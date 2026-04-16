बीजेपी विधायक के बेटे ने 5 लोगों को थार से कुचला, पुलिस ने दर्ज की FIR
शिवपुरी में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने राह चलते 5 लोगों को मारी टक्कर, सभी घायल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 6:44 PM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़ा मामला सामने आया है. पिछोर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे जो अक्सर विवादों में बने रहते हैं, एक बार फिर चर्चाओं में हैं. आरोप है कि दिनेश लोधी ने पैदल चल रहे राहगीरों को अपनी थार गाड़ी से टक्कर मार दी. जिससे 5 राहगीर घायल हो गए हैं. हद तो तब हो गई जब विधायक के बेटे ने अपनी सफाई में यह कहा कि जब हॉर्न बजाया तो राहगीर सड़क से क्यों नहीं हटे. दिनेश लोधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.
विधायक के बेटे ने 5 लोगों को थार से मारी टक्कर
शिवपुरी के करैरा में गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को कुचल दिया. हादसे में बाइक सवार तीन मजदूर और पैदल चल रहीं दो महिलाएं घायल हो गईं. मामला करैरा थाना क्षेत्र का है. दिनेश लोधी बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे हैं. मामले में फरियादी संजय परिहार निवासी ग्राम संहेड़ा, ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि "वह अपने साथियों आशीष परिहार और अंशुल परिहार के साथ बाइक से थनरा गांव मजदूरी के लिए जा रहे थे. उनके आगे दो युवतियां पैदल चल रही थीं. तभी थार ने हमें टक्कर मार दी.
विधायक के बेटे चला रहे थे गाड़ी
घायल आशीष परिहार और अंशुल परिहार ने बताया कि "थार वाहन को विधायक के बेटे दिनेश लोधी चला रहे थे. उन्होंने यह भी बताया कि गाड़ी के आगे प्रीतम लोधी और पीछे MLA लिखा हुआ था. जिससे वाहन की पहचान स्पष्ट हो रही थी." घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दिनेश लोधी घायलों से बहस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो मेंं वह यह कहते हुए दिखते हैं कि उन्होंने हॉर्न बजाया था फिर भी लोग रास्ते से क्यों नहीं हटे. वह सुबह जिम जाने के लिए निकले थे.
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पुलिस ने दर्ज की FIR
इस मामले में करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई का कहना है "दिनेश लोधी के खिलाफ अपराध क्रमांक 255/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125 (ए) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी है." जानकारी यह भी आ रही है कि खुद विधायक पुत्र ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है. साथ ही यह भी कहा है कि कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो कानून की कार्रवाई जरूरी है.