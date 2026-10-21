शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश की ट्रांजिट रिमांड मंजूर, लखनऊ लाएगी STF
लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और ड्राइवर की ट्रांजिट रिमांड मंजूर हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:02 PM IST
लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. नागपुर की जिला अदालत ने मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी है. अब एसटीएफ तीनों आरोपियों को नागपुर से लखनऊ ला रही है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से शिवा की मौत से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं.
20 अक्टूबर को नागपुर से हुई थी गिरफ्तारी: यूपी एसटीएफ ने 20 अक्टूबर को नागपुर में कार्रवाई करते हुए श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश को गिरफ्तार किया था. इसके बाद तीनों को नागपुर के बेलतरोड़ी पुलिस थाने लाया गया था. ट्रांजिट रिमांड मंजूर होने के बाद अब उन्हें लखनऊ लाने का रास्ता साफ हो गया है. एसटीएफ आरोपियों से शिवा की मौत से जुड़े घटनाक्रम, उनकी फरारी और घटना के समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाएगी.
डिजिटल साक्ष्यों और वायरल ऑडियो-वीडियो की भी होगी जांच: श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच में तेजी आने की उम्मीद है. पुलिस मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, वायरल वीडियो, ऑडियो और अन्य उपलब्ध सबूतों की पड़ताल करेगी. जांच एजेंसियां इन साक्ष्यों के आधार पर घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि, शिवा की मौत के पीछे की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
9 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी कारोबारी की मौत: इस मामले की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई थी, जब लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शिवा अपने फ्लैट से नीचे गिरा मिला था. उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण थे, इसकी जांच की जा रही है. इस मामले में शिवा के परिवार ने उसकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
परिवार ने श्रद्धा पर लगाए थे ब्लैकमेलिंग के आरोप: शिवा के परिवार का दावा है कि दोस्ती के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था और श्रद्धा कथित तौर पर शिवा को ब्लैकमेल कर रही थी. शिवा की बहन ने भी दावा किया था कि 2 जून को शिवा ने फोन पर रोते हुए उसे इस बारे में बताया था. परिवार की ओर से लगाए गए इन आरोपों की जांच जारी है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों और घटनाक्रम की पुष्टि करने की कोशिश करेगी.
सीतापुर से भारत-नेपाल सीमा तक तलाश में जुटी थीं टीमें: श्रद्धा की तलाश में लखनऊ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें सीतापुर, लखीमपुर समेत कई जगहों पर पहुंची थीं. इसी दौरान भारत-नेपाल सीमा के पास रुपईडीहा में उसकी स्कॉर्पियो कार लावारिस हालत में मिलने की जानकारी सामने आई थी. इसके बाद श्रद्धा के अपनी बहन और एक अन्य व्यक्ति के साथ नेपाल जाने की आशंका जताई गई थी. नेपाल के महीम नगर से सामने आए सीसीटीवी फुटेज में तीन लोग बस स्टेशन की ओर जाते दिखाई दिए थे.
नागपुर के दो पुलिस थानों में रखे गए आरोपी: तीनों आरोपियों को पकड़ने के बाद नागपुर के बेलतरोड़ी पुलिस थाने लाया गया था. वहां लॉकअप की व्यवस्था नहीं होने के कारण श्रद्धा दुबे को देर रात हुड़केश्वर पुलिस थाने में शिफ्ट कर दिया गया था. अब ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद एसटीएफ तीनों आरोपियों को लखनऊ लाकर पूछताछ करेगी. इस पूछताछ से शिवा शर्मा की मौत के मामले में सामने आए आरोपों, घटनाक्रम और आरोपियों की कथित भूमिका को लेकर और जानकारी मिलने की उम्मीद है.
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