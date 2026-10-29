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मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिल दहला देने वाली घटना, दो सगी बहनों ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या, 6 की मौत

शिवपुरी में दो बहनों ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या (सांकेतिक तस्वीर.) ( (IANS) )

शिवपुरी: बैराड़ थाना और कोलारस थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. जिसने पूरे शिवपुरी को झकझोर कर रख दिया है. यहां के गूंगरगांव और सेसईपुरा में एक ही दिन में दो सगी बहनों ने मानसिक अवसाद और पारिवारिक दुखों के चलते अपने-अपने मासूम बच्चों के साथ खेत में आत्महत्या कर ली. इस भयावह दोहरी त्रासदी में दो बहनों और चार बच्चों समेत कुल छह लोगों की जान चली गई. घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

मामले की जानकारी देते ग्रामीण व पुलिस (Etv Bharat) पति की मौत के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम जानकारी के अनुसार, पहली घटना बुधवार दोपहर की है. यहां बैराड़ थाना क्षेत्र के गूंगरगांव निवासी 35 वर्षीय अंजलि ने अपने 6 वर्षीय बेटे प्रशांत के साथ आत्महत्या कर ली. अंजलि 8 महीने की गर्भवती थीं, अंजलि के पति धरमवीर रावत की करीब 1 महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. जिसके बाद से वह गहरे मानसिक तनाव और सदमे में थीं.