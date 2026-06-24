शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंद, अनिल देसाई स्पीकर ओम बिरला से मिले, बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग
शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसदों के मामले को लेकर सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने लोकसभा से मुलाकात. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...
Published : June 24, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली : शिवसेना (UBT) गुट के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने स्पीकर से मांग की कि पार्टी के 6 बागी सांसदों को अलग गुट के रूप में कोई मान्यता न दी जाए. यह मुलाकात पार्टी में हालिया विभाजन के बाद हुई, जिसमें 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं.
शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मांगा था जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने यूबीटी गुट के नेताओं को शाम 5 बजे बैठक के लिए बुलाया था. अरविंद सावंत (संसदीय दल नेता) और अनिल देसाई (मुख्य सचेतक) ने स्पीकर से मिलकर पार्टी का पक्ष रखा और दल-बदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की. उन्होंने कहा कि संविधान में अब राजनीतिक दल में 'विभाजन' को कानूनी मान्यता नहीं है, इसलिए किसी अलग गुट को मान्यता न दी जाए.
शिवसेना (UBT) के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 संजय हरिभाऊ जाधव, भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, ओमप्रकाश भूपालसिंह निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापुराव पाटिल आष्टीकर ने सोमवार को शिंदे गुट में विलय कर लिया था. इसे "ऑपरेशन टाइगर" का नाम भी दिया जा रहा है. वहीं उद्धव ग्रुप में बचे हुए 3 सांसद रह गए हैं जिनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे हैं, जिनमें राजभाऊ पर भी आशंकाएं जताई जा रहीं को वो भी उद्धव समूह छोड़ सकते है.
बता दें कि इससे पहले अरविंद सावंत ने स्पीकर को पत्र लिखकर किसी भी अलग गुट को मान्यता न देने का अनुरोध किया था. यूबीटी गुट के नेता इस टूट को "विश्वासघात" बता रहे हैं और बागी सांसदों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी भी कर चुके हैं. वहीं संजय राउत ने उन्हें महाराष्ट्र के "गद्दारों" के खिलाफ लड़ाई का भी ऐलान किया था. स्पीकर से मिलकर वापस आने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसदों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्पीकर संविधान के अनुकूल काम करेंगे.
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