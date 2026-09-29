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CM शिवकुमार ने पश्चिमी घाट और सूखे के मुद्दों पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे उनके नेतृत्व में एक ऑल-पार्टी डेलीगेशन को वेस्टर्न घाट पर के. कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिशों और राज्य में सूखे सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय दें. हालांकि शिवकुमार ने कहा कि उन्हें अभी कन्फर्मेशन नहीं मिला है.

खास बात यह है कि पिछले हफ्ते, कर्नाटक विधानसभा ने एक राय होकर वेस्टर्न घाट की मौजूदा हालत पर पैनल की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के सातवें ड्राफ़्ट नोटिफ़िकेशन को मंजूरी न देने का फैसला किया था. इसने नए सिरे से ग्राउंड-लेवल सर्वे और सुझाए गए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया (ESA) की सीमाओं में कमियों का रिव्यू करने की मांग की. सोमवार शाम कर्नाटक भवन में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री से कस्तूरियन रिपोर्ट और सूखे से जुड़े ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए हमें समय देने का अनुरोध किया है.' राज्य में सूखे की हालत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा तालुक लगभग सूखे से प्रभावित घोषित होने वाले हैं. इसलिए, यह बहुत गंभीर चिंता की बात है. प्रधानमंत्री ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन एक डैम को छोड़कर कुछ भी नहीं भरा गया है. किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इसलिए उससे जुड़ी, हमने विधानसभा में भी एक अलग चर्चा की. मैंने समय मांगा है, मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्द से जल्द समय मिल जाएगा.'