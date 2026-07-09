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लड़की ने किया था सुसाइड... एक साल बाद चार लोग गिरफ्तार, लाश को सूटकेस में रखकर दफनाने का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

शिवमोग्गा (कर्नाटक): शिवमोग्गा के शिकारीपुरा टाउन पुलिस ने एक 16 साल की लड़की के सुसाइड करने के बाद उसके शव को दफनाने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था. पुलिस जांच के बाद पीजी चलाने वाली सौभाग्य, उसके पति गंगानाइक, रंजीता और उसकी दोस्त पिरयानाइक को गिरफ्तार कर लिया गया. 3 जुलाई को शिकारीपुरा तालुक के तरलाघट्टा के रहने वाले परमेश ने शिकारीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी संगीता 18 जून 2025 से लापता है. शिकारीपुरा में आरोपी सौभाग्य एक ही बिल्डिंग में पेइंग गेस्ट (पीजी) और ब्यूटी पार्लर चलाती थी. संगीता उसी पीजी में रहती थी और ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. रंजीता नाम की एक महिला संगीता को इस पीजी में लाई थी. खबर के मुताबिक, पीड़िता संगीता ने रंजीता और सौभाग्य के बारे में कुछ बताई थी. इससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया. फिर सौभाग्य, गंगा नाइक, रंजीता और पिरयानाइक ने संगीता को बुलाया और उसे ऐसा न करने के लिए डांटा. इससे परेशान होकर संगीता ने उस पीजी रूम में आत्महत्या कर ली जहां वह रह रही थी. इसकी जानकारी मिलते ही चारों लोग डर गए और उसकी लाश को एक सूटकेस में भरकर उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्धपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक जंगल में दफना दिया. इन चारों ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया था. हालांकि, हाल ही में रंजीता और पिरयानाइक के बीच झगड़ा हुआ था. इस वजह से रंजीता पिरयानाइक से नाराज हो गई और उसने संगीता के पिता परमेश्वर को पूरी बात बताई. ऐसे में परमेश्वर नाइक ने शिकारीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी लापता है. जब शिकायत दर्ज की गई और जांच की गई, तो मामला सामने आया. शिवमोग्गा के एसपी निखिल बी ने कहा कि, लड़की के पिता ने 3 जुलाई, 2026 को शिकारीपुरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि संगीता नाम की 16 साल की लड़की लापता हो गई है.