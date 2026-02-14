कर्नाटक: 22 लाख रुपये से स्थापित किए एक लाख शिवलिंग, दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त
दावणगेरे तालुक के एक शिव भक्त ने अपने सपनों में एक शिवलिंग के दर्शन के बाद अपने पैसों से एक लाख शिवलिंग स्थापित किए हैं.
Published : February 14, 2026 at 6:16 PM IST
दावणगेरे (कर्नाटक): हमने देखा है कि लोग अपने सपनों का घर बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन कर्नाटक के दावणगेरे तालुक के शायगले गांव के रहने वाले सन्नामल्लप्पा ने अपने पैसे से एक लाख एक शिव लिंग बनवाए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सपने में एक लिंग के दर्शन हुए थे. इतना ही नहीं वह रोज उनका अभिषेक और पूजा भी करते हैं.
सन्नामल्लप्पा ने यह कहते हुए एक मंदिर बनवाया था कि उन्हें सपने में शिव लिंग के दर्शन हुए थे. बाद में, सपना देखा कि उस मंदिर में कई शिवलिंग थे. जब उन्होंने स्वामीजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वहां एक शिव मंदिर है, इसलिए वहां लिंग स्थापित करें. बाद में, सन्नामल्लप्पा ने 20 लिंग पीठ स्थापित किए.
एक लिंग पीठ में पांच हजार लिंग खुदे हुए हैं. अब यह एक शिव मंदिर बन गया है, और भक्त भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं.
आंध्र प्रदेश में लिंग की नक्काशी
इस जगह को पहले महेश्वर का टोटा (महेश्वर का बगीचा) कहा जाता था. साथ ही, यहां महेश्वर का मेला भी लगता था. खेतों और जमीनों के बढ़ने की वजह से वह मेला खत्म हो गया. तब से इस धार्मिक जगह को महेश्वर का टोटा के नाम से जाना जाता है. वह जगह सन्नामल्लप्पा के खेत में है. चूंकि भगवान उनके सपनों में आ रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिव का मंदिर बनवाया.
बाद में, उन्होंने एक लाख नक्काशीदार लिंगों के साथ 20 लिंग पीठ स्थापित किए. ये लिंग आंध्र प्रदेश में कुरनूल और नंद्याल के बीच बरवा अलादघट्टा में खुदे हुए हैं.
20 पीठ लिंगों की स्थापना,रोज पूजा
सन्नामल्लप्पा ने कुल 20 लिंग पीठ स्थापित किए हैं. एक लिंग पीठ में पांच हजार छोटे लिंग बनाए गए हैं.
एक पीठ की तरह कुल 20 पीठ स्थापित किए गए हैं, जिसमें कुल एक लाख लिंग देखे जा सकते हैं. इसके आगे उन्होंने एक छोटा लिंग स्थापित किया है, जिससे यह एक लाख एक लिंग बन गया है.
22 लाख खर्च हुए
लिंग स्थापित करने वाले सन्नामल्लप्पा ने कहा, "जब मुझे उस जगह पर लिंग स्थापित करने के लिए कहा गया, तो मैंने एक लाख एक लिंग स्थापित किए. यहां कुल 20 शिवलिंग पीठ हैं." एक मुख्य शिवलिंग में पांच हजार लिंग खुदे हुए हैं. इसी तरह, कुल 20 शिवलिंग हैं. हर शिव लिंग में पांच हजार लिंग खुदे हुए हैं.
शिवलिंग को आंध्र प्रदेश में कुरनूल और नंद्याल के बीच बरवा अलादघट्टा में बनाया गया था. इसे बनाने में पांच लाख रुपये का खर्च आया. वहां से इसे दावणगेरे लाने के लिए पचास हजार रुपये की गाड़ी किराए पर ली गई. कुल खर्च 22 लाख रुपये आया.
एक लाख एक लिंग हैं. हमें मुश्किलें आ रही थीं, हमने स्वामीजी और गुरुओं से पूछकर लिंग स्थापित किए, और अब हमें अच्छा लगता है. लिंग मेरे सपनों में आते थे.
उन्होंने कहा, "इसलिए मैंने लिंग स्थापित किए. एक स्वामीजी यहां रहते थे. और जब वह स्वामीजी हरिद्वार गए, तो वे फिर यहां वापस नहीं आए."
''मंदिर बनने के बाद परेशानी कम हो गई. बाद में, उसी मंदिर के कई शिव लिंग सपने में दिखे. उस समय, मैंने एक लाख एक शिवलिंग स्थापित किए और उनकी पूजा की. लोग शिवरात्रि के लिए यहां आते हैं. अगर सड़क नहीं भी है, तो भी वे यहां आकर दर्शन करते हैं. आस-पास के गांवों से लोग इस जगह पर आते हैं. शिवरात्रि के दौरान यहां ध्यान होगा."
उन्होंने कहा, ''हम हर दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, हमने कभी पूजा नहीं छोड़ी. हम दो घंटे पूजा करते हैं. यह हमारे लिए बहुत अच्छा है. यह मानने वालों के लिए भी अच्छा है.''
शिवरात्रि बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी
सन्नामल्लप्पा के बेटे गौड़ा ने कहा कि ''अगर हर कोई अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, तो हमारे पिता ने एक मंदिर बनाया और शिवलिंग स्थापित किए.
यह हमारे पिता की इच्छा थी, शिवलिंग उन्हें सपनों में परेशान करते थे, वे रात को सो नहीं पाते थे. जब हमने स्वामीजी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि शिवलिंग को यहीं स्थापित किया जाना चाहिए.
स्वामीजी ने कहा कि उस जगह पर पहले भगवान शिव का मंदिर था. इसलिए हमने उस जगह पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया. फिर हमने एक लाख एक लिंग स्थापित किए.
महाशिवरात्रि पर यहां खास पूजा होगी. आस-पास के गांवों से भक्त आएंगे. अगर आप यहां आकर पूजा करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी. अगर आप यहां के कुएं का पानी पिएंगे तो आपको स्किन की बीमारियां दूर हो जाएंगी.
उन्होंने कहा, "यहां कुल 21 मुख्य लिंग हैं, जिनमें से 20 लिंगों में पांच हजार लिंग खुदे हुए हैं. कुल मिलाकर एक लाख एक लिंग स्थापित किए गए हैं. यहां कोई सड़क नहीं है, इसलिए भक्तों को पहुंचने के लिए सड़क की जरूरत होती है."
सड़क बनाने का अनुरोध
श्यागले गांव में महेश्वर के बगीचे में मौजूद इस धार्मिक जगह तक पहुंचने के लिए भक्तों के लिए कोई सड़क नहीं है. सन्नामल्लप्पा रास्ता बनाने का अनुरोध कर रहे हैं.
इस जगह के आस-पास जमीन, खेत, पेड़-पौधे हैं. यहां का माहौल भक्तों को अपनी ओर खींचता है. वहीं शिवरात्रि के दौरान सबसे अधिक भक्त यहां आते हैं. उस रात ध्यान और पूजा होगी. इसे बने हुए तीन साल हो गए हैं. सन्नामल्लप्पा ने इसे बनाने में बहुत मुश्किलें झेली हैं. सन्नामल्लप्पा ने तीन एकड़ जमीन पर आटा चक्की चलाकर यह जिंदगी बनाई है.
