परिसीमन विधेयक दो बिजनेसमैन को हमेशा के लिए देश की बागडोर सौंपने की चाल : संजय राउत
संसद में परिसीमन विधेयक को लेकर सांसदों को खरीदने समेत कई आरोप शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने लगाए हैं.
Published : November 27, 2026 at 1:52 PM IST
मुंबई : शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को एक गंभीर आरोप लगाया कि परिसीमन विधेयक की आड़ में लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 से 860 के बीच करने की योजना है.
यह भाजपा का आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सत्ता पर पक्की पकड़ बनाने का एक रणनीतिक पैंतरा है. उन्होंने दावा किया गया है कि संसद में बिल पेश होने पर उसके लिए समर्थन जुटाने के लिए 'हॉर्स-ट्रेडिंग' की जा रही है, जिसमें हर सांसद के लिए 150 करोड़ रुपये का मूल्य तय किया गया है.
राउत ने कहा कि अगर बालासाहेब जिंदा होते, तो कोई भी ऐसा बिल लाने की हिम्मत नहीं करता. अगर स्वर्गीय ठाकरे – जिन्हें 'हिंदू हृदय सम्राट' कहा जाता है – आज जिंदा होते, तो किसी में भी ऐसा बिल लाने की हिम्मत नहीं होती. इसी तरह, अगर शरद पवार की सेहत अच्छी होती, तो वे कभी भी ऐसे बिल को पास नहीं होने देते जो असल में प्रजातंत्र का गला घोंटता है.
राउत ने कहा कि शरद पवार की सेहत में अभी सुधार हो रहा है, लेकिन यह सोचना होगा कि क्या उनमें मौजूदा हालात में कड़े फैसले लेने की फिजिकल क्षमता है.
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी पार्टी का टूटना या सांसदों का पार्टी छोड़ना ऐसे बिल का समर्थन करने को सही नहीं ठहराता जो असल में देश और उसके प्रजातंत्र के खिलाफ है. मुश्किल में फंसने पर सरकार 'परिसीमन' का सहारा लेती है. परिसीमन के बहाने लोकसभा की ताकत बढ़ाने की कोशिश लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है.
2029 में भाजपा की संभावित हार का अंदाजा
यह राजनीतिक सुविधा के लिए चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने की एक सोची-समझी कोशिश है, जिसमें 2029 में भाजपा की संभावित हार का अंदाज़ा लगाया गया है. सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि ईवीएम और चुनावी गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर घिरने के बाद सरकार 'परिसीमन' का रास्ता अपना रही है. उनका दावा है कि इसका मकसद लोकसभा सीटों को 850-860 तक बढ़ाना और चुनाव क्षेत्रों को इस तरह से फिर से बनाना है, जिससे भाजपा की सत्ता में वापसी पक्की हो सके.
उन्होंने कहा कि भाजपा का इरादा कभी भी सत्ता छोड़ने का नहीं है. बिल के आस-पास की राजनीति के बारे में राउत ने "हॉर्स-ट्रेडिंग" का गंभीर आरोप लगाया, और दावा किया कि सांसदों का समर्थन खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपये की डील चल रही है.
उन्होंने दोहराया कि एक सांसद के लिए - क्रॉस-वोटिंग करने या बिल के पक्ष में वोट करने के लिए कीमत 150 करोड़ रुपये तय की गई है.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Parliament’s Special Session, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut says, "Realising they are set to lose in 2029, they have devised a new ploy: they intend to bring in 860 MPs and carry out a delimitation exercise... This bill is anti-national and anti-democratic; it must be opposed. Those who vote in favour of this bill will be traitors to the nation. Their names will be recorded in history as traitors..." He adds, "An agent—an MP from Jharkhand—has been deployed in Maharashtra, and another agent from Andhra Pradesh has also been brought to Maharashtra to handle the Rs 150 crore deals..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
झारखंड व आंध्र प्रदेश के सांसद को खरीद-फरोख्त का जिम्मा
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस कथित डील को आसान बनाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में काम कर रहे दो सांसदों को दी गई है - एक झारखंड से और दूसरा आंध्र प्रदेश से. पहले, 50 करोड़ रुपये की डील की बात चल रही थी; लेकिन, उन्होंने दावा किया कि अब दांव तीन गुना हो गए हैं, क्योंकि सरकार 2029 में सत्ता में अपनी वापसी पक्की करने के लिए इस बिल को पास कराने के लिए बेताब है.
राउत ने इस बात पर जोर देते हुए कि वे ये आरोप बहुत सोच-समझकर लगा रहे हैं, मामले की जांच की मांग की.
विघेयक का समर्थन करने वाला सांसद लोकतंत्र का गद्दार
चाहे उनका कोई भी राजनीतिक जुड़ाव हो, कोई भी सांसद जो परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगा, उसे इस देश के लोग लोकतंत्र के गद्दार के तौर पर याद रखेंगे. शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "इतिहास उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो देश के बंटवारे, लोकसभा की अहमियत कम होने और आम लोगों के हाथों से सत्ता छीने जाने के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करते हैं."
लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? जबकि देश किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की बुरी हालत जैसे जरूरी मुद्दों से जूझ रहा है, इन मामलों पर संसद में ठीक से चर्चा नहीं हो रही है.
महाराष्ट्र सूखे के संकट का सामना कर रहा है, और इसके किसानों को मदद की बहुत जरूरत है; फिर भी, इन चिंताओं को दूर करने के बजाय, सांसदों की संख्या बढ़ाकर 860 करने पर ध्यान दिया जा रहा है.
राउत ने देश में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के होने की जरूरत पर सवाल उठाया, और कहा कि हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक और जनसांख्यिकीय डायनामिक्स होती हैं.
डर है कि चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने से राज्यों के प्रतिनिधित्व में रुकावट आ सकती है और लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है. इससे लोकसभा का महत्व कम हो सकता है और राज्यसभा दूसरे दर्जे की हो सकती है. चिंता जताई गई कि जो पावर लोगों के पास होनी चाहिए, वह कुछ खास लोगों के हाथों में इकट्ठा हो सकती है. आगे यह भी आरोप लगाया गया कि यह बिल देश की बागडोर हमेशा के लिए दो बिजनेसमैन के हाथों में देने के लिए लाया जा रहा है.
NCP और DMK के रुख से नाराज़गी
राउत ने उन खबरों पर नाराज़गी जताई जिनमें कहा गया था कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की पार्टी (DMK) इस बिल का समर्थन कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि जबकि यह दावा किया जा रहा है कि यह समर्थन "देश की भलाई" के लिए है, असल में यह बिल ऐसा कोई मकसद पूरा नहीं करता है.
उन्होंने साफ किया कि यह मुद्दा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने या किसी और चीज़ का नहीं है; बल्कि यह देश के लोकतंत्र और संसद की इज़्ज़त से जुड़ा मामला है. उन्होंने महिला आरक्षण बिल के बारे में सांसद सुप्रिया सुले के संसद में दिए गए भाषण की भी तारीफ़ की, जो पहले ही पास हो चुका है.
उद्धव ठाकरे ने अखिलेश यादव से बात की
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक एजेंडा हासिल करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया का इस्तेमाल बहाने के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए. उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत—राउत ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिशें चल रही हैं.
उन्होंने कन्फर्म किया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ बातचीत चल रही है, और उद्धव ठाकरे ने भी इस विषय पर अखिलेश यादव से बातचीत की है.
शिवसेना का स्टैंड साफ
विपक्षी पार्टियां अभी अपनी-अपनी पोजीशन और आगे क्या एक्शन लेना है, इस पर सोच-विचार कर रही हैं. राउत ने ज़ोर देकर कहा कि देश के हित के मुद्दों पर उद्धव ठाकरे का स्टैंड साफ़ और साफ है.
उन्होंने आगे भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी "राष्ट्र प्रथम" का नारा तो लगाती है, लेकिन उनके कामों से देश के हित को सही मायने में प्राथमिकता नहीं मिलती.
उन्होंने कहा कि उनका रुख देश को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना और यह पक्का करना है कि सत्ता लोगों के हाथों में रहे. "हमारी तरफ से छह गद्दार भले ही चले गए हों, लेकिन हम देश के हित के लिए हैं." शिवसेना में फूट का ज़िक्र करते हुए राउत ने कहा कि भले ही छह 'गद्दार' चले गए हों, पार्टी आत्म-सम्मान के साथ देश के हित के लिए लड़ती रहेगी.
उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार की बहुत मेहनत और कुर्बानी से बनी पार्टियों को तोड़कर 'खरीद लिया गया.' इन हालात में, उन्होंने कहा कि वे ऐसे नेतृत्व का समर्थन नहीं कर सकते.
मोदी और अमित शाह की राजनीति का विरोध करने वाली पार्टियों को भी इस बिल को लेकर कड़ा रुख अपनाना चाहिए. प्रजातंत्र के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और 'हॉर्स-ट्रेडिंग' (चुने हुए प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त) को खत्म करना ज़रूरी है. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर कोई ऐसा धोखा करेगा तो महाराष्ट्र के लोग उसे सड़कों पर आजादी से नहीं चलने देंगे.
प्रजातंत्र पावर से बड़ा है!
हर सांसद जो परिसीमन बिल का समर्थन करता है, उसे जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा. कोई पार्टी देश से बड़ी नहीं होती, और प्रजातंत्र पावर से बड़ी होता है.
मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए
देश पहले, किसान पहले, मज़दूर वर्ग पहले, और सत्ता लोगों के हाथ में पहले. प्रजातंत्र की आत्मा को खत्म करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील करते हुए, संजय राउत ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी.
ये भी पढ़ें- सूरत से लौट रहे तीन विधायकों की हत्या की साजिश, संजय राउत का सनसनीखेज दावा