रहे थे. हालांकि, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका और शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उनका निधन हो गया है.''
माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी श्रीमती काशीबाई जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवारजनों के साथ हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें व शोकाकुल परिजनों को दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें। ॐ शान्ति!— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 30, 2026
बीजेपी नेताओं ने जताया दुख, एक्स पर किया पोस्ट
शिवराज सिंह चौहान की माता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री और शिवराज सिंह के करीबी भूपेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा, '' केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूजनीय माताजी श्रीमती काशीबाई जी के देहावसान का समाचार अत्यंत दुखद है. मातृशोक जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है. दुख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके एवं परिवारजनों के साथ हैं. परमपिता परमेश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं परिवारजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्रदान करें. विनम्र श्रद्धांजलि, ॐ शान्तिः''
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी श्रीमती काशी बाई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है। उनका जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। दुःख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शिवराज जी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। बाबा महाकाल दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 30, 2026
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वहीं, मंत्री विश्वास सारंग ने लिखा, '' माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी श्रीमती काशी बाई जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकमय परिजनों को दुःख की असीम घड़ी में संबल प्रदान करें. ॐ शांति''. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, '' माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी श्रीमती काशीबाई जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ. दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवारजनों के साथ हैं. बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें व शोकाकुल परिजनों को दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें.''
छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी जताया शोक
शिवराज सिंह की मां के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा, '' केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूज्य माताजी श्रीमती काशी बाई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. मां का स्नेह और आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है. उनका जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है. दुःख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शिवराज जी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. बाबा महाकाल दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!''