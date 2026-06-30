ETV Bharat / bharat

'मैं हरियाणा के बच्चों का भी मामा हूं', रेवाड़ी में बोले शिवराज सिंह चौहान, 121 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

रेवाड़ी के बावल में खेती बचाओ अभियान के समापन पर शिवराज ने हरियाणा मॉडल की सराहना की.

Shivraj Singh Chouhan Bawal
रेवाड़ी के बावल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 1:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: बावल स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र में आयोजित "खेती बचाओ अभियान" के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे. इस दौरान मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित किया. कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई गणमान्य मौजूद रहे.

121 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास: इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र में आकर गौरव का अनुभव हो रहा है. यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां किसानों का मार्गदर्शन करने पहुंचे हैं. क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 121 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. इनमें बावल क्षेत्र की दो परियोजनाओं का उद्घाटन और नौ नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है."

शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा मॉडल की सराहना की (ETV Bharat)

"खेती बचाओ" केवल भूमि नहीं, भविष्य बचाने का अभियान: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, “खेती बचाना केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है. कृषि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में संस्थानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है."

हरियाणा एफपीओ मिशन-2026 का शुभारंभ: नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि, "प्रदेश में हरियाणा एफपीओ मिशन-2026 की शुरुआत की जा रही है. प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन कार्य कर रहे हैं. इस मिशन का उद्देश्य छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है.” मुख्यमंत्री के अनुसार आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार व्यवस्था के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. देश के कुल क्षेत्रफल में हरियाणा की हिस्सेदारी भले ही केवल 1.3 प्रतिशत हो, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में प्रमुख योगदान देने वाले राज्यों में शामिल है."

जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "पानी बचेगा तो खेती बदलेगी और जब विज्ञान तथा किसान साथ चलेंगे तो कृषि का भविष्य और मजबूत होगा.राज्य सरकार कृषि अनुसंधान, जल संरक्षण, नवाचार और किसान कल्याण से जुड़े हर प्रयास में पूरी प्रतिबद्धता के साथ सहयोग करती रहेगी."

"हरियाणा के बच्चों का भी मामा हूं": वहीं, कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, "लोग मुझे मध्य प्रदेश का मामा कहते हैं, तो मैं हरियाणा के बच्चों का भी मामा हुआ.भारतवर्ष में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई नहीं होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित किसान के बिना विकसित भारत संभव नहीं है. किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की सेवा और भगवान की पूजा है. हरियाणा का मान, खेती का सम्मान और किसानों की शान बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा."

हरियाणा मॉडल की खुलकर तारीफ: केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि, "हरियाणा ने पूरे देश को नई राह दिखाई है. यहां 24 फसलों पर एमएसपी दी जाती है और बागवानी फसलों पर भी भावांतर भुगतान योजना लागू है. "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" और अन्य डिजिटल कृषि पहलें देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक हैं. हरियाणा की धरती देश को अन्न देने में भी अग्रणी है, सीमाओं की रक्षा में भी आगे रहती है और खेलों में भी देश का नाम रोशन करती है. जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है तो हरियाणा के नौजवान सबसे पहले आगे आते हैं, और जब खेलों में देश को सम्मान दिलाने की बात होती है तब भी हरियाणा अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है."

किसानों और वैज्ञानिकों को दी बधाई: कार्यक्रम के अंत में दोनों नेताओं ने खेती बचाओ अभियान से जुड़े वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों को बधाई देते हुए कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया. समारोह में किसानों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली और कृषि विकास, जल संरक्षण तथा किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

ये भी पढ़ें: क्या गुरुग्राम में हल होगा सबसे बड़ा 'चुनावी मुद्दा'? रक्षा मंत्री राजनाथ से मिले बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा

TAGGED:

BAWAL AGRICULTURE EVENT
KHETI BACHAO ABHIYAN HARYANA
HARYANA FPO MISSION 2026
HARYANA AGRICULTURE MODEL
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN BAWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.