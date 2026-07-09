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लड़की ने किया था सुसाइड... एक साल बाद चार लोग गिरफ्तार, लाश को सूटकेस में रखकर दफनाने का आरोप

चार लोगों पर सुसाइड करने वाली लड़की की लाश को सूटकेस में रखकर दफनाने का आरोप है.

Four arrested after a year for carrying and burying girl's body in suitcase who committed suicide
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 5:11 PM IST

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शिवमोग्गा (कर्नाटक): शिवमोग्गा के शिकारीपुरा टाउन पुलिस ने एक 16 साल की लड़की के सुसाइड करने के बाद उसके शव को दफनाने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था.

पुलिस जांच के बाद पीजी चलाने वाली सौभाग्य, उसके पति गंगानाइक, रंजीता और उसकी दोस्त पिरयानाइक को गिरफ्तार कर लिया गया. 3 जुलाई को शिकारीपुरा तालुक के तरलाघट्टा के रहने वाले परमेश ने शिकारीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी संगीता 18 जून 2025 से लापता है.

शिकारीपुरा में आरोपी सौभाग्य एक ही बिल्डिंग में पेइंग गेस्ट (पीजी) और ब्यूटी पार्लर चलाती थी. संगीता उसी पीजी में रहती थी और ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. रंजीता नाम की एक महिला संगीता को इस पीजी में लाई थी.

खबर के मुताबिक, पीड़िता संगीता ने रंजीता और सौभाग्य के बारे में कुछ बताई थी. इससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया. फिर सौभाग्य, गंगा नाइक, रंजीता और पिरयानाइक ने संगीता को बुलाया और उसे ऐसा न करने के लिए डांटा. इससे परेशान होकर संगीता ने उस पीजी रूम में आत्महत्या कर ली जहां वह रह रही थी. इसकी जानकारी मिलते ही चारों लोग डर गए और उसकी लाश को एक सूटकेस में भरकर उत्तर कन्नड़ जिले के सिद्धपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक जंगल में दफना दिया.

इन चारों ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया था. हालांकि, हाल ही में रंजीता और पिरयानाइक के बीच झगड़ा हुआ था. इस वजह से रंजीता पिरयानाइक से नाराज हो गई और उसने संगीता के पिता परमेश्वर को पूरी बात बताई. ऐसे में परमेश्वर नाइक ने शिकारीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी लापता है. जब शिकायत दर्ज की गई और जांच की गई, तो मामला सामने आया.

शिवमोग्गा के एसपी निखिल बी ने कहा कि, लड़की के पिता ने 3 जुलाई, 2026 को शिकारीपुरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि संगीता नाम की 16 साल की लड़की लापता हो गई है.

शिकायत में कहा गया था कि वह 18 जून, 2025 से लापता थी. जांच में पता चला कि लड़की ने 18 जून, 2025 को उस पीजी में सुसाइड कर लिया था, जहां वह रह रही थी. हालांकि, इस मामले के बारे में किसी को बताए बिना, PG मालिक सौभाग्य, उसके पति गंगानायक, रंजीता और पिरयानायक ने लड़की की बॉडी को एक सूटकेस में ले जाकर सिद्धपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत माविनागुंडी के पास दफना दिया था.

एसपी ने कहा कि, आरोपियों ने खुद कहा था कि यह बात किसी को न बताई जाए. इस मामले में एक साल तक किसी ने बात नहीं की थी. जब जांच आगे बढ़ी, तो पता चला कि, संगीता ने पिछले 1 साल से फोन पर बात नहीं की थी. पता चला कि उसकी आखिरी बार रंजीता से बात हुई थी.

बाद में, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि रंजीता, सौभाग्य, गंगानायक और पिरयानायक इस मामले में शामिल थे. मृतक लड़की की सौभाग्य और रंजीता के बीच चुगली होती थी. इसी वजह से लड़की को पीजी के नीचे ब्यूटी पार्लर में बुलाया गया और जब सौभाग्य, रंजीता और पिरयानाइक ने बात की तो कहासुनी हो गई.

ऐसे में वह परेशान हो गई और उसने सुसाइड कर लिया. उसकी मौत के बाद चार लोगों ने उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डाला और कार में ले जाकर माविनागुंडी के जंगल में दफना दिया. पुलिस ने बताया कि, पूछताछ में सभी ने सच कबूल कर लिया. जिस जगह बॉडी को दफनाया गया था, वह जगह दिखाई गई और जब बॉडी को बाहर निकाला गया तो सूटकेस में उसकी खोपड़ी और हड्डियां मिलीं.

एसपी ने आगे कहा कि, मामला अभी जांच के चरण में है, इसलिए पुलिस ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती है. वहीं, पीड़िता लड़की के पिता परमेश ने अपनी बेटी की मौत के लिए न्याय की अपील की.

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