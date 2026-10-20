शिवा हत्याकांड; मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और चालक दानिश नागपुर से गिरफ्तार
बहन रश्मि और साथी के साथ फरार चल रही थी, नेपाल में मिली थी लोकेशन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:23 PM IST
लखनऊ : UP-STF और लखनऊ पुलिस के एक संयुक्त अभियान में शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि 9 अक्टूबर की हुई उस घटना के बाद श्रद्धा पर आरोप लगे. श्रद्धा के खिलाफ शिवा की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. इस बीच श्रद्धा की लोकेशन नेपाल में मिलने का दावा किया गया. तब से पुलिस श्रद्धा की तलाश कर रही थी.
शिव शर्मा हत्याकांड | UP STF और लखनऊ पुलिस के एक संयुक्त अभियान में, शिव शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है: उत्तर प्रदेश पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 20, 2026
श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और साथी के साथ फरार चल रही थी. पुलिस कमिश्नरेट द्वारा तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित करने के साथ ही गैर-जमानती वारंट जारी किया गया. अब जाकर पुलिस को सफलता मिली है. श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी को शिवा शर्मा हत्याकांड की जांच में अहम कदम माना जा रहा है. अब पुलिस की पूछताछ में मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.
पुलिस कमिश्नरेट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि थाना हजरतगंज पर 09.10.2026 को वादिनी रंजना शर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था. उक्त प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों श्रद्धा दुबे, चालक दानिश एवं रश्मि दुबे पर ₹50,000-₹50,000 का इनाम घोषित किया गया था. 20 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस एवं यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा नागपुर पुलिस के सहयोग से उपरोक्त तीनों इनामी अभियुक्तों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है.
गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर लखनऊ लाया जा रहा है. प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है.
एडीजी कानून-व्यवस्था और एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश के अमिताभ यश के मुताबिक, श्रद्धा को पुलिस की कार्रवाई के तरीके की जानकारी थी. इसी वजह से वह लंबे समय तक पुलिस से बचती रही. अब तीनों आरोपियों को नागपुर से लखनऊ लाने की तैयारी की जा रही है. वहां जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें लखनऊ लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शिवा की मां रंजना शर्मा ने बेटे की मौत को हत्या बताते हुए श्रद्धा दुबे और अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे. उनकी शिकायत के आधार पर हजरतगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
मुकदमा दर्ज होने के बाद श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश फरार हो गए थे. पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. शुरुआत में उनके नेपाल में होने की जानकारी सामने आई. इस बीच श्रद्धा का एक वीडियो और मीडिया एजेंसी को दिया गया, उसका बयान भी सामने आया, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे हत्या के आरोपों को खारिज किया था और शिवा की मौत को आत्महत्या बताया था.
पुलिस की कार्रवाई पर उठे थे सवाल
तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे. मामला लगातार सुर्खियों में रहा. इसके बाद पुलिस ने तीनों पर घोषित इनाम 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया. जांच से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई. अब नागपुर से तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को राहत मिली है, लेकिन हकीकत सवालों के जवाब, पूछताछ और जांच के बाद ही सामने आएगी. शिवा की मौत कैसे हुई, घटना से पहले क्या हुआ था और फरार रहने के दौरान आरोपियों को किसने मदद की? इन सभी पहलुओं की जांच होगी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 बाहरी चोटों का जिक्र
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवा शर्मा के शरीर पर 11 बाहरी चोटों का उल्लेख किया गया था. दोनों फेफड़ों के फटने के साथ लिवर और तिल्ली को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आई थी. दाहिनी तरफ की पेल्विक हड्डी में फ्रैक्चर मिला था. डॉक्टरों ने गंभीर चोटों के कारण सदमा लगने और अधिक खून बहने को मौत की वजह बताया था.