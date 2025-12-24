ETV Bharat / bharat

उद्धव और राज ठाकरे एक साथ लड़ेंगे BMC चुनाव, बोले- मुंबई का मेयर हमारा होगा

शिवसेना (UBT) और MNS के बीच गठबंधन पर संजय राउत ने कहा, "राजनीति में नंबर शेयर करना एक बिजनेस है. यहां, भाइयों के बीच कोई बिजनेस नहीं है. यह एक परिवार है... हमने कांग्रेस से कई बार कहा है कि अगर हमें BJP को हराना है, तो हमें एक साथ आना होगा..."

इससे पहले, ठाकरे बंधुओं ने अपनी पत्नियों के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी. श्रद्धांजलि के दौरान शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और MNS नेता अमित ठाकरे भी मौजूद थे.

उद्धव ने कहा कि दोनों पार्टियों ने नासिक नगर निगम के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, जहां 15 जनवरी को चुनाव होने हैं. साथ ही मुंबई और राज्य के 27 अन्य नगर निगमों के लिए भी. उन्होंने कहा कि अन्य नगर निगमों में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है. उद्धव ने कहा, "जो लोग बीजेपी में हो रही घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे भी हमारे साथ आ सकते हैं."

राज के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ने कहा कि दोनों पार्टियां साथ रहने के लिए एक साथ आई हैं. हालांकि, राज ठाकरे ने BMC चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की जानकारी साझा नहीं की. उन्होंने कहा, "मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारा होगा."

मुंबई: शिवसेना (UBT) और MNS ने 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया किया है. शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को गठबंधन की घोषणा की. इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों भाई एक साथ हैं. राज ठाकरे ने दावा किया कि हम बीएमसी चुनाव में जीतेंगे और इस बार मुंबई का मेयर मराठी होगा.

शिवसेना (UBT) के सांसद अनिल देसाई ने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है और मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए खुशी का मौका है."

शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, "यह बहुत ही शुभ पल है, और महाराष्ट्र के लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे... मुंबई अपने अंदर सभी को समाहित करती है. हमने कभी जाति या किसी का धर्म नहीं देखा. हमने हमेशा मराठियों और धरतीपुत्रों के बारे में बात की है."

शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कहा, "आज एक ऐतिहासिक दिन है, जहां दोनों (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) ठाकरे भाई मुंबई को बचाने के लिए एक साथ, एक मंच पर आ रहे हैं... जिस तरह से लोग मुंबई को लूटना चाहते हैं, इसे अपने पास गिरवी रखना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। मुंबई के लोग चाहते हैं कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ आएं... हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मुंबई के साथ-साथ 28 अन्य नगर निगमों में भी शिवसेना और MNS की मजबूत सरकार की गूंज सुनाई देगी..."

यह मजबूरी में बना गठबंधन है: शिवसेना मंत्री

शिवसेना-UBT और MNS के गठबंधन पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, "...अगर इन लोगों में सच में ताकत होती, तो हाल के नगर परिषद चुनावों में उन्हें इतनी बुरी हार क्यों मिली?... यह गठबंधन आज मजबूरी में बना है, क्योंकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, और शरद पवार उनके साथ नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी न किसी की जरूरत है. जैसे डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा लेता है, वैसे ही वे (उद्धव ठाकरे) राज ठाकरे का सहारा लेना चाहते हैं... हालांकि, मुझे नहीं लगता कि इससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा."

एमएनएस नेता संदीप देशपांडे कहते हैं, "कई दिनों से हम इस पल का इंतजार कर रहे थे. यह सभी मराठी लोगों के लिए बहुत खास दिन है और 1960 के बाद यह हमारे लिए सबसे बड़ी घटना है... इसका महाराष्ट्र की राजनीति और लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा."

MNS नेता यशवंत किलेदार ने कहा, "दो भाई एक साथ आ रहे हैं, और हम इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. आज जो हो रहा है, वह हमारे लिए खुशी की बात है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं."

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने राज्य भर में 29 नगर निगमों के चुनावों की घोषणा की है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), पुणे नगर निगम (PMC) और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) शामिल हैं. वोटिंग 15 जनवरी को होगी, और मतगणना 16 जनवरी को होगी.

