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'मैं हरियाणा के बच्चों का भी मामा हूं', रेवाड़ी में बोले शिवराज सिंह चौहान, 121 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

रेवाड़ी के बावल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: बावल स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र में आयोजित "खेती बचाओ अभियान" के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे. इस दौरान मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित किया. कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई गणमान्य मौजूद रहे. 121 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास: इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र में आकर गौरव का अनुभव हो रहा है. यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां किसानों का मार्गदर्शन करने पहुंचे हैं. क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 121 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. इनमें बावल क्षेत्र की दो परियोजनाओं का उद्घाटन और नौ नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है." शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा मॉडल की सराहना की (ETV Bharat) "खेती बचाओ" केवल भूमि नहीं, भविष्य बचाने का अभियान: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, “खेती बचाना केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है. कृषि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है." हरियाणा एफपीओ मिशन-2026 का शुभारंभ: नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि, "प्रदेश में हरियाणा एफपीओ मिशन-2026 की शुरुआत की जा रही है. प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन कार्य कर रहे हैं. इस मिशन का उद्देश्य छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है.” मुख्यमंत्री के अनुसार आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार व्यवस्था के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. देश के कुल क्षेत्रफल में हरियाणा की हिस्सेदारी भले ही केवल 1.3 प्रतिशत हो, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में प्रमुख योगदान देने वाले राज्यों में शामिल है."