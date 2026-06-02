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शपथ ग्रहण से पहले डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया राहुल गांधी और खड़गे से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात

डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ खड़गे और राहुल गांधी से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात की.

Shivakumar, Siddaramaiah meet Congress top brass prior to swearing-in ceremony
शपथ ग्रहण समारोह से पहले डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया राहुल गांधी और खड़गे से की मुलाकात (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 8:16 PM IST

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नई दिल्ली: शपथ ग्रहण समारोह से पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत डीके शिवकुमार और मौजूदा सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की.

शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ खड़गे और राहुल गांधी से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात की, इस मौके पर कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहें. खड़गे के घर पर यह मुलाकात लगभग दो घंटे तक चली, जो उन लोगों के नामों को लेकर अटकलों के बीच हुई है, जो बुधवार को बेंगलुरु में शिवकुमार के साथ शपथ लेंगे.

पार्टी हाईकमान के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए, शिवकुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सिद्धारमैया के साथ मुलाकात की." उन्होंने अपनी मुलाकात की एक तस्वीर और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "लोगों के लिए साथ, तरक्की के लिए साथ."

इससे पहले दिन में, डीके शिवकुमार ने कहा कि गांधी परिवार ने उनके राजनीतिक सफर में एक अहम भूमिका निभाई है, सिर्फ नेतृत्व के जरिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों पर उन पर दिखाए गए भरोसे के जरिए भी.

उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मेरे लिए, गांधी परिवार नेतृत्व के अलग-अलग पहलुओं को दिखाता है, जिसमें काबिलियत को पहचानना, मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा होना, हमदर्दी से सुनना और पक्के इरादे और सेवा से दूसरों को प्रेरित करना शामिल है. एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू किया और आज मुझे कर्नाटक को लीड करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उनके भरोसे और हौसला बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूं."

कांग्रेस संसदीय पार्टी (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी ने मुझे नेतृत्व का एक और जरूरी पाठ पढ़ाया. सच्चे नेता सिर्फ कामयाबी के पलों में ही आपके साथ नहीं खड़े होते, वे आपके सबसे मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, ताकत, हौसला और पक्का समर्थन देते हैं.

डीके शिवकुमार ने कहा, "मेरे सफर के मुश्किल दौर में मुझ पर उनका भरोसा कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा." शिवकुमार ने कहा, "राहुल गांधी हमेशा मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं. उनकी सुनने की इच्छा, लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका यकीन, और एक ज्यादा समावेशी और भारत के लिए उनका विजन मुझ जैसे नेता को प्रेरित करता रहता है. उनका समर्थन मेरी सार्वजनिक जीवन में एक मजबूत स्तंभ रहा है."

उन्होंने कहा कि वह एक प्रगतिशील, समावेशी और खुशहाल कर्नाटक बनाने के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे. इस बीच, सिद्धारमैया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए डीके शिवकुमार के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में हिस्सा लिया."

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