ETV Bharat / bharat

आजम खान से मिलने गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे शिवपाल यादव, सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़

आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे शिवपाल यादव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव गुरुवार, 12 नवंबर को गाजियाबाद पहुंचे. शिवपाल यादव करीब 10:40 पर जिला कारागार गाजियाबाद पहुंचे. शिवपाल यादव जिला कारागार गाजियाबाद में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे.

जेल परिसर के बाहर भारी जमावड़ा