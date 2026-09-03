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पुलिस से बचने के लिए झील में छिप गया चोर, आधे घंटे तक बाहर नहीं आया...जानें फिर क्या हुआ

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले करिया नाम के चोर को झील से पुलिस ने गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

शिवमोग्गा: कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में एक शातिर चोर पुलिस से बचने के लिए झील में छिप गया. यह अजीब घटना बुधवार को शिवमोग्गा के भद्रावती में हुई. बाद में झील में उतरी पुलिस ने चोर को फिल्मी अंदाज में पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक, दिलीप उर्फ ​​करिया भद्रावती शहर समेत कई पुलिस थानों में करीब 16 मामलों में वॉन्टेड अपराधी है. पुलिस के मतुाबिक बेल मिलने के बाद वह कोर्ट में पेश हुए बिना फरार था. ऐसे में कोर्ट ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. जिसके बाद भद्रावती न्यू टाउन पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया. जब वे करिया को पकड़ने गए, तो वह भाग निकला और आधे घंटे से ज्यादा समय तक झील में छिपा रहा. जब वह ऊपर नहीं आया, तो न्यू टाउन पुलिस झील में कूद गई और उसे बाहर निकाल लिया.