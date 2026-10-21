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शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश की ट्रांजिट रिमांड मंजूर, लखनऊ लाएगी STF

9 अक्टूबर को अवध ग्रीन अपार्टमेंट में हुई थी कारोबारी की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. नागपुर की जिला अदालत ने मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी है. अब एसटीएफ तीनों आरोपियों को नागपुर से लखनऊ ला रही है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से शिवा की मौत से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं.

20 अक्टूबर को नागपुर से हुई थी गिरफ्तारी: यूपी एसटीएफ ने 20 अक्टूबर को नागपुर में कार्रवाई करते हुए श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश को गिरफ्तार किया था. इसके बाद तीनों को नागपुर के बेलतरोड़ी पुलिस थाने लाया गया था. ट्रांजिट रिमांड मंजूर होने के बाद अब उन्हें लखनऊ लाने का रास्ता साफ हो गया है. एसटीएफ आरोपियों से शिवा की मौत से जुड़े घटनाक्रम, उनकी फरारी और घटना के समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाएगी.

डिजिटल साक्ष्यों और वायरल ऑडियो-वीडियो की भी होगी जांच: श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच में तेजी आने की उम्मीद है. पुलिस मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, वायरल वीडियो, ऑडियो और अन्य उपलब्ध सबूतों की पड़ताल करेगी. जांच एजेंसियां इन साक्ष्यों के आधार पर घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि, शिवा की मौत के पीछे की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. 9 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी कारोबारी की मौत: इस मामले की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई थी, जब लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शिवा अपने फ्लैट से नीचे गिरा मिला था. उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या कारण थे, इसकी जांच की जा रही है. इस मामले में शिवा के परिवार ने उसकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.