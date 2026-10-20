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शिवा हत्याकांड; मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और चालक दानिश नागपुर से गिरफ्तार

श्रद्धा दुबे अरेस्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : UP-STF और लखनऊ पुलिस के एक संयुक्त अभियान में शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि 9 अक्टूबर की हुई उस घटना के बाद श्रद्धा पर आरोप लगे. श्रद्धा के खिलाफ शिवा की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. इस बीच श्रद्धा की लोकेशन नेपाल में मिलने का दावा किया गया. तब से पुलिस श्रद्धा की तलाश कर रही थी.

श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और साथी के साथ फरार चल रही थी. पुलिस कमिश्नरेट द्वारा तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित करने के साथ ही गैर-जमानती वारंट जारी किया गया. अब जाकर पुलिस को सफलता मिली है. श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी को शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच में अहम कदम माना जा रहा है. अब पुलिस की पूछताछ में मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

श्रद्धा अपनी बहन के साथ (Photo Credit; ETV Bharat) पुलिस कमिश्नरेट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि थाना हजरतगंज पर 09.10.2026 को वादिनी रंजना शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था. उक्त प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों श्रद्धा दुबे, चालक दानिश एवं रश्मि दुबे पर ₹50,000-₹50,000 का इनाम घोषित किया गया था. 20 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस एवं यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा नागपुर पुलिस के सहयोग से उपरोक्त तीनों इनामी अभियुक्तों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. नागपुर में श्रद्धा गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat) गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर लखनऊ लाया जा रहा है. प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है. एडीजी कानून-व्यवस्था और एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश के अमिताभ यश के मुताबिक, श्रद्धा को पुलिस की कार्रवाई के तरीके की जानकारी थी. इसी वजह से वह लंबे समय तक पुलिस से बचती रही. अब तीनों आरोपियों को नागपुर से लखनऊ लाने की तैयारी की जा रही है. वहां जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें लखनऊ लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा.



क्या है पूरा मामला