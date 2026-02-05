ETV Bharat / bharat

बर्फ से ढके गंगोत्री धाम में गंगा जल लेने पहुंच रहे शिव भक्त, शीतकालीन यात्रा को लगे पंख

उत्तरकाशी में ठंड पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है. जहां बर्फ-कड़ाके की ठंड के बीच कांवड़िए गंगा जल भरने गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं.

गंगोत्री धाम में कांवड़िए (फोटो सोर्स- Kanwariya)
Published : February 5, 2026 at 3:31 PM IST

4 Min Read
उत्तरकाशी: महाशिवरात्रि 2026 पर अपने-अपने शिवालयों में जलाभिषेक के लिए देश के विभिन्न कोने से पैदल और डाक कांवड़िए गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं. विषम परिस्थितियों और बर्फ के बीच ये कांवड़िए गंगोत्री पहुंच रहे हैं. जहां से वे गंगा जल भर कर पैदल ही अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं. शीतकाल में पहली बार इस साल काफी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं.

फाल्गुन की शिवरात्रि पर भी गंगा जल भरने पहुंच रहे कांवड़िए: अमूमन सावन की शिवरात्रि के लिए देश के विभिन्न राज्यों से लाखों कांवड़िए गंगोत्री धाम में गंगा जल लेने पहुंचते हैं. मानसून सीजन होने के कारण उस सयम कांवड़ यात्रा चारधाम यात्रा का अच्छा व्यवसाय देकर जाता है, लेकिन इस बार फाल्गुन की शिवरात्रि के लिए भी गंगा जल ले जाने वाले कांवड़ियों की अच्छी चहल-पहल देखने को मिल रही है.

गंगोत्री धाम में कांवड़िए (फोटो सोर्स- Kanwariya)

गंगोत्री धाम पहुंच रहे शिव भक्त: देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं. वहां से गंगा जल भर कर पैदल और डाक के माध्यम से कांवड़ लेकर अपने शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं. ये सभी कांवड़िए महाशिवरात्रि पर अपने शिवालयों में गंगा जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे.

गंगोत्री धाम में बिछी बर्फ की चादर (फोटो सोर्स- Kanwariya)

शीतकाल में धार्मिक यात्रा बढ़ने की उम्मीद: इस महीने चलने वाले कांवड़ियों की संख्या देखकर शीतकाल में धार्मिक यात्रा बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है. ये कांवड़िए जिले के विभिन्न शिवालयों में भी जलाभिषेक कर रहे हैं. दिल्ली के सुल्तानपुर डबास निवासी राहुल डबास जहां पिछले साल सावन शिवरात्रि पर गंगा जल भरने गंगोत्री धाम पहुंचे थे. इस बार भी वो अपने मित्र सन्नी और गौरव के साथ गंगा जल भरने के लिए गंगोत्री पहुंचे हैं.

गंगोत्री में बर्फ के बीच पवित्र स्नान करते भक्त (फोटो सोर्स- Kanwariya)

"बर्फबारी के चलते उन्हें धराली के आगे पैदल ही जाना पड़ा. कई जगह पर भागीरथी नदी का जल जमा हुआ है. इस कारण उन्हें पत्थरों के बीच से किसी तरह जल भरना पड़ा. यहां से जल भरने के बाद कुल 510 किमी की पैदल यात्रा कर अपने घर पहुंचेंगे और महाशिवरात्रि पर सुल्तानपुर डबास के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे."- राहुल डबास, कांवड़िया, दिल्ली

गंगोत्री धाम में बिछी है बर्फ की चादर: बता दें कि इस वक्त विश्व प्रसिद्ध मां गंगा के पवित्र मंदिर गंगोत्री धाम में बर्फ जमी हुई है. मौसम के करवट बदलते ही बर्फबारी हो रही है. जबकि, तापमान माइनस में है. जिससे कई जगहों पर पानी जमा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद गंगोत्री धाम पहुंचने वाले शिव भक्त कड़ाके की ठंड में भी आस्था की डुबकी लगाकर गंगा जल भर रहे हैं.

गंगोत्री से गंगा जल भर कर ले जाते कांवड़िए (फोटो सोर्स- Kanwariya)

"यह उत्तरकाशी जिले के शीतकालीन यात्रा के लिए अच्छा संकेत है. शासन-प्रशासन को इस महीने में भी कांवड़ यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए. जिससे यहां के लोगों का रोजगार 12 महीने चल सके."- अजय पुरी, महंत, काशी विश्वनाथ मंदिर

कांवड़ियों की आमद से स्थानीय व्यापारी और लोग खुश: काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत अजय पुरी का कहना है कि पहली बार शिवरात्रि के मौके पर कांवड़िए गंगा जल भरने गंगोत्री पहुंच रहे हैं. जिससे शीतकालीन यात्रा भी बढ़ रही है. कांवड़िए भी काफी उत्साहित हैं.

"कांवड़ियों के आने से व्यवसायियों और लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है. यह पहली बार हो रहा है, जब महाशिवरात्रि के लिए देश दुनिया के कांवड़िए गंगोत्री से गंगा जल भरकर ले जा रहे हैं."- अजय पुरी, महंत, काशी विश्वनाथ मंदिर

