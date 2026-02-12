ETV Bharat / bharat

संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा : सांसद अरविंद सावंत

लोकसभा में बजट सत्र की कार्यवाही हंगामेदार रही, वहीं मीडिया पर भी विपक्ष ने बातें नहीं सुनने का आरोप लगाया.

Parliament proceedings, Shiv Sena UBT MP Arvind Sawant (inset)
संसद की कार्यवाही, शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत (इनसेट में) (ANI and ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 8:22 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली : गुरुवार को भी लोकसभा की कार्यवाही सुबह हंगामेदार तरीके से शुरू हुई. विपक्षी सांसद प्लेकार्ड लेकर वेल में आए और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे. हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई, बाद में फिर से शुरू हुई लेकिन कुछ ना कुछ कहा सुनीं होती रही. इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस दिया है. जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. इसे लेकर कांग्रेस और भी आक्रामक हो गई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते-करते मीडिया पर भी आरोप जड़ दिए.

ये सारा विवाद राहुल के हाल के बयानों जिसमें भारत-अमेरिका ट्रेड डील और अन्य मुद्दो को लेकर है, जिन्हें सरकार भ्रामक बता रही है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार सरकार राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी, लेकिन उनके कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत से बातचीत (ETV Bharat)

वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में घुसकर बदसलूकी और वीडियो बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस संबंध में वीडियो जारी किया है. लोकसभा में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (संशोधन) बिल 2026 पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न सांसदों ने हिस्सा लिया. विपक्ष ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार पर हमला बोला, जिसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी टिप्पणी की कि कोई देशी नेता भारत को हुक्म नहीं दे सकता.

वहीं लोकसभा मे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज मीडिया के एक हिस्से पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं और रोज एक नया 'कोड वर्ड' लेकर हमला कर रहे हैं. यह बयान बजट सत्र के दौरान उनके भाषण के बाद उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव (Privilege Motion) की चर्चा के सवाल पर आया, जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा. राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "आप पूरी तरह से भाजपा के कर्मचारी नहीं हैं. कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव काम करने की कोशिश करें, यह शर्मनाक है... आप हर दिन उनके दिए एक शब्द को लेकर अपना पूरा शो नहीं चला सकते. आप इस देश का नुकसान कर रहे हैं."

ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

उन्होंने पूछा, "क्या आज के लिए 'विशेषाधिकार' कोड वर्ड है? क्या आपको यह शब्द दिया गया है?"राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मीडिया भाजपा के निर्देश पर काम कर रहा है और निष्पक्षता की बजाय पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग कर रहा है. वहीं राहुल के इस बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने भी राहुल के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रही वो सही है विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, उन्होंने भी मीडिया का विपक्ष की बातें नहीं सुनने का आरोप लगाया.

ये विवाद राहुल के उस भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को "देश बेचना" और "थोक आत्मसमर्पण" बताया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि डील से किसानों, एनर्जी सिक्योरिटी और डेटा जैसे मुद्दों पर भारत के हितों से समझौता किया गया. साथ ही, एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए कुछ केंद्रीय मंत्रियों और उद्योगपतियों पर सवाल उठाए थे.

सरकार पक्ष ने इन आरोपों को "बेबुनियाद" और "झूठा" बताते हुए पलटवार किया. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस दिया है. अब देखना ये है कि क्या निशिकांत दुबे की नोटिस को लोकसभा सचिवालय एडमिट करता है या नहीं. अगर ऐसा होता है तो विपक्ष के तेवर और भी आक्रामक हो सकते हैं.

