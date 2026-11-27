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परिसीमन विधेयक दो बिजनेसमैन को हमेशा के लिए देश की बागडोर सौंपने की चाल : संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ( ETV Bharat )

मुंबई : शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को एक गंभीर आरोप लगाया कि परिसीमन विधेयक की आड़ में लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 से 860 के बीच करने की योजना है.

यह भाजपा का आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पर पक्की पकड़ बनाने का एक रणनीतिक पैंतरा है. उन्होंने दावा किया गया है कि संसद में बिल पेश होने पर उसके लिए समर्थन जुटाने के लिए 'हॉर्स-ट्रेडिंग' की जा रही है, जिसमें हर सांसद के लिए 150 करोड़ रुपये का मूल्य तय किया गया है.

राउत ने कहा कि अगर बालासाहेब जिंदा होते, तो कोई भी ऐसा बिल लाने की हिम्मत नहीं करता. अगर स्वर्गीय ठाकरे – जिन्हें 'हिंदू हृदय सम्राट' कहा जाता है – आज जिंदा होते, तो किसी में भी ऐसा बिल लाने की हिम्मत नहीं होती. इसी तरह, अगर शरद पवार की सेहत अच्छी होती, तो वे कभी भी ऐसे बिल को पास नहीं होने देते जो असल में प्रजातंत्र का गला घोंटता है. राउत ने कहा कि शरद पवार की सेहत में अभी सुधार हो रहा है, लेकिन यह सोचना होगा कि क्या उनमें मौजूदा हालात में कड़े फैसले लेने की फिजिकल क्षमता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी पार्टी का टूटना या सांसदों का पार्टी छोड़ना ऐसे बिल का समर्थन करने को सही नहीं ठहराता जो असल में देश और उसके प्रजातंत्र के खिलाफ है. मुश्किल में फंसने पर सरकार 'परिसीमन' का सहारा लेती है. परिसीमन के बहाने लोकसभा की ताकत बढ़ाने की कोशिश लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है. 2029 में भाजपा की संभावित हार का अंदाजा

यह राजनीतिक सुविधा के लिए चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने की एक सोची-समझी कोशिश है, जिसमें 2029 में भाजपा की संभावित हार का अंदाज़ा लगाया गया है. सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि ईवीएम और चुनावी गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर घिरने के बाद सरकार 'परिसीमन' का रास्ता अपना रही है. उनका दावा है कि इसका मकसद लोकसभा सीटों को 850-860 तक बढ़ाना और चुनाव क्षेत्रों को इस तरह से फिर से बनाना है, जिससे भाजपा की सत्ता में वापसी पक्की हो सके. उन्होंने कहा कि भाजपा का इरादा कभी भी सत्ता छोड़ने का नहीं है. बिल के आस-पास की राजनीति के बारे में राउत ने "हॉर्स-ट्रेडिंग" का गंभीर आरोप लगाया, और दावा किया कि सांसदों का समर्थन खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपये की डील चल रही है. उन्होंने दोहराया कि एक सांसद के लिए - क्रॉस-वोटिंग करने या बिल के पक्ष में वोट करने के लिए कीमत 150 करोड़ रुपये तय की गई है. झारखंड व आंध्र प्रदेश के सांसद को खरीद-फरोख्त का जिम्मा

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस कथित डील को आसान बनाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में काम कर रहे दो सांसदों को दी गई है - एक झारखंड से और दूसरा आंध्र प्रदेश से. पहले, 50 करोड़ रुपये की डील की बात चल रही थी; लेकिन, उन्होंने दावा किया कि अब दांव तीन गुना हो गए हैं, क्योंकि सरकार 2029 में सत्ता में अपनी वापसी पक्की करने के लिए इस बिल को पास कराने के लिए बेताब है. राउत ने इस बात पर जोर देते हुए कि वे ये आरोप बहुत सोच-समझकर लगा रहे हैं, मामले की जांच की मांग की. विघेयक का समर्थन करने वाला सांसद लोकतंत्र का गद्दार

चाहे उनका कोई भी राजनीतिक जुड़ाव हो, कोई भी सांसद जो परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगा, उसे इस देश के लोग लोकतंत्र के गद्दार के तौर पर याद रखेंगे. शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "इतिहास उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो देश के बंटवारे, लोकसभा की अहमियत कम होने और आम लोगों के हाथों से सत्ता छीने जाने के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करते हैं." लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? जबकि देश किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की बुरी हालत जैसे जरूरी मुद्दों से जूझ रहा है, इन मामलों पर संसद में ठीक से चर्चा नहीं हो रही है. महाराष्ट्र सूखे के संकट का सामना कर रहा है, और इसके किसानों को मदद की बहुत जरूरत है; फिर भी, इन चिंताओं को दूर करने के बजाय, सांसदों की संख्या बढ़ाकर 860 करने पर ध्यान दिया जा रहा है. राउत ने देश में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के होने की जरूरत पर सवाल उठाया, और कहा कि हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक और जनसांख्यिकीय डायनामिक्स होती हैं.