शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित बीज अधिनियम पर किसानों के साथ विचार-विमर्श किया
मीटिंग के दौरान देश भर से करीब 20 किसान संगठनों ने अपने विचार रखे.
Published : September 11, 2026 at 10:49 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को देश भर के किसान नेताओं के साथ सलाह-मशविरा किया. इसका मकसद उनके सुझावों और चिंताओं को बीज अधिनियम के मसौदे में शामिल किया जा सके.
लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने कंसल्टेशन में हिस्सा लिया और प्रस्तावित कानून पर अपने अनुभव और सुझाव शेयर किए. मंत्रालय के मुताबिक मीटिंग में करीब 20 किसान संगठनों ने अपने विचार रखे. इसमें भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग ग्रुप, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी (AIKCC), किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज, गांव किसान उन्नयन, सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (SIFA), कर्नाटक राज्य रैयत संघ, तेलंगाना रैयत संघम, महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन, गुजरात का खेदुत समाज, राजस्थान और बिहार से नेशनल किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, तमिलनाडु का विवसायगल संगम, झारखंड का प्रगतिशील कृषि मंच और कोट्टायम, केरल का एक किसान संगठन, वगैरह के प्रतिनिधियों ने कंसल्टेशन में हिस्सा लिया.
मंत्री ने साफ किया कि प्रस्तावित कानून किसानों के मौजूदा अधिकारों पर रोक नहीं लगाएगा. किसान पारंपरिक और किसानों की किस्मों के बीजों का इस्तेमाल, लेन-देन और बिक्री करने के लिए आजाद रहेंगे. पारंपरिक बीजों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा.
अगर किसान चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अपनी किस्मों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जो किसान अपने निजी इस्तेमाल, गांव में बांटने या किसी कंपनी के लिए बीज उगा रहा है, उसे इन नियमों के तहत डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी.
छोटे-मोटे उल्लंघन के मामले में उल्लंघन करने वालों को पहली बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. जानबूझकर किए गए उल्लंघन के लिए जिसमें क्यूआर कोड न लगाना, जरूरी डेटा न देना या गलत ब्रांडिंग जैसे अपराध शामिल हैं, पहली बार अपराध करने पर 1 लाख रुपये और दूसरी बार अपराध करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना होगा.
नकली बीज बेचने, बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस करने या जानबूझकर धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर अपराधों के मामले में 30 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल हो सकती है. चौहान ने कहा कि सभी इनपुट की गंभीरता से जांच की जाएगी और जो सुझाव सही पाए जाएंगे, उन्हें फाइनल ड्राफ्ट में शामिल करने पर विचार किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि चल रहा कंसल्टेशन भारतीय किसानों को नकली और घटिया बीजों से बचाने और एक मजबूत, ज़्यादा जवाबदेह बीज रेगुलेटरी सिस्टम बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है.