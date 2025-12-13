ETV Bharat / bharat

सरकारी स्कूल के छात्रों ने हवाई जहाज से किया एजुकेशनल ट्रिप, विंडो सीट से देखे नए नजारे

इस बारे में बात करते हुए, छात्रा दीक्षिता ने कहा, "हमारी तीन दिन की एजुकेशनल ट्रिप थी. हम बहुत खुश थे कि हमारी शैक्षिक यात्रा हवाई जहाज से हुई. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार की पहली सदस्य हूं जिसने हवाई जहाज में सफर किया. हम सब हवाई जहाज की खिड़की के पास बैठे और सफर किया. जब हवाई जहाज ने उड़ान भरी, तो हम बहुत उत्साहित थे और डरे हुए भी थे. जब हमने खिड़की से धरती को देखा, तो हमने सोचा, 'यह कितना अद्भुत है.' घर, पेड़-पौधे बहुत छोटे दिख रहे थे."

शिवमोग्गा (कर्नाटक): शिवमोग्गा जिले के लिंगापुर गांव के स्कूल टीचरों, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के सदस्यों और उनके माता-पिता ने सरकारी उच्च प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्लाइट में घुमाकर एक अलग अनुभव दिया. यह सरकारी उच्च प्राइमरी स्कूल शिवमोग्गा और चिक्कमगलुरु जिलों की सीमा पर लिंगापुर गांव में है और इसमें कुल 36 छात्र हैं. इनमें से क्लास 6 और 7 के कुल 10 छात्रों ने हवाई यात्रा की है.

रूपश्री, जो अपने बच्चों के साथ फ्लाइट में गईं, उन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने कहा, "पिछली बार हम अपने स्कूल के बच्चों को एयरपोर्ट ले गए थे. लेकिन, हमें एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली. हमने दूर से देखा और वापस आ गए. जब ​​हम वहां गए, तो हमें दुख हुआ कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया. तभी हमने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि हमें फ्लाइट में यात्रा करनी चाहिए और हम उन्हें ट्रिप पर ले आए. जब ​​हमने स्कूल की SDMC और पेरेंट्स को फ्लाइट में सफर करने के अपनी तैयारी के बारे में बताया, तो वे सब खुश थे. हमने इसके लिए प्लान बनाया और तीन दिन की ट्रिप पर गए. हवाई जहाज से यात्रा करना हमारे लिए खास था. हमने उत्साह और डर के साथ यात्रा की. हमने पहले ही अपने बच्चों के लिए विंडो सीट बुक कर ली थीं."

रूपश्री ने कहा, "हमने हवाई जहाज में सभी नियमों का पालन किया. टेक-ऑफ और लैंडिंग का अनुभव यादगार था. बादलों को चलते हुए देखने का अनुभव अच्छा था. फिर हम बेंगलुरु में विश्वेश्वरैया म्यूजियम, प्लैनेटेरियम, विधानसभा गए. फिर हम फन वर्ल्ड गए और जब हम वापस लौटे, तो हम बच्चों को ट्रेन से वापस लाए. कुछ बच्चे तो ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाए. वे इससे भी खुश थे. हमारी ट्रिप से बच्चों में टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ी. मैं बहुत खुश थी. हमारे माता-पिता, SDMC सदस्यों और शिक्षकों ने इसमें मदद की."

स्कूल की शिक्षक मीनाक्षी ने कहा, "जैसे कि 100 बार सुनने से एक बार देखना बेहतर होता है, हमने अपने स्कूल में हवाई जहाज से एक एजुकेशनल ट्रिप की. इसकी प्रेरणा हमारे यात्रा अनुभवों से मिली. हमारी ट्रिप का मुख्य कारण हमारे जिले का एयरपोर्ट था. इससे स्कूल में सभी लोग फ्लाइट के लिए तैयार हो गए. बच्चों ने अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सड़क के जरिये यात्रा की थी. हालांकि, उन्होंने हवाई यात्रा नहीं की थी. हमने यह हवाई सफर इसलिए किया ताकि यह उन्हें कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करे. हमने यह सफर इस इरादे से की कि यह उन्हें जीवन में ऊंचे लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी."

यह भी पढ़ें- मैसूरु चिड़ियाघर ने जिराफ़ 'युवराज' का 25वां जन्मदिन मनाया