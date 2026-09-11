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शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्तावित बीज अधिनियम पर किसानों के साथ विचार-विमर्श किया

विचार-विमर्श में लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया ( X/@ChouhanShivraj )

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को देश भर के किसान नेताओं के साथ सलाह-मशविरा किया. इसका मकसद उनके सुझावों और चिंताओं को बीज अधिनियम के मसौदे में शामिल किया जा सके. लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने कंसल्टेशन में हिस्सा लिया और प्रस्तावित कानून पर अपने अनुभव और सुझाव शेयर किए. मंत्रालय के मुताबिक मीटिंग में करीब 20 किसान संगठनों ने अपने विचार रखे. इसमें भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग ग्रुप, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी (AIKCC), किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज, गांव किसान उन्नयन, सोसाइटी फॉर इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (SIFA), कर्नाटक राज्य रैयत संघ, तेलंगाना रैयत संघम, महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन, गुजरात का खेदुत समाज, राजस्थान और बिहार से नेशनल किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, तमिलनाडु का विवसायगल संगम, झारखंड का प्रगतिशील कृषि मंच और कोट्टायम, केरल का एक किसान संगठन, वगैरह के प्रतिनिधियों ने कंसल्टेशन में हिस्सा लिया. मंत्री ने साफ किया कि प्रस्तावित कानून किसानों के मौजूदा अधिकारों पर रोक नहीं लगाएगा. किसान पारंपरिक और किसानों की किस्मों के बीजों का इस्तेमाल, लेन-देन और बिक्री करने के लिए आजाद रहेंगे. पारंपरिक बीजों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा.