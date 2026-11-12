आजम खान से मिलने गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे शिवपाल यादव, सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़
गाजियाबाद जिला कारागार में आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव, जेल के बाहर उमड़ा समर्थकों का हुजूम
Published : November 12, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 12:41 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव गुरुवार, 12 नवंबर को गाजियाबाद पहुंचे. शिवपाल यादव करीब 10:40 पर जिला कारागार गाजियाबाद पहुंचे. शिवपाल यादव जिला कारागार गाजियाबाद में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे.
जेल परिसर के बाहर भारी जमावड़ा
शिवपाल यादव के गाजियाबाद दौरे की सूचना मिलते ही सुबह से ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता डासना जिला कारागार के बाहर जुटने शुरू हो गए थे. मुलाकात के दौरान जेल परिसर के बाहर पार्टी समर्थकों का भारी जमावड़ा के चलते पुलिस और जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. इस मौके पर समर्थकों और पुलिस के बीच गाड़ी अंदर ले जाने व प्रवेश को लेकर हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली.
एक नवंबर से गाजियाबाद जेल में बंद हैं आजम खान
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद से आजम खान 1 नवंबर 2026 से गाजियाबाद की जिला जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. शुक्रवार (13 नवंबर) को गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है.
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सियासी मायने और चुनावी रणनीति
आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दिग्गज नेताओं की इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. इससे पहले 22 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी. अब शिवपाल यादव की इस भेंट को पार्टी के भीतर एकजुटता दिखाने और आगामी चुनावी रणनीति व मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.
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