ETV Bharat / bharat

शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंद, अनिल देसाई स्पीकर ओम बिरला से मिले, बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग

शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसदों के मामले को लेकर सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने लोकसभा से मुलाकात. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

Shiv Sena (UBT) MPs Anil Desai and Arvind Sawant.
शिवसेना (UBT) के सांसद अनिल देसाई और अरविंद सावंत. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 24, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : शिवसेना (UBT) गुट के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने स्पीकर से मांग की कि पार्टी के 6 बागी सांसदों को अलग गुट के रूप में कोई मान्यता न दी जाए. यह मुलाकात पार्टी में हालिया विभाजन के बाद हुई, जिसमें 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं.

शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मांगा था जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने यूबीटी गुट के नेताओं को शाम 5 बजे बैठक के लिए बुलाया था. अरविंद सावंत (संसदीय दल नेता) और अनिल देसाई (मुख्य सचेतक) ने स्पीकर से मिलकर पार्टी का पक्ष रखा और दल-बदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की. उन्होंने कहा कि संविधान में अब राजनीतिक दल में 'विभाजन' को कानूनी मान्यता नहीं है, इसलिए किसी अलग गुट को मान्यता न दी जाए.

जानकारी देते शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल देसाई. (ETV Bharat)

शिवसेना (UBT) के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर ने सोमवार को शिंदे गुट में विलय कर लिया था. इसे "ऑपरेशन टाइगर" का नाम भी दिया जा रहा है. वहीं उद्धव ग्रुप में बचे हुए 3 सांसद रह गए हैं जिनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे हैं, जिनमें राजभाऊ पर भी आशंकाएं जताई जा रहीं को वो भी उद्धव समूह छोड़ सकते है.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

बता दें कि इससे पहले अरविंद सावंत ने स्पीकर को पत्र लिखकर किसी भी अलग गुट को मान्यता न देने का अनुरोध किया था. यूबीटी गुट के नेता इस टूट को "विश्वासघात" बता रहे हैं और बागी सांसदों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी भी कर चुके हैं. वहीं संजय राउत ने उन्हें महाराष्ट्र के "गद्दारों" के खिलाफ लड़ाई का भी ऐलान किया था. स्पीकर से मिलकर वापस आने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसदों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्पीकर संविधान के अनुकूल काम करेंगे.

ये भी पढ़ें- शिवसेना UBT के 6 बागी सांसद शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल, शिंदे ने 'ऑपरेशन टाइगर' को बताया सफल

TAGGED:

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA
SHIV SENA UBT SPLIT
SHIV SENA UBT MPS MERGER
ARVIND SAWANT AND ANIL DESAI
SHIV SENA UBT MPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.