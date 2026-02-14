ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: 22 लाख रुपये से स्थापित किए एक लाख शिवलिंग, दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त

स्थापित किए गए एक लाख शिवलिंग के लिए आते हैं श्रद्धालु ( ETv Bharat )

दावणगेरे (कर्नाटक): हमने देखा है कि लोग अपने सपनों का घर बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन कर्नाटक के दावणगेरे तालुक के शायगले गांव के रहने वाले सन्नामल्लप्पा ने अपने पैसे से एक लाख एक शिव लिंग बनवाए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सपने में एक लिंग के दर्शन हुए थे. इतना ही नहीं वह रोज उनका अभिषेक और पूजा भी करते हैं.

सन्नामल्लप्पा ने यह कहते हुए एक मंदिर बनवाया था कि उन्हें सपने में शिव लिंग के दर्शन हुए थे. बाद में, सपना देखा कि उस मंदिर में कई शिवलिंग थे. जब उन्होंने स्वामीजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वहां एक शिव मंदिर है, इसलिए वहां लिंग स्थापित करें. बाद में, सन्नामल्लप्पा ने 20 लिंग पीठ स्थापित किए.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

एक लिंग पीठ में पांच हजार लिंग खुदे हुए हैं. अब यह एक शिव मंदिर बन गया है, और भक्त भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं.

आंध्र प्रदेश में लिंग की नक्काशी

इस जगह को पहले महेश्वर का टोटा (महेश्वर का बगीचा) कहा जाता था. साथ ही, यहां महेश्वर का मेला भी लगता था. खेतों और जमीनों के बढ़ने की वजह से वह मेला खत्म हो गया. तब से इस धार्मिक जगह को महेश्वर का टोटा के नाम से जाना जाता है. वह जगह सन्नामल्लप्पा के खेत में है. चूंकि भगवान उनके सपनों में आ रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिव का मंदिर बनवाया.

बाद में, उन्होंने एक लाख नक्काशीदार लिंगों के साथ 20 लिंग पीठ स्थापित किए. ये लिंग आंध्र प्रदेश में कुरनूल और नंद्याल के बीच बरवा अलादघट्टा में खुदे हुए हैं.

20 पीठ लिंगों की स्थापना,रोज पूजा

सन्नामल्लप्पा ने कुल 20 लिंग पीठ स्थापित किए हैं. एक लिंग पीठ में पांच हजार छोटे लिंग बनाए गए हैं.

एक पीठ की तरह कुल 20 पीठ स्थापित किए गए हैं, जिसमें कुल एक लाख लिंग देखे जा सकते हैं. इसके आगे उन्होंने एक छोटा लिंग स्थापित किया है, जिससे यह एक लाख एक लिंग बन गया है.

22 लाख खर्च हुए

लिंग स्थापित करने वाले सन्नामल्लप्पा ने कहा, "जब मुझे उस जगह पर लिंग स्थापित करने के लिए कहा गया, तो मैंने एक लाख एक लिंग स्थापित किए. यहां कुल 20 शिवलिंग पीठ हैं." एक मुख्य शिवलिंग में पांच हजार लिंग खुदे हुए हैं. इसी तरह, कुल 20 शिवलिंग हैं. हर शिव लिंग में पांच हजार लिंग खुदे हुए हैं.

शिवलिंग को आंध्र प्रदेश में कुरनूल और नंद्याल के बीच बरवा अलादघट्टा में बनाया गया था. इसे बनाने में पांच लाख रुपये का खर्च आया. वहां से इसे दावणगेरे लाने के लिए पचास हजार रुपये की गाड़ी किराए पर ली गई. कुल खर्च 22 लाख रुपये आया.

एक लाख एक लिंग हैं. हमें मुश्किलें आ रही थीं, हमने स्वामीजी और गुरुओं से पूछकर लिंग स्थापित किए, और अब हमें अच्छा लगता है. लिंग मेरे सपनों में आते थे.